Κουτσούμπας για Τσίπρα: «Εμείς δεν είμαστε βολικοί αντίπαλοι, είναι αέρας κοπανιστός η πολιτική αλλαγή που υπόσχονται»

Πυρά προς κυβέρνηση και αντιπολίτευση από τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ στην συνεδρίαση της Βουλής για την Συνταγματική Αναθεώρηση - Αιχμές και για υβριδικά κόμματα των 2 ευρώ που τρώγονται για τις καρέκλες