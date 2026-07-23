Μητσοτάκης: Εκλογές την άνοιξη του 2027, όταν έρθει η ώρα της κάλπης κάντε τη φωνή σας να ακουστεί
Μητσοτάκης: Εκλογές την άνοιξη του 2027, όταν έρθει η ώρα της κάλπης κάντε τη φωνή σας να ακουστεί
Ο πρωθυπουργός μίλησε στο συνέδριο «ATHINA26: Empowering Greece’s Next Generation», που διοργάνωσε το «The Hellenic Initiative», και επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την τετραετία
Την άνοιξη του 2027 έδειξε ξανά για τις εθνικές εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή τη φορά μπροστά σε Έλληνες του εξωτερικού και με μία φράση που είχε σαφή πολιτική στόχευση: «Θυμηθείτε ποιος έδωσε τη μάχη» για να αρθούν τα εμπόδια στη συμμετοχή τους. Ο πρωθυπουργός μίλησε στο συνέδριο «ATHINA26: Empowering Greece’s Next Generation», που διοργάνωσε το «The Hellenic Initiative», και επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την τετραετία.
«Ίσως ακούγομαι επαναλαμβανόμενος, όμως με ρωτούν διαρκώς πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και η απάντησή μου είναι σαφής: οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής μας θητείας», είπε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους απόδημους να αξιοποιήσουν το δικαίωμα της ψήφου και να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες. «Σε όσους ζείτε στο εξωτερικό, απευθύνω έκκληση να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στις επόμενες εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027».
Και συνέχισε: «Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, κάντε τη φωνή σας να ακουστεί. Και θυμηθείτε —σας παρακαλώ, θυμηθείτε— ποιος έδωσε τη μάχη για να αρθεί κάθε εμπόδιο στη συμμετοχή σας».
Μιλώντας για την πολιτική αντιπαράθεση, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Κλεινόμαστε όλο και περισσότερο στα κομματικά μας χαρακώματα και μοναδικό μας μέλημα γίνεται πώς θα επιτεθούμε στους αντιπάλους μας», είπε, αναγνωρίζοντας ότι η πολιτική είναι «ένα σκληρό παιχνίδι».
«Κάποια στιγμή, όμως, πρέπει να αντιληφθούμε τι είναι καλό για τη χώρα», πρόσθεσε και έφερε ως παράδειγμα τις Ένοπλες Δυνάμεις, λέγοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα τις καλύτερες που είχε ποτέ και ότι αυτό θα πρέπει να αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες. Για την οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στη σύνδεση των πρωτογενών πλεονασμάτων και της μείωσης του χρέους με τη στήριξη της κοινωνίας.
«Έχουμε αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών στην οικονομία μας. Παράγουμε υγιή πρωτογενή πλεονάσματα, μειώνουμε το χρέος μας και κατευθύνουμε αυτούς τους πόρους στη στήριξη της κοινωνίας, ιδιαίτερα όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», τόνισε.
«Η Ελλάδα ευημερεί ξανά», ανέφερε, αναγνωρίζοντας ότι παραμένουν σημαντικές δυσκολίες. Επέμεινε, ωστόσο, ότι η χώρα βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια και έχει διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος.
«Ίσως ακούγομαι επαναλαμβανόμενος, όμως με ρωτούν διαρκώς πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και η απάντησή μου είναι σαφής: οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής μας θητείας», είπε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους απόδημους να αξιοποιήσουν το δικαίωμα της ψήφου και να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες. «Σε όσους ζείτε στο εξωτερικό, απευθύνω έκκληση να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στις επόμενες εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027».
Και συνέχισε: «Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, κάντε τη φωνή σας να ακουστεί. Και θυμηθείτε —σας παρακαλώ, θυμηθείτε— ποιος έδωσε τη μάχη για να αρθεί κάθε εμπόδιο στη συμμετοχή σας».
Μιλώντας για την πολιτική αντιπαράθεση, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Κλεινόμαστε όλο και περισσότερο στα κομματικά μας χαρακώματα και μοναδικό μας μέλημα γίνεται πώς θα επιτεθούμε στους αντιπάλους μας», είπε, αναγνωρίζοντας ότι η πολιτική είναι «ένα σκληρό παιχνίδι».
«Κάποια στιγμή, όμως, πρέπει να αντιληφθούμε τι είναι καλό για τη χώρα», πρόσθεσε και έφερε ως παράδειγμα τις Ένοπλες Δυνάμεις, λέγοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα τις καλύτερες που είχε ποτέ και ότι αυτό θα πρέπει να αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες. Για την οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στη σύνδεση των πρωτογενών πλεονασμάτων και της μείωσης του χρέους με τη στήριξη της κοινωνίας.
«Έχουμε αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών στην οικονομία μας. Παράγουμε υγιή πρωτογενή πλεονάσματα, μειώνουμε το χρέος μας και κατευθύνουμε αυτούς τους πόρους στη στήριξη της κοινωνίας, ιδιαίτερα όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», τόνισε.
«Η Ελλάδα ευημερεί ξανά», ανέφερε, αναγνωρίζοντας ότι παραμένουν σημαντικές δυσκολίες. Επέμεινε, ωστόσο, ότι η χώρα βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια και έχει διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος.
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