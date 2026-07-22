Ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Γ. Βλάχου για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής ζητά μεταξύ άλλων να ενημερωθεί εάν προτίθεται η Κυβέρνηση να μεριμνήσει για την πλήρη ενημέρωση της Βουλής σχετικά με τη διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης και των σχετικών δημόσιων πόρων