Γεωργιάδης κατά ΠΑΣΟΚ μετά τις καταγγελίες Σαλμά: Γελοιότητες Ανδρουλάκη, θα έβγαζε ακόμη και τον Βενιζέλο κλέφτη για να με πλήξει

Στην γελοιότητα του @pasok του @androulakisnick όμως δεν μπορώ να μήν απαντήσω. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ όσα είπε σήμερα στην Βουλή ο κ. Σαλμάς για μένα και τη Novartis συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε σκευωρία, καθώς στην…