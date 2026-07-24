Χατζηδάκης: Η Δημοκρατία κινδυνεύει κι από εκείνους που την ευτελίζουν

Η ανάρτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα