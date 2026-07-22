«Είμαστε ενάντια αλλά υπάρχει τετελεσμένο», λένε στελέχη της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά τα πυρά πρώην συντρόφων
«Είμαστε ενάντια αλλά υπάρχει τετελεσμένο», λένε στελέχη της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά τα πυρά πρώην συντρόφων
«Να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε εκπαιδευτικά ιδρύματα σούπερ μάρκετ» - Αντώνης Σαουλίδης, Κώστα Καρπουχτσής και Θεώνη Κουφονικολάκου πήραν θέση για το ζήτημα
Για τετελεσμένο με τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά και για απόφαση του ΣτΕ που δεν μπορεί να ανατραπεί, κάνουν λόγο στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, μετά τις επιθέσεις πρώην συντρόφων, όπως του Νίκου Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε λόγο χθες το βράδυ για «προγραμματική μετατόπιση σε μια άλλη θέση».
Αρχικά ο αν. τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ, Αντώνης Σαουλίδης μιλώντας σήμερα το πρωί στο Mega News ανέφερε πως το κόμμα «είναι ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια», ωστόσο «αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα το τετελεσμένο που έχει δημιουργηθεί».
«Πείτε ότι καταργείται το άρθρο 16, όπως το θέλει η κυβέρνηση και βεβαίως δεν το θέλουμε εμείς σε καμία απολύτως περίπτωση. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; Το αποτέλεσμα θα είναι να μην μπορούν να υφίστανται αυστηροί ακαδημαϊκοί κανόνες για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί στη χώρα επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη και με νομοθέτηση του κυρίου Πιερρακάκη. Το δεύτερο που θα έχουμε ως αποτέλεσμα είναι ότι σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα μπορεί να διασφαλιστεί στην ελληνική λαϊκή οικογένεια ότι δεν θα μπουν δίδακτρα στο δημόσιο πανεπιστήμιο και βεβαίως η Παιδεία θα εισαχθεί πλήρως στον ιδιωτικό τομέα, στην αγορά. Θα λειτουργούμε δηλαδή πλήρως με κριτήρια αγοράς. Είμαστε ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από την άλλη όμως, με σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε το τετελεσμένο που έχει δημιουργηθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σαουλίδης.
Καρπουχτσής: Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
Στο ίδιο μήκος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστα Καρπουχτσής ο οποίος μιλώντας νωρίτερα στην «Κοινωνία Ώρα Mega» είχε σχολιάσει πως εάν το κόμμα Τσίπρα αναλάβει την διακυβέρνηση θα αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων.
«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε προχθές ένα πλέγμα προτάσεων για τον τομέα της Παιδείας. Ένα πλέγμα παρεμβάσεων που ξεκινά από την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του λυκείου, ώστε να γίνει κάτι που δεν θα είναι ψυχοφθόρο και κοστοβόρο για τις ελληνικές οικογένειες. Στόχος μας είναι το λύκειο να καταστεί ένας χώρος ουσιαστικής μόρφωσης και οι μαθητές να εισάγονται στα πανεπιστήμια με τον βαθμό του λυκείου», είπε αρχικά.
Και πρόσθεσε: «Προφανώς δεν θα ψηφίζαμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αποτελούν ένα υπαρκτό γεγονός, μια πραγματικότητα σήμερα, και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι χιλιάδες οικογένειες και παιδιά έχουν κάνει αυτή την επιλογή. Αυτό που λέει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ότι, προφανώς, δεν μπορούμε να τα καταργήσουμε. Έχει κριθεί και συνταγματικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό που θα κάνουμε είναι να αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο του νόμου Πιερρακάκη, έτσι ώστε τα μη κρατικά πανεπιστήμια να λειτουργούν με όρους ισάξιους με εκείνους που ισχύουν για τα δημόσια πανεπιστήμια».
Παρόμοια τοποθέτηση και από την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου.
