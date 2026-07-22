Γεωργιάδης κατά ΠΑΣΟΚ μετά τις καταγγελίες Σαλμά: Γελοιότητες Ανδρουλάκη, θα έβγαζε ακόμη και τον Βενιζέλο κλέφτη για να με πλήξει
Γεωργιάδης κατά ΠΑΣΟΚ μετά τις καταγγελίες Σαλμά: Γελοιότητες Ανδρουλάκη, θα έβγαζε ακόμη και τον Βενιζέλο κλέφτη για να με πλήξει
«Όσα είπε ο κ. Σαλμάς στη Βουλή συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το ΠΑΣΟΚ την θεωρούσαμε σκευωρία», επεσήμανε ο υπουργός Υγείας
Σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπολύει ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε η Χαριλάου Τρικούπη και με την οποία καλεί τον υπουργό Υγείας να λογοδοτήσει στη Βουλή και τη Δικαιοσύνη με αφορμή τις καταγγελίες Σαλμά για την υπόθεση Novartis.
O υπουργός Υγείας κάνει λόγο για γελιότητες εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη καθώς όπως επισημαίνει όσα είπε ο κ. Σαλμάς στη Βουλή συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε σκευωρία... Με αυτή τη σκευωρία κατηγορούσαν και τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης. «Ο θλιβερός Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και να πει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα» σημειώνει επίσης ο υπουργός Υγείας.
Nωρίτερα, αναφερόμενος στις καταγγελίες Σαλμά είχε τονίσει ότι «δεν ανοίγει κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των Δικαστηρίων, καθώς ο κ. Σαλμάς «είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της σκευωρίας Novartis». Ο υπουργός Υγείας σημείωσε επίσης πως η απάντησή του σε όσους αμφισβητούν την ηθική του, θα είναι πάντα η ίδια, και αυτή θα έρχεται πάντα μέσα από την Ελληνική Δικαιοσύνη η οποία «θα αποδώσει στον καθένα μας αυτό που του πρέπει».
Αναλυτικά η ανάρτησή του για το ΠΑΣΟΚ:
Στην γελοιότητα του @pasok του @androulakisnick όμως δεν μπορώ να μήν απαντήσω. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ όσα είπε σήμερα στην Βουλή ο κ. Σαλμάς για μένα και τη Novartis συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε σκευωρία, καθώς στην ίδια δικογραφία κατηγορούσαν και τον πρώην Πρόεδρό του. Σήμερα για να λαϊκίσει ο θλιβερός Πρόεδρος του Πασόκ είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και να πει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και μετά αναρωτιούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Θλίψη!
Ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του παραθέτει και την «ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για τις καταγγελίες Μ.Σαλμά» η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
Τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για τον Άδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.
Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις.
Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο».
Όσες απορίες έχουν οι του ΠΑΣΟΚ μπορούν να τις λύσουν παρακολουθώντας τις σχετικές δίκες που θα ακολουθήσουν στις μηνύσεις μου κατά των κ. Πολάκη (έχει ήδη προσδιοριστεί η δίκη) και Σαλμά. Κατάντια»
O υπουργός Υγείας κάνει λόγο για γελιότητες εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη καθώς όπως επισημαίνει όσα είπε ο κ. Σαλμάς στη Βουλή συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε σκευωρία... Με αυτή τη σκευωρία κατηγορούσαν και τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης. «Ο θλιβερός Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και να πει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα» σημειώνει επίσης ο υπουργός Υγείας.
Nωρίτερα, αναφερόμενος στις καταγγελίες Σαλμά είχε τονίσει ότι «δεν ανοίγει κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των Δικαστηρίων, καθώς ο κ. Σαλμάς «είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της σκευωρίας Novartis». Ο υπουργός Υγείας σημείωσε επίσης πως η απάντησή του σε όσους αμφισβητούν την ηθική του, θα είναι πάντα η ίδια, και αυτή θα έρχεται πάντα μέσα από την Ελληνική Δικαιοσύνη η οποία «θα αποδώσει στον καθένα μας αυτό που του πρέπει».
Αναλυτικά η ανάρτησή του για το ΠΑΣΟΚ:
Στην γελοιότητα του @pasok του @androulakisnick όμως δεν μπορώ να μήν απαντήσω. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ όσα είπε σήμερα στην Βουλή ο κ. Σαλμάς για μένα και τη Novartis συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε σκευωρία, καθώς στην ίδια δικογραφία κατηγορούσαν και τον πρώην Πρόεδρό του. Σήμερα για να λαϊκίσει ο θλιβερός Πρόεδρος του Πασόκ είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και να πει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και μετά αναρωτιούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Θλίψη!
Ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του παραθέτει και την «ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για τις καταγγελίες Μ.Σαλμά» η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
Τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για τον Άδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.
Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις.
Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο».
Όσες απορίες έχουν οι του ΠΑΣΟΚ μπορούν να τις λύσουν παρακολουθώντας τις σχετικές δίκες που θα ακολουθήσουν στις μηνύσεις μου κατά των κ. Πολάκη (έχει ήδη προσδιοριστεί η δίκη) και Σαλμά. Κατάντια»
Στην γελοιότητα του @pasok του @androulakisnick όμως δεν μπορώ να μήν απαντήσω. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ όσα είπε σήμερα στην Βουλή ο κ. Σαλμάς για μένα και τη Novartis συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε σκευωρία, καθώς στην…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 22, 2026
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