Ο Φάμελλος απαντά γιατί δεν παραδίδει την έδρα με πυρά κατά Δούρου: Η σημερινή ηγεσία δεν εκφράζει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ
Ο Φάμελλος απαντά γιατί δεν παραδίδει την έδρα με πυρά κατά Δούρου: Η σημερινή ηγεσία δεν εκφράζει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ
Νέος γύρος αιχμών ανάμεσα στην πλευρά του πρώην πρόεδρου και της Κουμουνδούρου με φόντο την επιλογή του Σωκράτη Φάμελλου να ανεξαρτητοποιηθεί και να μην παραδώσει την έδρα του
Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, και την νυν ηγεσία του κόμματος με επίκεντρο την επιλογή του να ανεξαρτητοποιηθεί και να μην παραδώσει την βουλευτική του έδρα
Πηγές προσκείμενες στον Σωκράτη Φάμελλο απάντησαν στις βολές της Κουμουνδούρου, υποστηρίζοντας ότι «οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου».
Οι ίδιες πηγές πρόσθεταν ότι «όλους αυτούς, αλλά και την κοινωνική απαίτηση για την ενότητα της Αριστεράς, εκπροσωπεί σταθερά ο Σωκράτης Φάμελλος», αντικρούοντας τις επικρίσεις της σημερινής ηγεσίας του κόμματος.
Είχε προηγηθεί διαρροή από πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες εξαπέλυαν σφοδρή επίθεση κατά του πρώην προέδρου, υποστηρίζοντας ότι, ενώ κάνει λόγο για «αδιέξοδο», «αποδείχθηκε ότι ο ίδιος, ως πρόεδρος, έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σε αδιέξοδο» και προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο».
Παράλληλα, οι ίδιες πηγές χαρακτήριζαν αντιφατική την επίκληση της ενότητας και της Αριστεράς από τον κ. Φάμελλο, τη στιγμή που, όπως ανέφεραν, επέλεξε να ανεξαρτητοποιηθεί χωρίς να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα.
Οι πηγές της Κουμουνδούρου σημείωναν χαρακτηριστικά: «Ο κ. Φάμελλος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, ο οποίοι μετά την αποχώρησή τους παρέδωσαν την βουλευτική τους έδρα. Αντίθετα, επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα. Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να επικαλείται την ενότητα, όταν η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση.
Οι έννοιες της Αριστεράς, της συλλογικότητας και της ενότητας είναι ασύμβατες με τη διακράτηση της έδρας.
Να υπενθυμίσουμε στον κ. Φάμελλο ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχει ζητήσει την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, αναφερόμενος σε βουλευτές/τριες που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Μάλλον δεν κατάλαβε ποτέ ότι είναι άλλη η ευθύνη του Βουλευτή και άλλη του Προέδρου ενός κόμματος. Κρίμα».
Πηγές προσκείμενες στον Σωκράτη Φάμελλο απάντησαν στις βολές της Κουμουνδούρου, υποστηρίζοντας ότι «οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου».
Οι ίδιες πηγές πρόσθεταν ότι «όλους αυτούς, αλλά και την κοινωνική απαίτηση για την ενότητα της Αριστεράς, εκπροσωπεί σταθερά ο Σωκράτης Φάμελλος», αντικρούοντας τις επικρίσεις της σημερινής ηγεσίας του κόμματος.
Είχε προηγηθεί διαρροή από πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες εξαπέλυαν σφοδρή επίθεση κατά του πρώην προέδρου, υποστηρίζοντας ότι, ενώ κάνει λόγο για «αδιέξοδο», «αποδείχθηκε ότι ο ίδιος, ως πρόεδρος, έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σε αδιέξοδο» και προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο».
Παράλληλα, οι ίδιες πηγές χαρακτήριζαν αντιφατική την επίκληση της ενότητας και της Αριστεράς από τον κ. Φάμελλο, τη στιγμή που, όπως ανέφεραν, επέλεξε να ανεξαρτητοποιηθεί χωρίς να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα.
Οι πηγές της Κουμουνδούρου σημείωναν χαρακτηριστικά: «Ο κ. Φάμελλος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, ο οποίοι μετά την αποχώρησή τους παρέδωσαν την βουλευτική τους έδρα. Αντίθετα, επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα. Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να επικαλείται την ενότητα, όταν η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση.
Οι έννοιες της Αριστεράς, της συλλογικότητας και της ενότητας είναι ασύμβατες με τη διακράτηση της έδρας.
Να υπενθυμίσουμε στον κ. Φάμελλο ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχει ζητήσει την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, αναφερόμενος σε βουλευτές/τριες που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Μάλλον δεν κατάλαβε ποτέ ότι είναι άλλη η ευθύνη του Βουλευτή και άλλη του Προέδρου ενός κόμματος. Κρίμα».
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