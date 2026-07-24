Γεραπετρίτης: Συνταγματικός μηδενισμός από την αντιπολίτευση στην αναθεώρηση του Συντάγματος

«Η ιστορία θα καταγράψει ότι Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ δεν υπερψήφισαν την προστασία της γλώσσας και της σημαίας, ΣΥΡΙΖΑ Πλεύση και ΚΚΕ δεν στήριξαν την προσιτή στέγη και το ΠΑΣΟΚ στο άνοιγμα του 16»