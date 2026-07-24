Γεραπετρίτης: Συνταγματικός μηδενισμός από την αντιπολίτευση στην αναθεώρηση του Συντάγματος
Γεραπετρίτης: Συνταγματικός μηδενισμός από την αντιπολίτευση στην αναθεώρηση του Συντάγματος
«Η ιστορία θα καταγράψει ότι Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ δεν υπερψήφισαν την προστασία της γλώσσας και της σημαίας, ΣΥΡΙΖΑ Πλεύση και ΚΚΕ δεν στήριξαν την προσιτή στέγη και το ΠΑΣΟΚ στο άνοιγμα του 16»
Συνταγματικό μηδενισμό, πολιτική ανακολουθία και έλλειψη υπεύθυνης στάσης καταλόγισε στο σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, που εμφανίστηκε επικριτικός για τη στάση τους στη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης.
«Μου είναι δύσκολα κατανοητό πώς είναι δυνατόν να είναι συνεκτικό το αφήγημα ότι συμφωνούμε σε ό,τι αφορά στην αναθεώρηση ή τουλάχιστον συμφωνούμε εν μέρει σε ορισμένες από τις διατάξεις, αλλά παρά ταύτα δεν δεχόμαστε να ανοίξουν τα σχετικά άρθρα», είπε από το βήμα της Ολομέλειας.
Ο υπουργός Εξωτερικών και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου απάντησε και στο βασικό επιχείρημα της αντιπολίτευσης περί «λευκής επιταγής» που αρνείται να δώσει στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι το επιχείρημα «δεν απευθύνεται ούτε στο γράμμα, ούτε στο πνεύμα του Πολιτεύματος».
«Αντί για λευκή επιταγή έχουμε έναν συνταγματικό μηδενισμό, μια ακόμη σελίδα καθολικής άρνησης» τόνισε, επικαλούμενος την επιτυχία της αναθεωρητικής διαδικασίας το 2001 και το 2019 που, όπως είπε, οφείλεται στην «υπεύθυνη στάση που επέδειξε η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση».
Μάλιστα, αναφέρθηκε σε μία σειρά από διατάξεις που τα κόμματα, αν και συμφωνούν, δεν θα υπερψηφίσουν στην παρούσα προτείνουσα Βουλή, παραπέμποντας σε αυξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων στην επόμενη. «Η ιστορία θα καταγράψει ότι η Ελληνική Λύση και η ΝΙΚΗ δεν υπερψήφισαν τις διατάξεις για την αναθεώρηση ώστε να προστατευτεί η ελληνική γλώσσα και να αναγνωριστεί το σύμβολο της ελληνικής σημαίας. Η ιστορία θα γράψει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ δεν συναίνεσαν στο άνοιγμα των διατάξεων για προσιτή στέγη και κλιματική κρίση. Και θα γράψει η ιστορία για το ΠΑΣΟΚ ότι δεν συναίνεσε στο άνοιγμα των κεφαλαίων που αφορούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86» για την ευθύνη υπουργών, είπε.
Απαντώντας στον εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η πρόταση της πλειοψηφίας δεν είναι συγκεντρωτική. «Η πλειοψηφία για το άρθρο 86 προτείνει τη μετατόπιση της διαδικασίας στη δικαστική λειτουργία. Πώς είναι συγκεντρωτικό;», διερωτήθηκε, κάνοντας λόγο για «προφάσεις εν αμαρτίας» και ρωτώντας τον κ. Καζαμία αν συμφωνεί με την προσιτή στέγη και την κρατική μέριμνα για τον πρωτογενή τομέα και την περιφέρεια.
«Να μας πείτε ότι δεν θέλω να συμφωνήσω με την κυβέρνηση και να πείτε στους πολίτες πώς μια διαδικασία φτάνει να απλοποιείται και να ευτελίζεται», κατέληξε.
«Μου είναι δύσκολα κατανοητό πώς είναι δυνατόν να είναι συνεκτικό το αφήγημα ότι συμφωνούμε σε ό,τι αφορά στην αναθεώρηση ή τουλάχιστον συμφωνούμε εν μέρει σε ορισμένες από τις διατάξεις, αλλά παρά ταύτα δεν δεχόμαστε να ανοίξουν τα σχετικά άρθρα», είπε από το βήμα της Ολομέλειας.
Ο υπουργός Εξωτερικών και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου απάντησε και στο βασικό επιχείρημα της αντιπολίτευσης περί «λευκής επιταγής» που αρνείται να δώσει στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι το επιχείρημα «δεν απευθύνεται ούτε στο γράμμα, ούτε στο πνεύμα του Πολιτεύματος».
«Αντί για λευκή επιταγή έχουμε έναν συνταγματικό μηδενισμό, μια ακόμη σελίδα καθολικής άρνησης» τόνισε, επικαλούμενος την επιτυχία της αναθεωρητικής διαδικασίας το 2001 και το 2019 που, όπως είπε, οφείλεται στην «υπεύθυνη στάση που επέδειξε η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση».
Μάλιστα, αναφέρθηκε σε μία σειρά από διατάξεις που τα κόμματα, αν και συμφωνούν, δεν θα υπερψηφίσουν στην παρούσα προτείνουσα Βουλή, παραπέμποντας σε αυξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων στην επόμενη. «Η ιστορία θα καταγράψει ότι η Ελληνική Λύση και η ΝΙΚΗ δεν υπερψήφισαν τις διατάξεις για την αναθεώρηση ώστε να προστατευτεί η ελληνική γλώσσα και να αναγνωριστεί το σύμβολο της ελληνικής σημαίας. Η ιστορία θα γράψει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ δεν συναίνεσαν στο άνοιγμα των διατάξεων για προσιτή στέγη και κλιματική κρίση. Και θα γράψει η ιστορία για το ΠΑΣΟΚ ότι δεν συναίνεσε στο άνοιγμα των κεφαλαίων που αφορούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86» για την ευθύνη υπουργών, είπε.
Κόντρα Γεραπετρίτη - ΚαζαμίαΠαίρνοντας τον λόγο, ο κ. Καζαμίας υποστήριξε ότι στην πρόταση της ΝΔ υπάρχουν «συγκεντρωτικά άρθρα που εντάσσονται στη λογική ενός πρωθυπουργοκεντρικού μοντέλου», και επικαλέστηκε τις προτάσεις για τη διάλυση της βουλής, τη μία θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και τα άρθρα για τον εκλογικό νόμο. «Άλλα λέτε κι άλλα κάνετε», ανέφερε ο κ. Καζαμίας, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση της ΝΔ επί της ουσίας δεν μεταρρυθμίζει το άρθρο 86 για την ευθύνη των υπουργών.
Απαντώντας στον εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η πρόταση της πλειοψηφίας δεν είναι συγκεντρωτική. «Η πλειοψηφία για το άρθρο 86 προτείνει τη μετατόπιση της διαδικασίας στη δικαστική λειτουργία. Πώς είναι συγκεντρωτικό;», διερωτήθηκε, κάνοντας λόγο για «προφάσεις εν αμαρτίας» και ρωτώντας τον κ. Καζαμία αν συμφωνεί με την προσιτή στέγη και την κρατική μέριμνα για τον πρωτογενή τομέα και την περιφέρεια.
«Να μας πείτε ότι δεν θέλω να συμφωνήσω με την κυβέρνηση και να πείτε στους πολίτες πώς μια διαδικασία φτάνει να απλοποιείται και να ευτελίζεται», κατέληξε.
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