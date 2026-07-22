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Ο Ζελένσκι συζήτησε στο Κίεβο θέματα αντιαεροπορικής άμυνας με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ
Ο Ζελένσκι συζήτησε στο Κίεβο θέματα αντιαεροπορικής άμυνας με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ
«Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση κυρίως σχετικά με τον τρόπο προστασίας του ουκρανικού εναέριου χώρου μέσω της παροχής περισσότερων αναχαιτιστικών συστημάτων Patriot», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε των θέμα των αδειών παραγωγής των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε σήμερα στην ουκρανική πρωτεύουσα.
«Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση κυρίως σχετικά με τον τρόπο προστασίας του ουκρανικού εναέριου χώρου μέσω της παροχής περισσότερων αναχαιτιστικών συστημάτων Patriot στο πλαίσιο του προγράμματος PURL (Prioritised Ukraine Requirements List-«Κατάλογος Προτεραιοτήτων της Ουκρανίας») του ΝΑΤΟ. Αυτό αποτελεί πλέον κρίσιμη προτεραιότητα, καθώς οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται αμείωτες», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X.
«Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση κυρίως σχετικά με τον τρόπο προστασίας του ουκρανικού εναέριου χώρου μέσω της παροχής περισσότερων αναχαιτιστικών συστημάτων Patriot στο πλαίσιο του προγράμματος PURL (Prioritised Ukraine Requirements List-«Κατάλογος Προτεραιοτήτων της Ουκρανίας») του ΝΑΤΟ. Αυτό αποτελεί πλέον κρίσιμη προτεραιότητα, καθώς οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται αμείωτες», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X.
Радий знову вітати в Києві Посла США при НАТО Метью Вітакера – цього разу разом із командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2026
Хороша розмова, передусім про те як захистити українське небо через… pic.twitter.com/F4ZN7wzHJu
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