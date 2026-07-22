Μετωπική στη Βουλή για τη Novartis μετά την τοποθέτηση Σαλμά: «Δίνει συγχωροχάρτι στους αρχιερείς της σκευωρίας», είπε ο Σιμόπουλος

Η Βουλή αποφάσισε την άρση της ασυλίας του κ. Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ, 66 ψήφους κατά και 7 «παρών»





Να σημειωθεί ότι εναντίον του κ. Σαλμά είχε καταθέσει μήνυση ο υπουργός Υγείας



ελληνικού κράτους.



Συμμαχία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύσης Ελευθερίας, Ελληνικής Λύσης και ΝΙΚΗΣ για αναβίωση της σκευωρίας Novartis



Ο ανεξάρτητος βουλευτής κάλεσε τη Δικαιοσύνη να ανοίξει εκ νέου τον φάκελο με τον Παύλο Πολάκη του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη Μάντζου του ΠΑΣΟΚ και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας και τον Σπύρο Τσιρώνη της ΝΙΚΗΣ να σπεύδουν και να υποστηρίζουν το αίτημα και τον Κωνσταντίνο Χήτα της Ελληνικής Λύσης να ανακοινώνει ότι το κόμμα του θα απευθυνθεί στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.



Στράτος Σιμόπουλος ανέφερε: «Λυπάμαι πραγματικά γιατί ο κ. Σαλμάς με τον οποίο θητεύσαμε επί 6 χρόνια στην ίδια παράταξη, σήμερα δίνει συγχωροχάρτι σε εκείνους που κρέμασαν στα μανταλάκια 10 πολιτικά πρόσωπα μεταξύ των οποίων και τον ίδιο. Για μια προσωπική αντιπαράθεση με τον Αδωνι Γεωργιάδη δίνει συγχωροχάρτι στο κόμμα που άλλαξε σκανδαλωδώς τους Ποινικούς Κώδικες. Στο κόμμα που είχε τους αρχιερείς της σκευωρίας Νοβάρτις».







Κλείσιμο ΠΑΣΟΚ καθώς ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος έσπευσε να υποστηρίξει το αίτημα της αναβίωσης του πολιτικού σκέλους της υπόθεσης Νοβάρτις. «Ξεχνάτε ότι από αυτή την υπόθεση διασύρθηκαν και δικά σας στελέχη;» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Νωρίτερα, ο κ. Σαλμάς στην τοποθέτηση του απέρριψε την κατηγορία περί συκοφαντικής δυσφήμισης. «Ο κ. Γεωργιάδης με μήνυσε για όσα είπα σε συνέντευξη μου. Δεν είπα κανένα συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη σε χώρο και χρόνο που αφορά τον κ. Γεωργιάδη. Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Σφοδρή αντιπαράθεση με αναβίωση της σκευωρίας Novartis εξελίχθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση των αιτήσεων άρσης της βουλευτικής ασυλίας των Μάριου Σαλμά και Ζωής Κωνσταντοπούλου Να σημειωθεί ότι εναντίον του κ. Σαλμά είχε καταθέσει μήνυση ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση μετά από δημόσιες καταγγελίες του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή για στημένους διαγωνισμούς.Κατά την τοποθέτηση του στη Βουλή ωστόσο, ο κ. Σαλμάς αντί να απαντήσει στις αιτιάσεις του υπουργού, επιχείρησε να βγει στην αντεπίθεση μιλώντας για την υπόθεση του φαρμακευτικού κολοσσού που συντάραξε τη χώρα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κατέρρευσε ως η μεγαλύτερη σκευωρία από συστάσεωςΣυμμαχίαγια αναβίωση της σκευωρίας NovartisΟ ανεξάρτητος βουλευτής κάλεσε τη Δικαιοσύνη να ανοίξει εκ νέου τον φάκελο με τοντου ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη Μάντζου τουκαι τητηςκαι τοντης ΝΙΚΗΣ να σπεύδουν και να υποστηρίζουν το αίτημα και τον Κωνσταντίνο Χήτα της Ελληνικής Λύσης να ανακοινώνει ότι το κόμμα του θα απευθυνθεί στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.Απαντώντας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔανέφερε: «Λυπάμαι πραγματικά γιατί ο κ. Σαλμάς με τον οποίο θητεύσαμε επί 6 χρόνια στην ίδια παράταξη, σήμερα δίνει συγχωροχάρτι σε εκείνους που κρέμασαν στα μανταλάκια 10 πολιτικά πρόσωπα μεταξύ των οποίων και τον ίδιο. Για μια προσωπική αντιπαράθεση με τον Αδωνι Γεωργιάδη δίνει συγχωροχάρτι στο κόμμα που άλλαξε σκανδαλωδώς τους Ποινικούς Κώδικες. Στο κόμμα που είχε τους αρχιερείς της σκευωρίας Νοβάρτις».Τα πυρά του κ. Σιμόπουλου στράφηκαν και προς τοκαθώς ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος έσπευσε να υποστηρίξει το αίτημα της αναβίωσης του πολιτικού σκέλους της υπόθεσης Νοβάρτις. «Ξεχνάτε ότι από αυτή την υπόθεση διασύρθηκαν και δικά σας στελέχη;» ανέφερε χαρακτηριστικά.Νωρίτερα, ο κ. Σαλμάς στην τοποθέτηση του απέρριψε την κατηγορία περί. «Ο κ. Γεωργιάδης με μήνυσε για όσα είπα σε συνέντευξη μου. Δεν είπα κανένα συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη σε χώρο και χρόνο που αφορά τον κ. Γεωργιάδη. Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, υποστήριξε ότι υπήρξε απόπειρα επηρεασμού του προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη από τον κ. Γεωργιάδη, μεταξύ των οποίων, όπως είπε, υπήρξαν επικοινωνίες, ζητώντας να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος της υπόθεσης.



Μετά τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η Βουλή αποφάσισε την άρση της ασυλίας του κ. Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ, 66 ψήφους κατά και 7 «παρών». Παράλληλα, υπέρ της άρσης ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου ψήφισαν 160 βουλευτές, ενώ 63 ψήφισαν κατά και 6 «παρών».

22.07.2026, 14:15