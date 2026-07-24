Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας
«Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο. Αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή
Με δριμεία επίθεση προσωπικά στον πρωθυπουργό ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση ο Νίκος Ανδρουλάκης.
«Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο. Αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Αφορά πρακτικά την κουλτούρα διακυβέρνησης της χώρας. Τι βιώσαμε τα τελευταία χρόνια; Επιθέσεις μετωπικές στις Ανεξάρτητες Αρχές. Παρασκηνιακές παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του Κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος. Ποιος είναι ο συνεπής, κ. πρωθυπουργέ;» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
«Εσείς που το 2019 εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και της κανονικότητας και κάνατε τα ίδια και χειρότερα με τους προκατόχους σας. Ή εμείς που καταδικάζαμε παιχνίδια με θεσμούς και διάκριση εξουσιών, μπαίνοντας εμπόδιο σε πρακτικές που αμαυρώνουν τη Δημοκρατία; Θα μας κάνετε μαθήματα θεσμικότητας; Ποιος; Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα; Πείτε στον ανιψιό σας ότι το αφεντικό είναι ένα, ο ελληνικός λαός κι όχι εσείς, όσο κι αν προσπαθείτε. Αλλά πού να τα μάθουν όλα αυτά οι πρωταθλητές του θράσους», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης.
«Η κυβέρνηση μας εγκαλεί επειδή δεν δίνουμε λευκή επιταγή. Η συναίνεση απαιτεί αξιοπιστία που έχετε απολέσει εδώ και καιρό», είπε. Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά, ο κ Μητσοτάκης επέλεξε για τη θέση του ΠτΔ εν ενεργεία βουλευτή του. Επίσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο άρθρο 86. «Εδώ δεν ψηφίσατε αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον εθνικό δικαστή θα σεβαστείτε;» είπε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για θεσμική ασέβεια.
Αιχμές άφησε για την πρόταση για ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, ρύθμιση που αν και είχε προαναγγελθεί, δεν εμπεριέχεται στις προτάσεις της κυβέρνησης.«Μάλλον οι βουλευτές σας, σας έκαναν να σημάνετε ισπανική υποχώρηση», είπε.
«Σέβεστε στους θεσμούς; Βάλαμε δύο θέματα που αφορούν το Σύνταγμα αλλά και τον σεβασμό στους θεσμούς, το Σύνταγμα και τη Δικαιοσύνη. Γι’ αυτό κλείνω με το εξής; Θέλετε συναίνεση; Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται ότι θα μπει σε νέα εποχή ευρύτερων συναινέσεων της αντιπολίτευσης χωρίς τον εκβιασμό των 150 στη β’ βουλή που η εκάστοτε πλειοψηφία μπορεί να το αλλάξει όπως θέλει», είπε, λέγοντας ότι η πρόταση της ΝΔ δεν αλλάζει στην πραγματικότητα τίποτα, καθώς η πλειοψηφία θα αποφασίζει για άλλη μια φορά.
«Το να κάνει ο Μητσοτάκης λογοπαίγνια 52 χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας είναι φθηνός συνδικαλισμός. Εμείς το ΠΑΣΟΚ είπαμε εκτροπή, που σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει ότι δεν σέβεστε τους κανόνες. Πότε τους σεβαστήκατε; Στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Τα Τέμπη; Τις Ανεξάρτητες Αρχές; Πότε σεβαστήκατε τους κανόνες; Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη εκτροπή», είπε στην τριτολογία του ο κ. Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει νέο σκάνδαλο για την ανακύκλωση. «Θα πείτε μια νέα κουβέντα ή δεν θα πείτε τίποτα;» σημείωσε.
«Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο. Αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Αφορά πρακτικά την κουλτούρα διακυβέρνησης της χώρας. Τι βιώσαμε τα τελευταία χρόνια; Επιθέσεις μετωπικές στις Ανεξάρτητες Αρχές. Παρασκηνιακές παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του Κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος. Ποιος είναι ο συνεπής, κ. πρωθυπουργέ;» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
«Εσείς που το 2019 εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και της κανονικότητας και κάνατε τα ίδια και χειρότερα με τους προκατόχους σας. Ή εμείς που καταδικάζαμε παιχνίδια με θεσμούς και διάκριση εξουσιών, μπαίνοντας εμπόδιο σε πρακτικές που αμαυρώνουν τη Δημοκρατία; Θα μας κάνετε μαθήματα θεσμικότητας; Ποιος; Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα; Πείτε στον ανιψιό σας ότι το αφεντικό είναι ένα, ο ελληνικός λαός κι όχι εσείς, όσο κι αν προσπαθείτε. Αλλά πού να τα μάθουν όλα αυτά οι πρωταθλητές του θράσους», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης.
«Η κυβέρνηση μας εγκαλεί επειδή δεν δίνουμε λευκή επιταγή. Η συναίνεση απαιτεί αξιοπιστία που έχετε απολέσει εδώ και καιρό», είπε. Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά, ο κ Μητσοτάκης επέλεξε για τη θέση του ΠτΔ εν ενεργεία βουλευτή του. Επίσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο άρθρο 86. «Εδώ δεν ψηφίσατε αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον εθνικό δικαστή θα σεβαστείτε;» είπε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για θεσμική ασέβεια.
Αιχμές άφησε για την πρόταση για ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, ρύθμιση που αν και είχε προαναγγελθεί, δεν εμπεριέχεται στις προτάσεις της κυβέρνησης.«Μάλλον οι βουλευτές σας, σας έκαναν να σημάνετε ισπανική υποχώρηση», είπε.
«Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς να οργανώσει εκτροπή»«Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς να οργανώσει εκτροπή. Ο Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός οργανώνοντας εκτροπές στη Βουλή και το Σύνταγμα», είπε στη δευτερολογία του, φέρνοντας ως παράδειγμα τη μη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές τον περασμένο μήνα. «Εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια παρασκηνίου ούτε με τη διαπλοκή», είπε. «Λέτε ότι δεν θα μας αιφνιδιάσατε. Εσείς άλλα λέτε κι άλλα κάνετε. Λέτε γιατί ψηφίζουμε από την πρώτη Βουλή; Αν πούμε ναι, στη δεύτερη δεν θα χρειάζονται 180 ψήφοι», είπε. «Ποιος είναι συνεπής; Αυτός που το 2019 υπέγραψε την αναθεώρηση του 110 και τώρα λέει ότι δεν το αναθεωρούμε; Πάει πολύ».
«Σέβεστε στους θεσμούς; Βάλαμε δύο θέματα που αφορούν το Σύνταγμα αλλά και τον σεβασμό στους θεσμούς, το Σύνταγμα και τη Δικαιοσύνη. Γι’ αυτό κλείνω με το εξής; Θέλετε συναίνεση; Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται ότι θα μπει σε νέα εποχή ευρύτερων συναινέσεων της αντιπολίτευσης χωρίς τον εκβιασμό των 150 στη β’ βουλή που η εκάστοτε πλειοψηφία μπορεί να το αλλάξει όπως θέλει», είπε, λέγοντας ότι η πρόταση της ΝΔ δεν αλλάζει στην πραγματικότητα τίποτα, καθώς η πλειοψηφία θα αποφασίζει για άλλη μια φορά.
«Το να κάνει ο Μητσοτάκης λογοπαίγνια 52 χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας είναι φθηνός συνδικαλισμός. Εμείς το ΠΑΣΟΚ είπαμε εκτροπή, που σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει ότι δεν σέβεστε τους κανόνες. Πότε τους σεβαστήκατε; Στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Τα Τέμπη; Τις Ανεξάρτητες Αρχές; Πότε σεβαστήκατε τους κανόνες; Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη εκτροπή», είπε στην τριτολογία του ο κ. Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει νέο σκάνδαλο για την ανακύκλωση. «Θα πείτε μια νέα κουβέντα ή δεν θα πείτε τίποτα;» σημείωσε.
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