Ο Ζελένσκι συζήτησε στο Κίεβο θέματα αντιαεροπορικής άμυνας με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Patriot ΝΑΤΟ Εναέριος χώρος

Ο Ζελένσκι συζήτησε στο Κίεβο θέματα αντιαεροπορικής άμυνας με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ

«Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση κυρίως σχετικά με τον τρόπο προστασίας του ουκρανικού εναέριου χώρου μέσω της παροχής περισσότερων αναχαιτιστικών συστημάτων Patriot», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Ζελένσκι συζήτησε στο Κίεβο θέματα αντιαεροπορικής άμυνας με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε των θέμα των αδειών παραγωγής των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε σήμερα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση κυρίως σχετικά με τον τρόπο προστασίας του ουκρανικού εναέριου χώρου μέσω της παροχής περισσότερων αναχαιτιστικών συστημάτων Patriot στο πλαίσιο του προγράμματος PURL (Prioritised Ukraine Requirements List-«Κατάλογος Προτεραιοτήτων της Ουκρανίας») του ΝΑΤΟ. Αυτό αποτελεί πλέον κρίσιμη προτεραιότητα, καθώς οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται αμείωτες», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X.

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