Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας

«Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο. Αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή