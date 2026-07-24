Σακελλαρίδης: Ο Τσίπρας βγάζει δεξί φλας με τον πιο σαφή τρόπο, θα ξηλώναμε τον νόμο Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

«Θα λέει πράγματα και δεξιά και αριστερά, σε μια προσπάθεια να θολώσει το στίγμα του», ανέφερε σε συνέντευξή του ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς αναφερόμενος στο κόμμα Τσίπρα