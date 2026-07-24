Δένδιας για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Ευθύνη μας να διαφυλάσσουμε την εθνική ομοψυχία
Δένδιας για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Ευθύνη μας να διαφυλάσσουμε την εθνική ομοψυχία
Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Χ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε με σημερινή ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ στα 52 χρόνια από την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Ελλάδα και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
«Στον κόσμο των ριζικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η σημερινή επέτειος δεν αποτελεί μόνο ευκαιρία απόδοσης τιμής σε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας» επισήμανε.
Και υπογράμμισε: «Αποτελεί υπενθύμιση της ευθύνης να διαφυλάσσουμε την εθνική ομοψυχία, να ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή και να υπηρετούμε με σεβασμό την ισονομία, τη λογοδοσία, το κράτος δικαίου και τη διαφάνεια. Αυτό καθορίζει την ποιότητα και συνιστά την ουσία της Δημοκρατίας. Δεν υφίσταται μεγαλύτερο διακύβευμα».
«Χρήσιμο είναι να θυμόμαστε ότι η ισχυρή Δημοκρατία αποτελεί το θεμέλιο της εθνικής ισχύος και την καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια, την ευημερία και την πρόοδο της πατρίδας», κατέληξε.
«Στον κόσμο των ριζικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η σημερινή επέτειος δεν αποτελεί μόνο ευκαιρία απόδοσης τιμής σε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας» επισήμανε.
Και υπογράμμισε: «Αποτελεί υπενθύμιση της ευθύνης να διαφυλάσσουμε την εθνική ομοψυχία, να ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή και να υπηρετούμε με σεβασμό την ισονομία, τη λογοδοσία, το κράτος δικαίου και τη διαφάνεια. Αυτό καθορίζει την ποιότητα και συνιστά την ουσία της Δημοκρατίας. Δεν υφίσταται μεγαλύτερο διακύβευμα».
«Όπως είπε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής (24/7/1992) "η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα του μέτρου και δεν αντέχει σε ακρότητες. Δεν αντέχει δηλαδή ούτε στην κατάχρηση της εξουσίας ούτε στην κατάχρηση της ελευθερίας"» πρόσθεσε.
52 χρόνια από την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Ελλάδα και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 24, 2026
Στον κόσμο των ριζικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η σημερινή επέτειος δεν αποτελεί μόνο ευκαιρία απόδοσης τιμής σε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας.
Αποτελεί… pic.twitter.com/KKCwCrLlbo
«Χρήσιμο είναι να θυμόμαστε ότι η ισχυρή Δημοκρατία αποτελεί το θεμέλιο της εθνικής ισχύος και την καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια, την ευημερία και την πρόοδο της πατρίδας», κατέληξε.
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