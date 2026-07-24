Γεωργιάδης κατά Σαλμά: Έχει το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση, ας αφήσει τους λεονταρισμούς σε μένα
Γεωργιάδης κατά Σαλμά: Έχει το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση, ας αφήσει τους λεονταρισμούς σε μένα
Νέα ανάρτηση του υπουργού Υγείας - Ο ανεξάρτητος βουλευτής είχε δηλώσει χθες πως θα καταθέσει μήνυση κατά του Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή ανάρτησή του για την υπόθεση της Novartis
Νέα διάσταση παίρνει η κόντρα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά και τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.
Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, στην οποία υποστήριξε ότι ο Μάριος Σαλμάς «ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας για τη Novartis με αντάλλαγμα εκατομμύρια», δημοσιεύοντας παράλληλα σχετικά έγγραφα στον λογαριασμό του στο Χ, ο Μάριος Σαλμάς διέψευσε τους ισχυρισμούς του υπουργού.
Μάλιστα με ανακοίνωσή του έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και γνωστοποίησε ότι θα καταθέσει μήνυση σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη.
«Ας αφήσει λοιπόν ο συκοφάντης αυτός τους λεονταρισμούς σε μένα και αν θέλει ας κάνει μήνυση σε όσους τα κατέθεσαν επισήμως σε δικαστήριο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.
«Επειδή ο κ. Σαλμάς είχε το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση στηριζόμενος στην αλλοίωση των ονομάτων του εγγράφου που κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κας Μαραγγέλη από τις φωτό που είχα ανεβάσει, βρήκα το πρωί και ανεβάζω και τα αυθεντικά κείμενα μέσα από την δικογραφία. Εδώ θα δει και το όνομά του κανονικότατα, τις υπογραφές· το δικηγορικό γραφείο του κ. Σαράκη κλπ. Σημειωτέον ότι τα έγγραφα αυτά αν και κατατέθηκαν στον δικαστήριο για πρώτη φορά πριν από ένα χρόνο δεν έχουν δικαστικά αμφισβητηθεί ούτε προχώρησε σε καμμία νομική ενέργεια κατά της κας Μαραγγέλη ή του δικηγόρου της που τα κατέθεσαν. Ας αφήσει λοιπόν ο συκοφάντης αυτός τους λεονταρισμούς σε μένα και αν θέλει ας κάνει μήνυση σε όσους τα κατέθεσαν επισήμως σε δικαστήριο. Για τον ΕΟΠΥΥ και το χάρισμα του προστίμου θα επανέλθω εντός της ημέρας…».
1. στη δική που είχαμε τον κύριο Μανιαδάκη δεν έχασα όπως ισχυρίστηκε αλλά κέρδισα και ο κύριος Μανιαδάκης καταδικάστηκε τελεσίδικα
2. ουδέποτε συναντήθηκα με Αμερικανούς και κανένας Αμερικανός δεν αρνήθηκε να καταθέσω όπως ισχυρίστηκε εκτός κι αν δημοσιοποιήσει ποιος είναι αυτός ή ποια αρχή είναι αυτή στον η στην οποίον αναφέρεται
3. Είναι πρωτοφανές να παρουσιάζει ένας υπουργός μιας κυβέρνησης πλαστά και εμφανώς νοθευμένα έγγραφα στα οποία φέρομαι ότι υπέγραψα ως doctor Mario Salmasi και ότι επισκέφτηκα ως προστατευόμενος μάρτυρας ένα δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα του Mr Πέτρος Γαβρίλης που δεν υπάρχει ως πρόσωπο και ούτε υπάρχει τέτοιος δικηγόρος στην Αθήνα εκτός αν μέσα σε δυο ώρες ο κύριος Γεωργιάδης τον εμφανίσει για να αποφύγει το διασυρμό.
Όμως αυτό που δεν έκρυψα ποτέ είναι ότι μου προτάθηκε να καταθέσω τα πορίσματα μου στις αμερικανικές αρχές με τα οποία φαινόταν ότι Novartis χρησιμοποιούσε αθέμιτες πρακτικές το έχω πει δημόσια στο δελτίο ειδήσεων στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου όταν τις ίδιες αναφορές έκανε ο ευρωβουλευτής του ΣυΡιζΑ κ. Κούλογλου..
Οι Αμερικανικές Αρχές μου ζήτησαν να καταθέσω και αρνήθηκα γιατί προτίμησα να ενημερώσω την χώρα μου σε αντίθεση με τον Άδωνη που όταν τον συνάντησε ο κ. Σαράκης το 2016 τον παρέπεμψε στον Μανιαδάκη και ενώ ήξερε από τότε ότι οι Αμερικανικές Αρχές ξεκινούν έρευνα στην Αμερική για αθέμιτες πρακτικές της εταιρείας στην Ελλάδα το έκανε γαργάρα ακριβώς γιατί ήταν μπλεγμένος
Εξ αυτού του λόγου γνώριζα το TCR τον αριθμό του οποίου έδωσα στο iefimerida αρχές Δεκεμβρίου του 2016 και με βάση το δημοσίευμα αυτό ξεκίνησε η έρευνα στην Ελλάδα.
Αύριο καταθέτω μήνυση για να λογοδοτήσει στην δικαιοσύνη. Για άλλη μία φορά δηλώνω ότι πρέπει να ανοίξει ο φάκελος Novartis για τον κ. Γεωργιάδη ώστε να αποκαλυφθεί ο ρόλος του στην συγκεκριμένη υπόθεση. Για το υποτιθέμενο δώρο 100.000 που μου έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, να δηλώσω ότι είναι ανυπόστατο και ουδέποτε συνέβη».
Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, στην οποία υποστήριξε ότι ο Μάριος Σαλμάς «ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας για τη Novartis με αντάλλαγμα εκατομμύρια», δημοσιεύοντας παράλληλα σχετικά έγγραφα στον λογαριασμό του στο Χ, ο Μάριος Σαλμάς διέψευσε τους ισχυρισμούς του υπουργού.
Μάλιστα με ανακοίνωσή του έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και γνωστοποίησε ότι θα καταθέσει μήνυση σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη.
Η νέα ανάρτηση ΓεωργιάδηΩστόσο σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας επανήλθε στο θέμα με νέα ανάρτηση και νέα έγγραφα.
«Ας αφήσει λοιπόν ο συκοφάντης αυτός τους λεονταρισμούς σε μένα και αν θέλει ας κάνει μήνυση σε όσους τα κατέθεσαν επισήμως σε δικαστήριο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
Επειδή ο κ. Σαλμάς είχε το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση στηριζόμενος στην αλλοίωση των ονομάτων του εγγράφου που κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κας Μαραγγέλη από τις φωτό που είχα ανεβάσει, βρήκα το πρωί και ανεβάζω και τα αυθεντικά κείμενα μέσα από την… pic.twitter.com/T0M517S5Ku— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 24, 2026
«Επειδή ο κ. Σαλμάς είχε το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση στηριζόμενος στην αλλοίωση των ονομάτων του εγγράφου που κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κας Μαραγγέλη από τις φωτό που είχα ανεβάσει, βρήκα το πρωί και ανεβάζω και τα αυθεντικά κείμενα μέσα από την δικογραφία. Εδώ θα δει και το όνομά του κανονικότατα, τις υπογραφές· το δικηγορικό γραφείο του κ. Σαράκη κλπ. Σημειωτέον ότι τα έγγραφα αυτά αν και κατατέθηκαν στον δικαστήριο για πρώτη φορά πριν από ένα χρόνο δεν έχουν δικαστικά αμφισβητηθεί ούτε προχώρησε σε καμμία νομική ενέργεια κατά της κας Μαραγγέλη ή του δικηγόρου της που τα κατέθεσαν. Ας αφήσει λοιπόν ο συκοφάντης αυτός τους λεονταρισμούς σε μένα και αν θέλει ας κάνει μήνυση σε όσους τα κατέθεσαν επισήμως σε δικαστήριο. Για τον ΕΟΠΥΥ και το χάρισμα του προστίμου θα επανέλθω εντός της ημέρας…».
Η ανακοίνωση του Μάριου Σαλμά που είχε προηγηθεί:«Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντί να απολογείται και να εξηγεί αν όντως είναι διαπλεκόμενος με αποδείξεις που κατέθεσα , προσφεύγει σε απίστευτα ψεύδη που μόνο ένας παλαβός όπως ο ίδιος δήλωσε στο Action 24 θα μπορούσε να επικαλεστεί. Να ξεκαθαρίσω ορισμένα απίστευτα ψέματα που ο κύριος Γεωργιάδης δημοσίευσε χθες και σήμερα.
1. στη δική που είχαμε τον κύριο Μανιαδάκη δεν έχασα όπως ισχυρίστηκε αλλά κέρδισα και ο κύριος Μανιαδάκης καταδικάστηκε τελεσίδικα
2. ουδέποτε συναντήθηκα με Αμερικανούς και κανένας Αμερικανός δεν αρνήθηκε να καταθέσω όπως ισχυρίστηκε εκτός κι αν δημοσιοποιήσει ποιος είναι αυτός ή ποια αρχή είναι αυτή στον η στην οποίον αναφέρεται
3. Είναι πρωτοφανές να παρουσιάζει ένας υπουργός μιας κυβέρνησης πλαστά και εμφανώς νοθευμένα έγγραφα στα οποία φέρομαι ότι υπέγραψα ως doctor Mario Salmasi και ότι επισκέφτηκα ως προστατευόμενος μάρτυρας ένα δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα του Mr Πέτρος Γαβρίλης που δεν υπάρχει ως πρόσωπο και ούτε υπάρχει τέτοιος δικηγόρος στην Αθήνα εκτός αν μέσα σε δυο ώρες ο κύριος Γεωργιάδης τον εμφανίσει για να αποφύγει το διασυρμό.
Όμως αυτό που δεν έκρυψα ποτέ είναι ότι μου προτάθηκε να καταθέσω τα πορίσματα μου στις αμερικανικές αρχές με τα οποία φαινόταν ότι Novartis χρησιμοποιούσε αθέμιτες πρακτικές το έχω πει δημόσια στο δελτίο ειδήσεων στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου όταν τις ίδιες αναφορές έκανε ο ευρωβουλευτής του ΣυΡιζΑ κ. Κούλογλου..
Οι Αμερικανικές Αρχές μου ζήτησαν να καταθέσω και αρνήθηκα γιατί προτίμησα να ενημερώσω την χώρα μου σε αντίθεση με τον Άδωνη που όταν τον συνάντησε ο κ. Σαράκης το 2016 τον παρέπεμψε στον Μανιαδάκη και ενώ ήξερε από τότε ότι οι Αμερικανικές Αρχές ξεκινούν έρευνα στην Αμερική για αθέμιτες πρακτικές της εταιρείας στην Ελλάδα το έκανε γαργάρα ακριβώς γιατί ήταν μπλεγμένος
Εξ αυτού του λόγου γνώριζα το TCR τον αριθμό του οποίου έδωσα στο iefimerida αρχές Δεκεμβρίου του 2016 και με βάση το δημοσίευμα αυτό ξεκίνησε η έρευνα στην Ελλάδα.
Αύριο καταθέτω μήνυση για να λογοδοτήσει στην δικαιοσύνη. Για άλλη μία φορά δηλώνω ότι πρέπει να ανοίξει ο φάκελος Novartis για τον κ. Γεωργιάδη ώστε να αποκαλυφθεί ο ρόλος του στην συγκεκριμένη υπόθεση. Για το υποτιθέμενο δώρο 100.000 που μου έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, να δηλώσω ότι είναι ανυπόστατο και ουδέποτε συνέβη».
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