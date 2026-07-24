Γεωργιάδης κατά Σαλμά: Έχει το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση, ας αφήσει τους λεονταρισμούς σε μένα

Η νέα ανάρτηση Γεωργιάδη

Ας αφήσει λοιπόν ο συκοφάντης αυτός τους λεονταρισμούς σε μένα και αν θέλει ας κάνει μήνυση σε όσους τα κατέθεσαν επισήμως σε δικαστήριο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.





Επειδή ο κ. Σαλμάς είχε το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση στηριζόμενος στην αλλοίωση των ονομάτων του εγγράφου που κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κας Μαραγγέλη από τις φωτό που είχα ανεβάσει, βρήκα το πρωί και ανεβάζω και τα αυθεντικά κείμενα μέσα από την… pic.twitter.com/T0M517S5Ku — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 24, 2026

Η ανακοίνωση του Μάριου Σαλμά που είχε προηγηθεί: