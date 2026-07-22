«Έχω στο πλευρό μου τους γιατρούς του Λαϊκού»: Το μήνυμα του Διονύση Χατζηδάκη για το πρόβλημα υγείας του
«Έχω στο πλευρό μου τους γιατρούς του Λαϊκού»: Το μήνυμα του Διονύση Χατζηδάκη για το πρόβλημα υγείας του
Στην ανάρτησή του, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ευχαρίστησε τους γιατρούς του Λαϊκού Νοσοκομείου ενώ ευχήθηκε και υγεία σε όσους δοκιμάζονται
Στο πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα αναφέρθηκε σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Διονύσης Χατζηδάκης ενώ έστειλε και μήνυμα σε όσους ταλαιπωρούνται και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους γιατρούς που τον παρακολουθούν.
Ο κ. Χατζηδάκης επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή του με μια φωτογραφία από την πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε μια ανθρώπινη στιγμή, ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον επί σειρά ετών δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, Διονύση Χατζηδάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσκυψε προς τον Διονύση Χατζηδάκη και, πέρα από τον τυπικό χαιρετισμό, τον άγγιξε με το χέρι στο κεφάλι, δείχνοντας έτσι την μεταξύ τους οικειότητα.
Ο κ.Χατζηδάκης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρείται από περιπέτεια υγείας, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, το συγκεκριμένο καρέ και αναφέρθηκε στο θέμα που το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.
«Είμαι σίγουρος ότι έχοντας στο πλευρό μου τους γιατρούς του ΕΣΥ του Λαϊκού Νοσοκομείου που παρακολουθούν τακτικά την πορεία της υγείας μου, όλα θα πάνε καλά. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και ιδίως σε όσους δοκιμάζονται» έγραψε χαρακτηριστικά στο κείμενό του.
Ο κ. Χατζηδάκης επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή του με μια φωτογραφία από την πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε μια ανθρώπινη στιγμή, ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον επί σειρά ετών δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, Διονύση Χατζηδάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσκυψε προς τον Διονύση Χατζηδάκη και, πέρα από τον τυπικό χαιρετισμό, τον άγγιξε με το χέρι στο κεφάλι, δείχνοντας έτσι την μεταξύ τους οικειότητα.
Ο κ.Χατζηδάκης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρείται από περιπέτεια υγείας, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, το συγκεκριμένο καρέ και αναφέρθηκε στο θέμα που το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.
«Είμαι σίγουρος ότι έχοντας στο πλευρό μου τους γιατρούς του ΕΣΥ του Λαϊκού Νοσοκομείου που παρακολουθούν τακτικά την πορεία της υγείας μου, όλα θα πάνε καλά. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και ιδίως σε όσους δοκιμάζονται» έγραψε χαρακτηριστικά στο κείμενό του.
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