«Ο νόμος Πιερρακάκη έχει δημιουργήσει μια de facto κατάσταση η οποία είναι δύσκολο να ανατραπεί [...] αλλά το ζητούμενο είναι να την οριοθετήσουμε με ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα εγγυάται την ισονομία, ισοτιμία. Θα τους ταράξουμε στη νομιμότητα. Αυτό είπαμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε εκπαιδευτικά ιδρύματα σούπερ μάρκετ», σημείωσε μεταξύ άλλων χθες βράδυ στο One Channel απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.
Αρχικά ο αν. τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ, Αντώνης Σαουλίδης μιλώντας σήμερα το πρωί στο Mega News ανέφερε πως το κόμμα «είναι ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια», ωστόσο «αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα το τετελεσμένο που έχει δημιουργηθεί».
«Πείτε ότι καταργείται το άρθρο 16, όπως το θέλει η κυβέρνηση και βεβαίως δεν το θέλουμε εμείς σε καμία απολύτως περίπτωση. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; Το αποτέλεσμα θα είναι να μην μπορούν να υφίστανται αυστηροί ακαδημαϊκοί κανόνες για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί στη χώρα επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη και με νομοθέτηση του κυρίου Πιερρακάκη. Το δεύτερο που θα έχουμε ως αποτέλεσμα είναι ότι σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα μπορεί να διασφαλιστεί στην ελληνική λαϊκή οικογένεια ότι δεν θα μπουν δίδακτρα στο δημόσιο πανεπιστήμιο και βεβαίως η Παιδεία θα εισαχθεί πλήρως στον ιδιωτικό τομέα, στην αγορά. Θα λειτουργούμε δηλαδή πλήρως με κριτήρια αγοράς. Είμαστε ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από την άλλη όμως, με σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε το τετελεσμένο που έχει δημιουργηθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σαουλίδης.
Καρπουχτσής: Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
Στο ίδιο μήκος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστα Καρπουχτσής ο οποίος μιλώντας νωρίτερα στην «Κοινωνία Ώρα Mega» είχε σχολιάσει πως εάν το κόμμα Τσίπρα αναλάβει την διακυβέρνηση θα αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων.
«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε προχθές ένα πλέγμα προτάσεων για τον τομέα της Παιδείας. Ένα πλέγμα παρεμβάσεων που ξεκινά από την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του λυκείου, ώστε να γίνει κάτι που δεν θα είναι ψυχοφθόρο και κοστοβόρο για τις ελληνικές οικογένειες. Στόχος μας είναι το λύκειο να καταστεί ένας χώρος ουσιαστικής μόρφωσης και οι μαθητές να εισάγονται στα πανεπιστήμια με τον βαθμό του λυκείου», είπε αρχικά.
Και πρόσθεσε: «Προφανώς δεν θα ψηφίζαμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αποτελούν ένα υπαρκτό γεγονός, μια πραγματικότητα σήμερα, και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι χιλιάδες οικογένειες και παιδιά έχουν κάνει αυτή την επιλογή. Αυτό που λέει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ότι, προφανώς, δεν μπορούμε να τα καταργήσουμε. Έχει κριθεί και συνταγματικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό που θα κάνουμε είναι να αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο του νόμου Πιερρακάκη, έτσι ώστε τα μη κρατικά πανεπιστήμια να λειτουργούν με όρους ισάξιους με εκείνους που ισχύουν για τα δημόσια πανεπιστήμια».
Παρόμοια τοποθέτηση και από την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου.
«Ο νόμος Πιερρακάκη έχει δημιουργήσει μια de facto κατάσταση η οποία είναι δύσκολο να ανατραπεί [...] αλλά το ζητούμενο είναι να την οριοθετήσουμε με ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα εγγυάται την ισονομία, ισοτιμία. Θα τους ταράξουμε στη νομιμότητα. Αυτό είπαμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε εκπαιδευτικά ιδρύματα σούπερ μάρκετ», σημείωσε μεταξύ άλλων χθες βράδυ στο One Channel απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.
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