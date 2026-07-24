Χατζηβασιλείου: Με την Ατζέντα 2030 αλλάζουν τα δεδομένα άμυνας στην Ανατολική Μεσόγειο, η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική ευθύνης

Ο υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ατζέντα 2030 δημιουργεί έναν πολυεπίπεδο θόλο προστασίας, απάντησε στις τουρκικές αντιδράσεις και κάλεσε την αντιπολίτευση να μην υποβαθμίζει την ενίσχυση της εθνικής άμυνας