Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τους επτά εμπρησμούς στη Μεσσηνία
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Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τους επτά εμπρησμούς στη Μεσσηνία

Πρόκειται για έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, έναν πρώην πρόεδρο τοπικής κοινότητας και τον αδελφό του - Και οι τρεις αρνήθηκαν το σύνολο των κατηγοριών που τους αποδίδονται

Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τους επτά εμπρησμούς στη Μεσσηνία
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Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, οι τρεις που κατηγορούνται για σειρά εμπρησμών στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου, στον Δήμο Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανακριτική διαδικασία διήρκεσε περισσότερες από εννέα ώρες, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων κάνουν λόγο για «κατάφωρη αδικία» και «ισχνά στοιχεία».

Πρόκειται για έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, έναν πρώην πρόεδρο τοπικής κοινότητας και τον αδελφό του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επτά εμπρησμούς από πρόθεση σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις κατά τα έτη 2024 και 2025. Ορισμένοι από τους κατηγορουμένους φέρονται να αντιμετωπίζουν και την κατηγορία της εκβίασης.


Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, και οι τρεις αρνήθηκαν το σύνολο των κατηγοριών που τους αποδίδονται. Υποστήριξαν ότι η εμπλοκή τους στην υπόθεση αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικών διαφορών με κατοίκους της τοπικής κοινότητας, ενώ έκαναν παράλληλα λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες.

Ο πυροσβέστης, σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, υποστήριξε ότι βρισκόταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή της κατάσβεσης των πυρκαγιών στην περιοχή, μαζί με τους συναδέλφους του. Όπως φέρεται να ανέφερε, δεν θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, πόσο μάλλον στο ίδιο του το χωριό. Για τη σχέση του με τους άλλους δύο κατηγορουμένους ισχυρίστηκε ότι ήταν φιλική, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν διατηρούσαν ιδιαίτερες επαφές.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν από τους πρώτους που έσπευδαν στα μέτωπα των πυρκαγιών, συνδράμοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε αναλάβει με δική του πρωτοβουλία τη διαχείριση της βάνας του αρδευτικού δικτύου. Όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα του είχε ανατεθεί από τον δήμο, ενώ τα χρηματικά ποσά που ζητούνταν προβλέπονταν για την κάλυψη σχετικών εξόδων και εργασιών στο δίκτυο.

Η σύλληψη των τριών ανδρών ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συνδρομή του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

Η έρευνα αφορά σειρά πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και η προανακριτική έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων στην υπόθεση.
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