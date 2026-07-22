Δείτε το βίντεο Κασσελάκη κατά Φάμελλου: Ρε δεν ντρέπεστε να μιλάτε για Αριστερά; Όλα για την καρέκλα!
Δείτε το βίντεο Κασσελάκη κατά Φάμελλου: Ρε δεν ντρέπεστε να μιλάτε για Αριστερά; Όλα για την καρέκλα!
Η ανάρτηση-δηλητήριο: Τουλάχιστον τώρα γλιτώνουν όσοι έχουν μείνει στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες ανούσιας φλυαρίας
Με ένα εξαιρετικά αιχμηρό βίντεο, ο Στέφανος Κασσελάκης καταφέρεται εναντίον του Σωκράτη Φάμελλου που ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Κασσελάκης θυμίζει ότι ο κ. Φάμελλος που τον διαδέχθηκε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, περίμενε να φτάσει ένα καράβι από την Πάρο ώστε να υπάρξει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος και σήμερα πηδά πρώτος από το καράβι. Επειδή επικαλείται μάλιστα τις αξίες και τις αρχές της Αριστεράς, ο Σ. Κασσελάκης λέει: «Ρε δεν ντρέπεστε να μιλάτε έτσι για την Αριστερά; Παραδεχτείτε το! Όλα για την καρέκλα είναι!».
Κλείνει δε το βίντεο με μια ακόμη απαξιωτική αναφορά για τον τέως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ: «Τουλάχιστον τώρα γλιτώνουν όσοι έχουν μείνει στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες ανούσιας φλυαρίας».
Δείτε την ανάρτηση Κασσελάκη:
Έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος. Αυτός (@SFamellos) που περίμενε υπομονετικά για ώρες ένα καράβι από την Πάρο για να υπάρξει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να αποκλείσει την υποψηφιότητα μου για την διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος, ώστε να γίνει διάδοχός μου, έστω και παράνομα. Αυτός λοιπόν περίμενε το καράβι για την απαρτία, τώρα πηδάει πρώτός από το καράβι! Γιατί; Στο όνομα των αρχών και των αξιών της Αριστεράς. Ρε δεν ντρέπεστε να μιλάτε έτσι για την Αριστερά; Παραδεχτείτε το! Όλα για την καρέκλα είναι!
Τουλάχιστον τώρα γλιτώνουν όσοι έχουν μείνει στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες ανούσιας φλυαρίας».
Ο κ. Κασσελάκης θυμίζει ότι ο κ. Φάμελλος που τον διαδέχθηκε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, περίμενε να φτάσει ένα καράβι από την Πάρο ώστε να υπάρξει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος και σήμερα πηδά πρώτος από το καράβι. Επειδή επικαλείται μάλιστα τις αξίες και τις αρχές της Αριστεράς, ο Σ. Κασσελάκης λέει: «Ρε δεν ντρέπεστε να μιλάτε έτσι για την Αριστερά; Παραδεχτείτε το! Όλα για την καρέκλα είναι!».
Κλείνει δε το βίντεο με μια ακόμη απαξιωτική αναφορά για τον τέως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ: «Τουλάχιστον τώρα γλιτώνουν όσοι έχουν μείνει στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες ανούσιας φλυαρίας».
Δείτε την ανάρτηση Κασσελάκη:
Έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος. Αυτός (@SFamellos) που περίμενε υπομονετικά για ώρες ένα καράβι από την Πάρο για να υπάρξει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να αποκλείσει την υποψηφιότητα μου για την διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος, ώστε να γίνει διάδοχός μου, έστω και παράνομα. Αυτός λοιπόν περίμενε το καράβι για την απαρτία, τώρα πηδάει πρώτός από το καράβι! Γιατί; Στο όνομα των αρχών και των αξιών της Αριστεράς. Ρε δεν ντρέπεστε να μιλάτε έτσι για την Αριστερά; Παραδεχτείτε το! Όλα για την καρέκλα είναι!
Τουλάχιστον τώρα γλιτώνουν όσοι έχουν μείνει στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες ανούσιας φλυαρίας».
Αυτός (@SFamellos) που περίμενε για ώρες ένα καράβι από την Πάρο για να υπάρξει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να αποκλείσει την υποψηφιότητα μου για την διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος, τώρα πηδάει πρώτός από το καράβι!— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) July 22, 2026
Παραδεχτείτε το! Όλα για την καρέκλα! pic.twitter.com/qhK2aMtMn6
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