Κουτσούμπας για Τσίπρα: «Εμείς δεν είμαστε βολικοί αντίπαλοι, είναι αέρας κοπανιστός η πολιτική αλλαγή που υπόσχονται»
Κουτσούμπας για Τσίπρα: «Εμείς δεν είμαστε βολικοί αντίπαλοι, είναι αέρας κοπανιστός η πολιτική αλλαγή που υπόσχονται»
Πυρά προς κυβέρνηση και αντιπολίτευση από τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ στην συνεδρίαση της Βουλής για την Συνταγματική Αναθεώρηση - Αιχμές και για υβριδικά κόμματα των 2 ευρώ που τρώγονται για τις καρέκλες
Πυρά προς κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο ΓΓ του ΚΚΕ έκανε λόγο για αντιλαϊκές και αντιδραστικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα κατήγγειλε τη «βολική» αντιπολίτευση για ανέξοδες κορώνες. Από την κριτική του δεν ξέφυγε και ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να τον κατονομάσει.
«Στόχος της κυβέρνησης είναι να περάσει μια σειρά από σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός. Ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι, που κρέμεται πάνω από το κεφάλι τους η δαμόκλειος σπάθη της απόλυσης, ούτε οι φοιτητές», υποστήριξε ο κ. Κουτσούμπας.
Με σαφή υπαινιγμό για τις θέσεις της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο επικεφαλής του ΚΚΕ ανέφερε: «Εμείς δεν είμαστε βολικοί αντίπαλοι, όπως εκείνοι που λένε πως “δεν μας αρέσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τι να κάνουμε, τώρα υπάρχουν”. Είναι αέρας κοπανιστός η πολιτική αλλαγή που υπόσχονται», ανέφερε.
Επίσης για το άρθρο 16, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ που επέλεξε το «παρών» καθώς όπως είπε, «ισοδυναμεί με ένα μεγαλοπρεπέστατο “ναι”».
Επισημαίνοντας ότι το ΚΚΕ δεν παζαρεύει για το εάν θα παράσχει συναίνεση στην κυβέρνηση, ο κ. Κουτσούμπας σχολίασε και τα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι είναι ένα «σκορποχώρι του κεντρικού διαζώματος της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας». Παράλληλα, έκανε λόγο για «υβριδικά κόμματα των 2 ευρώ» τα οποία «τρώγονται για τις καρέκλες».
«Στόχος της κυβέρνησης είναι να περάσει μια σειρά από σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός. Ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι, που κρέμεται πάνω από το κεφάλι τους η δαμόκλειος σπάθη της απόλυσης, ούτε οι φοιτητές», υποστήριξε ο κ. Κουτσούμπας.
Με σαφή υπαινιγμό για τις θέσεις της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο επικεφαλής του ΚΚΕ ανέφερε: «Εμείς δεν είμαστε βολικοί αντίπαλοι, όπως εκείνοι που λένε πως “δεν μας αρέσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τι να κάνουμε, τώρα υπάρχουν”. Είναι αέρας κοπανιστός η πολιτική αλλαγή που υπόσχονται», ανέφερε.
Επίσης για το άρθρο 16, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ που επέλεξε το «παρών» καθώς όπως είπε, «ισοδυναμεί με ένα μεγαλοπρεπέστατο “ναι”».
Επισημαίνοντας ότι το ΚΚΕ δεν παζαρεύει για το εάν θα παράσχει συναίνεση στην κυβέρνηση, ο κ. Κουτσούμπας σχολίασε και τα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι είναι ένα «σκορποχώρι του κεντρικού διαζώματος της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας». Παράλληλα, έκανε λόγο για «υβριδικά κόμματα των 2 ευρώ» τα οποία «τρώγονται για τις καρέκλες».
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