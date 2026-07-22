Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού σε Ειδικό Δικαστήριο για τα Τέμπη
Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού σε Ειδικό Δικαστήριο για τα Τέμπη
Τι εισηγείται ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς - Ο λόγος πλέον στο Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο
Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουλιάς με εισήγησή του προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών προτείνει την παραπομπή σε δίκη ενώπιον του υπουργοδικείου του πρώην υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.
Ο κ. Μητρουλιάς εισηγείται, την παραπομπή σε δίκη του κ. Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων, κυρίως από τον χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος
Στον Χρήστο Τριαντόπουλο ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποδίδει κατηγορία πλημμελήματος για παράβαση καθήκοντος, κατηγορία που βαρύνει και τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό.
Αν γίνει δεκτή η εισαγγελική πρόταση από το Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο, θα οδηγήσει στο πρώτο Ειδικό Δικαστήριο για την τραγωδία στα Τέμπη, με κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό και τον πρώην περιφερειάρχη, ενώ ο κ. Μητρουλιάς εισηγείται να απαλλαγούν δύο μη πολιτικά πρόσωπα από τους συνολικά επτά που συμπαραπέμφθηκαν με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ως συμμέτοχοι.
Παράλληλα προχωράει η ανάκριση με ελεγχόμενο τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή που επίσης έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών για παράβαση καθήκοντος.
Η ανακριτική διαδικασία για τον πρώην υπουργό Μεταφορών είναι σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα ελέγχονται και επτά ακόμα γενικοί γραμματείς του υπουργείου από το 2016 ως το 2023 που συνέβη το τραγικό δυστύχημα.
Ο κ. Μητρουλιάς εισηγείται, την παραπομπή σε δίκη του κ. Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων, κυρίως από τον χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος
Στον Χρήστο Τριαντόπουλο ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποδίδει κατηγορία πλημμελήματος για παράβαση καθήκοντος, κατηγορία που βαρύνει και τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό.
Αν γίνει δεκτή η εισαγγελική πρόταση από το Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο, θα οδηγήσει στο πρώτο Ειδικό Δικαστήριο για την τραγωδία στα Τέμπη, με κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό και τον πρώην περιφερειάρχη, ενώ ο κ. Μητρουλιάς εισηγείται να απαλλαγούν δύο μη πολιτικά πρόσωπα από τους συνολικά επτά που συμπαραπέμφθηκαν με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ως συμμέτοχοι.
Παράλληλα προχωράει η ανάκριση με ελεγχόμενο τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή που επίσης έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών για παράβαση καθήκοντος.
Η ανακριτική διαδικασία για τον πρώην υπουργό Μεταφορών είναι σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα ελέγχονται και επτά ακόμα γενικοί γραμματείς του υπουργείου από το 2016 ως το 2023 που συνέβη το τραγικό δυστύχημα.
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