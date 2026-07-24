Καρυστιανού: Το ενοίκιο του γραφείου μας το πληρώνω εγώ, δεν έχω χορηγούς

Στα δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματός της, στη χρηματοδότησή του, στην ιδεολογική του ταυτότητα, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών, αναφέρθηκε η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»,κατά τη διάρκεια συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ.Αναφερόμενη στις, αμφισβήτησε ότι αποτυπώνουν το πραγματικό κλίμα στην κοινωνία, λέγοντας: «Πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις πραγματικά δείχνουν τι αισθάνεται η κοινωνία; Εγώ τι έχω κάνει; Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις εναντίον της κοινωνίας για να αρχίσουν να πέφτουν τα ποσοστά μου; Δεν έχει λογική». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η στήριξη του κόσμου προς το πρόσωπό της παραμένει ισχυρή, επειδή, όπως είπε, συνδέεται με τον αγώνα για δικαίωση και όχι με την προσωπική της τραγωδία.Η κυρία Καρυστιανού τόνισε ακόμη ότι το κόμμα δέχεται συνεχώς νέες εγγραφές και μεγάλο αριθμό βιογραφικών από ανθρώπους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα, σημειώνοντας πως πρόκειται για «κάτι που πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα».Αναφερόμενη στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση του κόμματος, επισήμανε ότι πρόκειται για ένα νέο πολιτικό σχήμα χωρίς επαγγελματίες πολιτικούς και χωρίς οικονομικούς υποστηρικτές.Όπως είπε, «με τα κόπων και βασάνων νοικιάσαμε ένα χώρο. Το ενοίκιο προς το παρόν το πληρώνω εγώ», χαρακτηρίζοντας παράλληλα «αστεία» τα περί ρωσικής επιρροής.«Είμαστε πραγματικά ένα μέρος της κοινωνίας που προσπαθεί να τα βάλει με ένα σύστημα το οποίο έχει εξουσία, λεφτά, γνωριμίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ντρέπεται και η ντροπή» για την εισαγγελική πρόταση

«Υπήρχε ξυλόλιο στον τόπο του δυστυχήματος»

«Δέχθηκα απειλή για τον γιο μου μέσω δικαστή»

«Δεν έχει δικαίωμα ο κ. Πλακιάς να παρεμβαίνει στην προσπάθεια δικαίωσης του παιδιού μου»

Ερωτηθείσα για την ιδεολογική ταυτότητα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», απάντησε ότι οι βασικές θέσεις έχουν ήδη παρουσιαστεί στην ιδρυτική διακήρυξη, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα θα δοθεί στη δημοσιότητα έως τα τέλη Αυγούστου.Όπως είπε, στόχος του κινήματος είναι να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες, όπως η υψηλή φορολογία και η κυριαρχία των καρτέλ, υποστηρίζοντας ότι «ό,τι πούμε, θα το κάνουμε».Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «είναι πολλά χρόνια πολιτικός, αποτελεί μέρος του συστήματος το οποίο εμείς διαφωνούμε», προσθέτοντας ότι το κοινοβούλιο δεν λειτουργεί υπέρ των πολιτών και ότι το κόμμα της είναι έτοιμο για εκλογές όποτε κι αν αυτές πραγματοποιηθούν.Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίστηκε για την εισαγγελική πρόταση που αφορά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού στο Ειδικό Δικαστήριο για την αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος των Τεμπών.«Είναι δυνατόν εισαγγελέας Αρείου Πάγου να μας λέει ότι αυτή η βεβήλωση που είδαμε όλοι στον χώρο ενός εγκλήματος είναι παράβαση καθήκοντος; Ντρέπεται και η ντροπή», δήλωσε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι έγινε «μια τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης».Η κυρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στο ζήτημα του ξυλολίου, επιμένοντας στην ύπαρξή του, υποστηρίζοντας ότι τα σχετικά ευρήματα προέρχονται από το Χημείο του Κράτους.«Το ξυλόλιο δεν το είπαμε εμείς. Το είπε το χημείο του κράτους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα πρώτα δείγματα έδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις της ουσίας και ότι το πόρισμα του καθηγητή Δημήτρη Καρώνη αποκλείει τα έλαια σιλικόνης ως αιτία της πυρόσφαιρας.Όπως είπε, αν αποδειχθεί ότι υπήρχαν εύφλεκτες ουσίες, «όλοι αυτοί που διασπείρουν αυτές τις καταστάσεις, αλλά και πολλοί δημοσιογράφοι που έχουν πέσει στην παγίδα, παίρνουν πολύ μεγάλη αμαρτία».Ακόμη, η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» επανέλαβε τις κατηγορίες της κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη περί «εσχάτης προδοσίας».Όπως υποστήριξε, «το Σύνταγμα ορίζει ότι η εσχάτη προδοσία μπορεί να διαπράξει κάποιος όχι μόνο επειδή θα προδώσει μυστικά της χώρας... Εσχάτη προδοσία είναι οποιαδήποτε παραβίαση του κράτους δικαίου, όπως την ευθεία παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή του πρωθυπουργού, στη δικαστική. Αυτό ακριβώς έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Ντογιάκο».Η κυρία Καρυστιανού υποστήριξε, επίσης, ότι δέχθηκε απειλή που αφορούσε τον γιο της μέσω ενός δικαστή.Όπως ανέφερε, ο δικαστής της μετέφερε μήνυμα ότι «δεν μπορεί η οικογένεια Μητσοτάκη να διασύρεται με τέτοιο τρόπο το όνομά της για εσχάτη προδοσία χωρίς να υπάρξει απάντηση».Η ίδια υποστήριξε ότι πρόκειται για εν ενεργεία δικαστή, τον οποίο, όπως είπε, έχει ήδη καταγγείλει.Κλείνοντας μίλησε για την προστριβή της με τον Νίκο Πλακιά αλλά και άλλους συγγενείς των θυμάτων: «Δεν έχω πρόβλημα με κάποιους συγγενείς. Μιλάω όμως με την πλειοψηφία των συγγενών. Τώρα, κάποιοι συγγενείς συγκεκριμένα, ο κ. Πλακιάς, ο οποίος έχει βγει και τοποθετηθεί εναντίον πολλές φορές… Εγώ κατανοώ ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και ο καθένας μπορεί να εκφράζεται όπως θέλει. Σέβομαι τον κ. Πλακιά αντιδρώ όμως στον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει στη δική μου προσπάθεια δικαίωσης του παιδιού μου. Θεωρώ ότι δεν έχει το δικαίωμα αυτό».«Θέλω με κάθε τρόπο να πετύχει αυτό το εγχείρημα και ειλικρινά πιστεύω ότι θα πετύχει. Επομένως, είναι κάτι το οποίο δεν επέλεξα, αλλά επέλεξα το να μην καθίσω στο σπίτι μου να κλαίω και να περιμένω πότε θα πεθάνω να πάω να συναντήσω το παιδί μου, και να δώσω τη μάχη μου στους δρόμους», τόνισε.