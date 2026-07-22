Νέα ισραηλινή επίθεση με drone στη Γάζα, αναφόρες για ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
Γάζα Λωρίδα της Γάζας Νεκρός Ισραήλ drone

Νέα ισραηλινή επίθεση με drone στη Γάζα, αναφόρες για ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες

O συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στην περιοχή, πριν από σχεδόν τρία χρόνια, ξεπερνά τους 73.300

Νέα ισραηλινή επίθεση με drone στη Γάζα, αναφόρες για ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στον καταυλισμό προσφύγων της Νουσεϊράτ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το drone έπληξε σκηνή στην οποία είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι κάτοικοι του καταυλισμού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, πριν από σχεδόν τρία χρόνια, ξεπερνά τους 73.300.


Από αυτούς, περισσότεροι από 1.180 έχασαν τη ζωή τους μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ τον Οκτώβριο.

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