O Δένδιας στη Μοίρα Πυροσβεστικών Αεροσκαφών: Το έργο των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας υπερβαίνει τα στενά όρια μιας στρατιωτικής αποστολής

«Πρώτα, με μέριμνα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά επίσης με την ενίσχυση των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων. Με την ανανέωση και την αναβάθμιση του στόλου των πυροσβεστικών μας αεροσκαφών. Το αεροπλάνο που βρίσκεται πίσω μου έχει ζήσει δεκαετίες. Έχει υπηρετήσει δεκαετίες την ελληνική κοινωνία, χάρη στις δικές σας άοκνες προσπάθειες να παραμείνει ικανό. Ήρθε όμως, έχει έρθει η ώρα, αυτή η γενιά των αεροσκαφών να αντικατασταθεί από μια πιο σύγχρονη γενιά» εξήγησε.«Όμως, η ευρύτερη μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις, αυτό που έχουμε ονομάσει «Ατζέντα 2030», δεν αφορά μόνο τα συστήματα. Αφορά συνολικά τη δυνατότητα της χώρας να προστατεύει τα συνταγματικά δικαιώματα, να προστατεύει τη ζωή και την περιουσία των πολιτών» συμπλήρωσε.Ο κ. Δένδιας δεν παρέλειψε να ζητήσει «να στρέψουμε τις σκέψεις μας σε αυτούς που σε μία από τις αποστολές, δεν επέστρεψαν».«Στους χειριστές των πυροσβεστικών αεροσκαφών που χάθηκαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. Να τους τιμήσουμε, να τους θυμόμαστε, να μην τους λησμονούμε. Η μνήμη τους αποτελεί ζωντανή υπενθύμιση του βάρους της σημαντικής εθνικής αποστολής» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.Στην επίσκεψη παρευρέθησαν, επίσης, ο διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος - Σάββας Τζοβάρας, ο διοικητής της 112 Πτέρυγας Μάχης (112ΠΜ) ταξίαρχος (Ι) Θεόδωρος Χριστοφιλόπουλος, ο διοικητής της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών αντισμήναρχος (Ι) Εμμανουήλ Μαθιουδάκηςκαι ο διοικητής της Μοίρας Συντήρησης Αεροσκαφών αντισμήναρχος (ΜΑ) Χρήστος Λάλας.