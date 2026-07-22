Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού σε Ειδικό Δικαστήριο για τα Τέμπη

Τι εισηγείται ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς - Ο λόγος πλέον στο Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο