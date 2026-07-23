ΕΕ: Συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τι θα ισχύσει για το LNG
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ΕΕ: Συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τι θα ισχύσει για το LNG

Δόθηκε εξαίρεση που επιτρέπει τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τρίτες χώρες, με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης

ΕΕ: Συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τι θα ισχύσει για το LNG
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Σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας κατέληξαν σήμερα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στο πακέτο, προβλέπεται ότι η Ελλάδα θα εξασφαλίσει εξαίρεση, ώστε να συνεχίσει για το προσεχές διάστημα τη μεταφορά ρωσικού LNG προς πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα είχε αρχικά εκφράσει αντιρρήσεις στην προτεινόμενη απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου από ευρωπαϊκές εταιρείες προς πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο υπερέβαινε όσα είχαν συμφωνήσει προηγουμένως οι ηγέτες της ΕΕ και ότι θα ήταν αναποτελεσματικό, καθώς τα πλοία θα μπορούσαν απλώς να αλλάξουν νηολόγιο και να εγγραφούν σε τρίτες χώρες.

Παράλληλα, η ΕΕ συμφώνησε να διατηρήσει αμετάβλητο για 12 μήνες το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού αργού πετρελαίου. Το ανώτατο όριο τιμής βρίσκεται σήμερα στα 44,10 δολάρια ανά βαρέλι και επρόκειτο να αυξηθεί λόγω του πολέμου με το Ιράν και του μηχανισμού αυτόματης αναπροσαρμογής που ενεργοποιείται κάθε έξι μήνες.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προστίθενται 32 ακόμα ρωσικές τράπεζες στη λίστα απαγόρευσης συναλλαγών της ΕΕ, εταιρείες κρυπτονομισμάτων, πλατφόρμες εμπορίας πετρελαίου, ενώ παγώνει η προσαρμογή του ανώτατου ορίου τιμής του πετρελαίου για ένα έτος. Ακόμα σημειώνεται, ότι για πρώτη φορά, «στοχεύουμε σε πλοία που βοηθούν τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας και κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς την επίσημη απαγόρευση εισόδου ρωσικών μαχητικών δυνάμεων στην ΕΕ».

Η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:

Καλωσορίζω τη συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σε μια εποχή που η Ουκρανία έχει χτίσει στρατιωτική δυναμική, οι κυρώσεις μας συνεχίζουν να αποδυναμώνουν τις οικονομικές βάσεις της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας.

Προσθέτουμε 32 ακόμα ρωσικές τράπεζες στη λίστα απαγόρευσης συναλλαγών μας.

Καθώς και εταιρείες κρυπτονομισμάτων και πλατφόρμες εμπορίας πετρελαίου.

Παγώνουμε την προσαρμογή του ανώτατου ορίου τιμής του πετρελαίου για ένα έτος, ώστε η πολεμική μηχανή της Ρωσίας να μην επωφεληθεί από τις κραχ της αγοράς.

Για πρώτη φορά, στοχεύουμε σε πλοία που βοηθούν τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.

Και κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς την επίσημη απαγόρευση εισόδου ρωσικών μαχητικών δυνάμεων στην ΕΕ.

Πολλές ευχαριστίες στην Ιρλανδία για τη διευκόλυνση αυτής της συμφωνίας.



Πηγή:Newmoney.gr
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