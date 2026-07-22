Ο Φάμελλος απαντά γιατί δεν παραδίδει την έδρα με πυρά κατά Δούρου: Η σημερινή ηγεσία δεν εκφράζει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ

Νέος γύρος αιχμών ανάμεσα στην πλευρά του πρώην πρόεδρου και της Κουμουνδούρου με φόντο την επιλογή του Σωκράτη Φάμελλου να ανεξαρτητοποιηθεί και να μην παραδώσει την έδρα του