Κλιμάκιο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, ξεκινούν οι προετοιμασίες για την ΔΕΘ

Στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της έναρξης των προετοιμασιών για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρέθηκε κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας.Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Σμυρλής, μαζί με τους Γιάννη Παπαγεωργίου, Έλενα Σώκου, Νίκο Παπουτσή και Ζήση Ιωακείμοβιτς συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστα Γιουλέκα, με τον οποίο συζήτησαν τα σημαντικά έργα που παραδίδονται το επόμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν σύσκεψη με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘ, Ανδρέα Μαυρομμάτη, για τον σχεδιασμό της 90ής ΔΕΘ.