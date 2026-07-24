Χατζηβασιλείου: Με την Ατζέντα 2030 αλλάζουν τα δεδομένα άμυνας στην Ανατολική Μεσόγειο, η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική ευθύνης
Χατζηβασιλείου: Με την Ατζέντα 2030 αλλάζουν τα δεδομένα άμυνας στην Ανατολική Μεσόγειο, η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική ευθύνης
Ο υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ατζέντα 2030 δημιουργεί έναν πολυεπίπεδο θόλο προστασίας, απάντησε στις τουρκικές αντιδράσεις και κάλεσε την αντιπολίτευση να μην υποβαθμίζει την ενίσχυση της εθνικής άμυνας
«Με την Ατζέντα 2030 αλλάζουν τα δεδομένα άμυνας στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής, αναφερόμενος στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αμυντική θωράκιση της χώρας.
Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί την Ατζέντα 2030, με κύριο φορέα εφαρμογής το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σημειώνοντας ότι η χώρα σχεδιάζει έναν «πολυεπίπεδο θόλο ολιστικής προστασίας». Όπως ανέφερε, η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στην άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα δεν αφορά μόνο την ενίσχυση της εθνικής άμυνας αλλά και την αναβάθμιση των εγχώριων παραγωγικών δυνατοτήτων. «Οι ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες δεν θα κερδίσουν μόνο πόρους αλλά και τεχνογνωσία, που θα τις αναβαθμίσει και θα τις καταστήσει ανταγωνιστικές σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον», σημείωσε.
Σχολιάζοντας τις τουρκικές αντιδράσεις, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι δεν προκαλούν εντύπωση, καθώς η Τουρκία επαναλαμβάνει την ίδια ρητορική κάθε φορά που η Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό βήμα στην εθνική της άμυνα. «Δεν εκπλήσσεται κανείς στο Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε στην κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις πρόσφατες αναφορές περί δήθεν «εθνικής ήττας». «Πού είναι λοιπόν αυτή η περιβόητη εθνική ήττα; Όσοι κατηγορούν την κυβέρνηση, ας διαβάσουν π.χ. τη δήλωση του State Department», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν αποφασίζει για τις σχέσεις μεταξύ τρίτων χωρών, αλλά έχει καθήκον να ενισχύει τη δική της αποτρεπτική ισχύ και διεθνή θέση.
Ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει σωρεύσει υψηλό διπλωματικό κεφάλαιο, χρήσιμο σε κάθε δύσκολη στιγμή, και ακολουθεί πολιτική αρχών και θέσεων με μετρήσιμα αποτελέσματα. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι χάρη στη διαπραγμάτευση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών κατοχυρώθηκε η αρχή της ομοφωνίας στα ευρωπαϊκά αμυντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για τα εθνικά συμφέροντα.
Κλείνοντας, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η αμυντική θωράκιση της χώρας είναι ζήτημα εθνικής σοβαρότητας και διαχρονικής ευθύνης. «Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει υπεύθυνη πολιτική δύναμη στη χώρα που θα διαφωνήσει με κάτι τόσο σημαντικό, όπως είναι η Ασπίδα του Αχιλλέα. Διαφορετικά, θα ήταν σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας», κατέληξε.
Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί την Ατζέντα 2030, με κύριο φορέα εφαρμογής το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σημειώνοντας ότι η χώρα σχεδιάζει έναν «πολυεπίπεδο θόλο ολιστικής προστασίας». Όπως ανέφερε, η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στην άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα δεν αφορά μόνο την ενίσχυση της εθνικής άμυνας αλλά και την αναβάθμιση των εγχώριων παραγωγικών δυνατοτήτων. «Οι ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες δεν θα κερδίσουν μόνο πόρους αλλά και τεχνογνωσία, που θα τις αναβαθμίσει και θα τις καταστήσει ανταγωνιστικές σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον», σημείωσε.
Σχολιάζοντας τις τουρκικές αντιδράσεις, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι δεν προκαλούν εντύπωση, καθώς η Τουρκία επαναλαμβάνει την ίδια ρητορική κάθε φορά που η Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό βήμα στην εθνική της άμυνα. «Δεν εκπλήσσεται κανείς στο Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε στην κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις πρόσφατες αναφορές περί δήθεν «εθνικής ήττας». «Πού είναι λοιπόν αυτή η περιβόητη εθνική ήττα; Όσοι κατηγορούν την κυβέρνηση, ας διαβάσουν π.χ. τη δήλωση του State Department», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν αποφασίζει για τις σχέσεις μεταξύ τρίτων χωρών, αλλά έχει καθήκον να ενισχύει τη δική της αποτρεπτική ισχύ και διεθνή θέση.
Ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει σωρεύσει υψηλό διπλωματικό κεφάλαιο, χρήσιμο σε κάθε δύσκολη στιγμή, και ακολουθεί πολιτική αρχών και θέσεων με μετρήσιμα αποτελέσματα. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι χάρη στη διαπραγμάτευση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών κατοχυρώθηκε η αρχή της ομοφωνίας στα ευρωπαϊκά αμυντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για τα εθνικά συμφέροντα.
Κλείνοντας, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η αμυντική θωράκιση της χώρας είναι ζήτημα εθνικής σοβαρότητας και διαχρονικής ευθύνης. «Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει υπεύθυνη πολιτική δύναμη στη χώρα που θα διαφωνήσει με κάτι τόσο σημαντικό, όπως είναι η Ασπίδα του Αχιλλέα. Διαφορετικά, θα ήταν σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας», κατέληξε.
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