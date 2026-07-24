Σακελλαρίδης: Ο Τσίπρας βγάζει δεξί φλας με τον πιο σαφή τρόπο, θα ξηλώναμε τον νόμο Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
Σακελλαρίδης: Ο Τσίπρας βγάζει δεξί φλας με τον πιο σαφή τρόπο, θα ξηλώναμε τον νόμο Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
«Θα λέει πράγματα και δεξιά και αριστερά, σε μια προσπάθεια να θολώσει το στίγμα του», ανέφερε σε συνέντευξή του ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς αναφερόμενος στο κόμμα Τσίπρα
Θέση στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με αφορμή τη θέση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα πήρε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Όπως υποστήριξε η ΝΕΑΡ είναι κάθετη στη δημιουργία μη κρατικών ΑΕΙ, ενώ ανέφερε πως τάσσεται και κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος.
«Δεν είναι ζήτημα Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ ή Νέας Αριστεράς. Έχει έρθει στην Ολομέλεια η πρόταση της ΝΔ για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι μια πρόταση που, κατά τη δική μας άποψη, κινείται σε μια αυταρχική κατεύθυνση. Υποχώρηση στο πλαίσιο των κοινωνικών δικαιωμάτων, υποχώρηση σε μια σειρά από κομβικά ζητήματα που αφορούν τον πλουραλισμό της Δημοκρατίας. Είμαστε ενάντια στην πρόταση αναθεώρησης και του άρθρου 16», είπε αρχικά ο κ. Σακελλαρίδης μιλώντας στο Action24.
Και συμπλήρωσε αναφερόμενος στο νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια:
«Τον νόμο Πιερρακάκη θα τον ξηλώναμε, πρέπει να καταργηθεί και θα σας δώσω ένα παράδειγμα κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το 2019 είχε δρομολογηθεί η ίδρυση της Νομικής Σχολής στην Πάτρα. Το επιχείρημα τότε της ΝΔ ήταν ότι δεν έπρεπε να ανοίξει γιατί θα υπήρχε υπερπροσφορά και μία από τις πρώτες κινήσεις το 2019 της κυρίας Κεραμέως στο υπουργείο Παιδείας, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν η κατάργηση της Νομικής Σχολής. Τι κάνει μετά η κυβέρνηση με τον νόμο του κυρίου Πιερρακάκη; Αφήνει να ιδρυθούν μια σειρά από ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικές νομικές σχολές, μέσα από τις οποίες θα βγουν περισσότεροι απόφοιτοι. Άρα είναι άκυρο το αρχικό επιχείρημα».
Αναφερόμενος στη θέση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που ανακοίνωσε ότι δεν θα καταργούσε τον νόμο Πιερρακάκη σε περίπτωση που αναλάμβανε τη διακυβέρνηση, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς σημείωσε:
«Το πρόβλημα με το κόμμα Τσίπρα δεν είναι ότι είναι ούτε πολύ δεξιό ούτε πολύ αριστερό. Ταυτόχρονα θα λέει πράγματα και δεξιά και αριστερά, σε μια προσπάθεια να θολώσει το στίγμα του και να γίνει αρεστό σε όλες τις πλευρές, και για εμένα αυτό είναι το χειρότερο. Από τη μία λένε όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16, για να τα έχουμε καλά με το παρελθόν και τη συνείδησή μας, και την ίδια στιγμή λένε όχι στην κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη. Βγάζουν δεξί φλας με τον πιο σαφή τρόπο».
«Δεν είναι ζήτημα Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ ή Νέας Αριστεράς. Έχει έρθει στην Ολομέλεια η πρόταση της ΝΔ για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι μια πρόταση που, κατά τη δική μας άποψη, κινείται σε μια αυταρχική κατεύθυνση. Υποχώρηση στο πλαίσιο των κοινωνικών δικαιωμάτων, υποχώρηση σε μια σειρά από κομβικά ζητήματα που αφορούν τον πλουραλισμό της Δημοκρατίας. Είμαστε ενάντια στην πρόταση αναθεώρησης και του άρθρου 16», είπε αρχικά ο κ. Σακελλαρίδης μιλώντας στο Action24.
Και συμπλήρωσε αναφερόμενος στο νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια:
«Τον νόμο Πιερρακάκη θα τον ξηλώναμε, πρέπει να καταργηθεί και θα σας δώσω ένα παράδειγμα κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το 2019 είχε δρομολογηθεί η ίδρυση της Νομικής Σχολής στην Πάτρα. Το επιχείρημα τότε της ΝΔ ήταν ότι δεν έπρεπε να ανοίξει γιατί θα υπήρχε υπερπροσφορά και μία από τις πρώτες κινήσεις το 2019 της κυρίας Κεραμέως στο υπουργείο Παιδείας, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν η κατάργηση της Νομικής Σχολής. Τι κάνει μετά η κυβέρνηση με τον νόμο του κυρίου Πιερρακάκη; Αφήνει να ιδρυθούν μια σειρά από ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικές νομικές σχολές, μέσα από τις οποίες θα βγουν περισσότεροι απόφοιτοι. Άρα είναι άκυρο το αρχικό επιχείρημα».
Αναφερόμενος στη θέση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που ανακοίνωσε ότι δεν θα καταργούσε τον νόμο Πιερρακάκη σε περίπτωση που αναλάμβανε τη διακυβέρνηση, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς σημείωσε:
Για τον Αλέξη Τσίπρα
«Το πρόβλημα με το κόμμα Τσίπρα δεν είναι ότι είναι ούτε πολύ δεξιό ούτε πολύ αριστερό. Ταυτόχρονα θα λέει πράγματα και δεξιά και αριστερά, σε μια προσπάθεια να θολώσει το στίγμα του και να γίνει αρεστό σε όλες τις πλευρές, και για εμένα αυτό είναι το χειρότερο. Από τη μία λένε όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16, για να τα έχουμε καλά με το παρελθόν και τη συνείδησή μας, και την ίδια στιγμή λένε όχι στην κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη. Βγάζουν δεξί φλας με τον πιο σαφή τρόπο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα