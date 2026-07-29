Ρωσίδα δημοσιογράφος καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση με την κατηγορία της προδοσίας
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Ρωσίδα δημοσιογράφος καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση με την κατηγορία της προδοσίας

Οι κατηγορίες σχετίζονται με μία φερόμενη μεταφορά χρημάτων στην Ουκρανία - Η Σιπατσιόβα ομολόγησε την ενοχή της και καταδικάστηκε στην ελάχιστη ποινή για το αδίκημα

Ρωσίδα δημοσιογράφος καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση με την κατηγορία της προδοσίας
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Η Ρωσίδα δημοσιογράφος Ντάρια Σιπατσιόβα καταδικάστηκε με την κατηγορία της προδοσίας από δικαστήριο της Μόσχας σε 12 χρόνια φυλάκισης σε σωφρονιστική αποικία, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Η δίκη έγινε κεκλεισμένων των θυρών ενώ επίσημα δεν δημοσιοποιήθηκαν λεπτομέρειες για την υπόθεση. Το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσε ότι οι κατηγορίες σχετίζονται με μία φερόμενη μεταφορά χρημάτων στην Ουκρανία.

Η Σιπατσιόβα ομολόγησε την ενοχή της και καταδικάστηκε στην ελάχιστη ποινή για το αδίκημα. Σε ένα σύντομο βίντεο που δημοσίευσε το ανεξάρτητο ειδησεογραφικό μέσο Mediazona από το εσωτερικό της αίθουσας του δικαστηρίου, φαινόταν συγκλονισμένη κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.



Σύμφωνα με τον ιστότoπο Mediazona αντικείμενο της δημοσιογράφου ήταν τα επιστημονικά και ιατρικά θέματα και εργάσθηκε για διάφορους σημαντικούς ρωσικούς δημοσιογραφικούς ομίλους.

Η Ρωσία έχει σκληρύνει τους νόμους περί λογοκρισίας και έχει εντείνει την πίεση στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης από την έναρξη του πολέμου της στην Ουκρανία το 2022.


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Πριν από την έκδοση της απόφασης, η «Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων» (Committee to Protect Journalists), ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί την ελευθερία του Τύπου σε παγκόσμιο επίπεδο, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή 29 δημοσιογράφοι βρίσκονται φυλακισμένοι στη Ρωσία.
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