Βορίδης: Ο Σαλμάς έχει μια αντιδικία με τον Άδωνι, το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει ουρά της Αριστεράς
Βορίδης: Ο Σαλμάς έχει μια αντιδικία με τον Άδωνι, το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει ουρά της Αριστεράς
«Όποιος ανασύρει την υπόθεση της Novartis κάνει ένα μεγάλο σφάλμα», είπε ο βουλευτής της ΝΔ - Η ατάκα για Κωνσταντοπούλου
Για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Μάριου Σαλμά και του Άδωνι Γεωργιάδη τοποθετήθηκε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως όποιος ασχολείται με την υπόθεση κάνει μεγάλο σφάλμα, καθώς υπάρχουν καταδικασμένοι ψευδομάρτυρες.
«Να ανοίξει η υπόθεση επειδή έχει στείλει ένα SMS ο Άδωνις; Κατάλαβα ότι το ένα ήταν για έναν μάρτυρα, ο οποίος κατέθεσε και ήταν προστατευόμενος και δεχόταν πίεση. Μάλιστα, έχουν υπάρξει δικαστήρια προκειμένου να καταθέσει ανακρίβειες και ψεύδη εις βάρος του Άδωνι και άλλων, και αυτός δεν το έκανε. Ο Άδωνις κάποια στιγμή έδωσε κάποια βεβαίωση σε μια άλλη δίκη. Από αυτό γιατί γεννιέται το ερώτημα να ξανανοίξει η υπόθεση της Novartis;», διερωτήθηκε μιλώντας στο Action24 ο Μάκης Βορίδης.
Και συνέχισε: «Ο Σαλμάς έχει μια αντιδικία με τον Άδωνι. Έχουν πάει στα δικαστήρια, αντιδικούν [...]. Το δεύτερο ήταν ότι ο Άδωνις είχε ζητήσει από μια φαρμακευτική εταιρεία να δώσει κάποια διαφήμιση σε κάποια εταιρεία. Μη μου πείτε ότι ο Άδωνις έχει πρόβλημα να βγαίνει. Ένα πρόβλημα που δεν έχει ο Άδωνις είναι να βγαίνει. Όποιος ανασύρει την υπόθεση της Novartis κάνει ένα μεγάλο σφάλμα. Είναι προσβολή. Έχουμε καταδικασμένους ψευδομάρτυρες. Οι άνθρωποι που κατέθεσαν με τις κουκούλες καταδικάστηκαν για ψευδορκία. Όλη η υπόθεση βασίστηκε σε αυτές τις καταθέσεις και καταδικάστηκαν».
«Τι να περιμένει κανείς από την αριστερή αντιπολίτευση; Η Αριστερά κάνει μια μηδενιστική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει η ουρά της Αριστεράς, ελπίζοντας ότι κάτι θα πάρει εκλογικά. Κάθεται και συντάσσεται με αυτόν τον ισχυρισμό, από τη στιγμή που άνθρωποι δικοί του άνθρωποι, ο Βενιζέλος ήταν μέσα στους συνηγόρους της Novartis. Ο Ανδρέας Λοβέρδος τότε, ως υπουργός, ήταν στην υπόθεση της Novartis. Από αυτό καταλαβαίνει κανείς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Μάκης Βορίδης ρωτήθηκε για την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τις κατηγορίες της προς την κυβέρνηση ότι τα έχει βρει με το ΚΚΕ:
«Τι να απαντήσω για αυτό. Δεν μπορώ να την σχολιάσω, είναι beyond. Αυτό που έχει αποκαλύψει, οι σκοτεινές διαδρομές είναι, όπως το άκουσα από τον κύριο Καραθανασόπουλο στη Βουλή το εξής: Έκανε ο κύριος Καραθανασόπουλος μια διαδικαστική ερώτηση στον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, τον κύριο Γεωργαντά. Και του είπε: Θα κάνουμε και δεύτερη συνεδρίαση; Αυτό είναι η υπόγεια διαδρομή», είπε γελώντας.
«Να ανοίξει η υπόθεση επειδή έχει στείλει ένα SMS ο Άδωνις; Κατάλαβα ότι το ένα ήταν για έναν μάρτυρα, ο οποίος κατέθεσε και ήταν προστατευόμενος και δεχόταν πίεση. Μάλιστα, έχουν υπάρξει δικαστήρια προκειμένου να καταθέσει ανακρίβειες και ψεύδη εις βάρος του Άδωνι και άλλων, και αυτός δεν το έκανε. Ο Άδωνις κάποια στιγμή έδωσε κάποια βεβαίωση σε μια άλλη δίκη. Από αυτό γιατί γεννιέται το ερώτημα να ξανανοίξει η υπόθεση της Novartis;», διερωτήθηκε μιλώντας στο Action24 ο Μάκης Βορίδης.
Και συνέχισε: «Ο Σαλμάς έχει μια αντιδικία με τον Άδωνι. Έχουν πάει στα δικαστήρια, αντιδικούν [...]. Το δεύτερο ήταν ότι ο Άδωνις είχε ζητήσει από μια φαρμακευτική εταιρεία να δώσει κάποια διαφήμιση σε κάποια εταιρεία. Μη μου πείτε ότι ο Άδωνις έχει πρόβλημα να βγαίνει. Ένα πρόβλημα που δεν έχει ο Άδωνις είναι να βγαίνει. Όποιος ανασύρει την υπόθεση της Novartis κάνει ένα μεγάλο σφάλμα. Είναι προσβολή. Έχουμε καταδικασμένους ψευδομάρτυρες. Οι άνθρωποι που κατέθεσαν με τις κουκούλες καταδικάστηκαν για ψευδορκία. Όλη η υπόθεση βασίστηκε σε αυτές τις καταθέσεις και καταδικάστηκαν».
«Το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει ουρά της Αριστεράς»Για τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης που ζητά να διερευνηθούν οι καταγγελίες:
«Τι να περιμένει κανείς από την αριστερή αντιπολίτευση; Η Αριστερά κάνει μια μηδενιστική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει η ουρά της Αριστεράς, ελπίζοντας ότι κάτι θα πάρει εκλογικά. Κάθεται και συντάσσεται με αυτόν τον ισχυρισμό, από τη στιγμή που άνθρωποι δικοί του άνθρωποι, ο Βενιζέλος ήταν μέσα στους συνηγόρους της Novartis. Ο Ανδρέας Λοβέρδος τότε, ως υπουργός, ήταν στην υπόθεση της Novartis. Από αυτό καταλαβαίνει κανείς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Μάκης Βορίδης ρωτήθηκε για την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τις κατηγορίες της προς την κυβέρνηση ότι τα έχει βρει με το ΚΚΕ:
Η ατάκα για Κωνσταντοπούλου
«Τι να απαντήσω για αυτό. Δεν μπορώ να την σχολιάσω, είναι beyond. Αυτό που έχει αποκαλύψει, οι σκοτεινές διαδρομές είναι, όπως το άκουσα από τον κύριο Καραθανασόπουλο στη Βουλή το εξής: Έκανε ο κύριος Καραθανασόπουλος μια διαδικαστική ερώτηση στον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, τον κύριο Γεωργαντά. Και του είπε: Θα κάνουμε και δεύτερη συνεδρίαση; Αυτό είναι η υπόγεια διαδρομή», είπε γελώντας.
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