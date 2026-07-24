Δένδιας για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Ευθύνη μας να διαφυλάσσουμε την εθνική ομοψυχία

52 χρόνια από την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Ελλάδα και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.



Στον κόσμο των ριζικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η σημερινή επέτειος δεν αποτελεί μόνο ευκαιρία απόδοσης τιμής σε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας.



Αποτελεί… pic.twitter.com/KKCwCrLlbo