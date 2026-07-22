Ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Γ. Βλάχου για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»
Ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Γ. Βλάχου για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»
Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής ζητά μεταξύ άλλων να ενημερωθεί εάν προτίθεται η Κυβέρνηση να μεριμνήσει για την πλήρη ενημέρωση της Βουλής σχετικά με τη διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης και των σχετικών δημόσιων πόρων
Ερώτηση και αίτηση κατάθεση εγγράφων για την διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης και την προμήθεια των “πράσινων σπιτιών” κατέθεσε στην Βουλή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος.
Το κείμενο απευθύνεται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και προς τον πρωθυπουργό με τον κ. Βλάχο να υποστηρίζει ότι σε δύο αντίστοιχες ερωτήσεις που κατέθεσε τον Αύγουστο του 2025 και τον Μάιο του 2026 δεν πήρε επαρκείς απαντήσεις.
Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής ζητά μεταξύ άλλων να ενημερωθεί εάν “προτίθεται η Κυβέρνηση να μεριμνήσει για την πλήρη ενημέρωση της Βουλής σχετικά με τη διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης και των σχετικών δημόσιων πόρων;” ενώ καλεί τον αρμόδιο υπουργό να του προσκομίσει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με τον διαγωνισμό που αφορά τα “σπιτάκια ανακύκλωσης”, το κόστος τους και την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλών. Ο ίδιος ζητά παράλληλα τις εκθέσεις για το πλήθος των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα σε εργοστάσια ανακύκλωσης.
Κατά πληροφορίες, ο κ. Βλάχος είχε προαναγγείλει την κατάθεση της ερώτησης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώπιον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη λέγοντας πως θα απευθυνθεί και σε αυτόν γιατί «δεν του απαντά ο αρμόδιος υπουργός κ. Παπασταύρου».
Την ερώτηση του «γαλάζιου» βουλευτή θα απαντήσει ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.
Δείτε εδώ την ερώτηση του Γιώργου Βλάχου στη Βουλή.
Το κείμενο απευθύνεται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και προς τον πρωθυπουργό με τον κ. Βλάχο να υποστηρίζει ότι σε δύο αντίστοιχες ερωτήσεις που κατέθεσε τον Αύγουστο του 2025 και τον Μάιο του 2026 δεν πήρε επαρκείς απαντήσεις.
Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής ζητά μεταξύ άλλων να ενημερωθεί εάν “προτίθεται η Κυβέρνηση να μεριμνήσει για την πλήρη ενημέρωση της Βουλής σχετικά με τη διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης και των σχετικών δημόσιων πόρων;” ενώ καλεί τον αρμόδιο υπουργό να του προσκομίσει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με τον διαγωνισμό που αφορά τα “σπιτάκια ανακύκλωσης”, το κόστος τους και την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλών. Ο ίδιος ζητά παράλληλα τις εκθέσεις για το πλήθος των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα σε εργοστάσια ανακύκλωσης.
Κατά πληροφορίες, ο κ. Βλάχος είχε προαναγγείλει την κατάθεση της ερώτησης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώπιον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη λέγοντας πως θα απευθυνθεί και σε αυτόν γιατί «δεν του απαντά ο αρμόδιος υπουργός κ. Παπασταύρου».
Την ερώτηση του «γαλάζιου» βουλευτή θα απαντήσει ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.
Δείτε εδώ την ερώτηση του Γιώργου Βλάχου στη Βουλή.
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