Μητσοτάκης: Η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα για την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης ανέφερε ο πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης





Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημαντική μείωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι ολοένα και περισσότεροι Έλληνες της διασποράς επιλέγουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, καθώς πλέον βρίσκουν ουσιαστικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης.







Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε το The Hellenic Initiative για τη διαχρονική στήριξή του προς τη χώρα, αλλά και για τον ρόλο που διαδραματίζει στη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών της ελληνικής διασποράς με την Ελλάδα.







Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, επισημαίνοντας ότι οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις έχουν καταστήσει το κράτος πιο αποτελεσματικό, πιο διαφανές και περισσότερο φιλικό προς τον πολίτη.



Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει ουσιαστικά, καθώς διδάχθηκε από τα λάθη του παρελθόντος και επένδυσε στο σημαντικότερο κεφάλαιό της, τους ανθρώπους της.



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Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη



Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , κατά την ομιλία του στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative , που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης.Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημαντική μείωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι ολοένα και περισσότεροι Έλληνες της διασποράς επιλέγουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, καθώς πλέον βρίσκουν ουσιαστικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης.Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, τόνισε ότι η χώρα έχει αποκαταστήσει τα δημόσια οικονομικά της, ενώ σημείωσε ότι η Ελλάδα κατέγραψε την ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. «Για πρώτη φορά μπορώ να πω ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα για την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε το The Hellenic Initiative για τη διαχρονική στήριξή του προς τη χώρα, αλλά και για τον ρόλο που διαδραματίζει στη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών της ελληνικής διασποράς με την Ελλάδα.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, επισημαίνοντας ότι οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις έχουν καταστήσει το κράτος πιο αποτελεσματικό, πιο διαφανές και περισσότερο φιλικό προς τον πολίτη.Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει ουσιαστικά, καθώς διδάχθηκε από τα λάθη του παρελθόντος και επένδυσε στο σημαντικότερο κεφάλαιό της, τους ανθρώπους της.Κλείνοντας την τοποθέτησή του, επανέλαβε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της συνταγματικά προβλεπόμενης κυβερνητικής θητείας.Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αγαπητέ George Stamas, αγαπητέ Mike Manatos, κυρίες και κύριοι, εξέχοντα μέλη του «The Hellenic Initiative», αγαπητοί φίλοι,



Είναι πράγματι μεγάλη χαρά να σας καλωσορίζω στην Αθήνα και σε αυτόν τον εκπληκτικό χώρο, ακριβώς κάτω από το αιώνιο «βλέμμα» της Ακρόπολης, ενός μνημείου που αποτελεί μαρτυρία όχι μόνο της μεγαλοφυΐας της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και της συνέχειας του ίδιου του Ελληνισμού. Και έχω πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι είναι πολύ δύσκολο να ανταγωνιστεί κανείς αυτή την εξαιρετική, απολύτως μοναδική θέα, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι σχετικά σύντομος στις δηλώσεις μου.



Πράγματι, όμως, δεν θα μπορούσε να υπάρχει καταλληλότερο σημείο για να καλωσορίσουμε, από κάθε γωνιά του πλανήτη, όλους εκείνους που έχουν κρατήσει την Ελλάδα στην καρδιά τους, όπου κι αν σας έχει οδηγήσει η ζωή. Και επιτρέψτε μου, εκ μέρους όχι μόνο της Ελληνικής Κυβέρνησης αλλά και εκ μέρους του ελληνικού λαού, αγαπητέ George, κυρίες και κύριοι, να αρχίσω εκφράζοντας την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου προς τον οργανισμό «The Hellenic Initiative». Αξίζετε πραγματικά ένα θερμό χειροκρότημα για όλα όσα έχετε κάνει για τη χώρα.



Από την ίδρυσή του, ο οργανισμός σας έχει αποδείξει πραγματικά τη δύναμη της ελληνικής διασποράς, μετουσιώνοντας τη γενναιοδωρία σας σε ουσιαστική δράση και ενισχύοντας τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ της πατρίδας και των Ελλήνων σε όλον τον κόσμο. Το «The Hellenic Initiative» αποτελεί μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου συνόλου. Είναι μέρος της εξαιρετικής ελληνικής διασποράς.



Όπου κι αν έχουν εγκατασταθεί Έλληνες -στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Αυστραλία, την Αφρική, ακόμα και πιο μακριά, ξέρετε άλλωστε ότι μπορούμε να απαντήσουμε Έλληνες οπουδήποτε στον κόσμο- πιστεύω ότι πάντα φέρουν αυτή τη βαθιά και αδιάρρηκτη αγάπη για την πατρίδα τους. Και έχουν εμπλουτίσει τις κοινωνίες στις οποίες εντάχθηκαν, παραμένοντας παράλληλα βαθιά συνδεδεμένοι με τη χώρα και την κληρονομιά που τους διαμόρφωσε.



H Ελλάδα εκτιμά ιδιαίτερα αυτόν τον δεσμό και αντλεί δύναμη από αυτόν. Η κυβέρνησή μας έχει θέσει ως εθνική προτεραιότητα την ενίσχυση των σχέσεών μας με τους Έλληνες του εξωτερικού, διότι αναγνωρίζουμε πραγματικά ότι το μέλλον του Ελληνισμού εξαρτάται από αυτούς τους ζωντανούς δεσμούς, που εκτείνονται σε ηπείρους και γενιές.



Γνωρίζω ότι πολλές προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν εκφράσει παρόμοια πρόθεση, αλλά πιστεύω ότι υπό τη διακυβέρνησή μας έχουμε σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην αποκατάσταση των δεσμών μεταξύ της διασποράς και της πατρίδας.



Τα επιτεύγματά σας αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για όλους μας. Οι απόψεις σας εμπλουτίζουν τον εθνικό μας διάλογο, ενώ η συνεχής ενασχόλησή σας ενισχύει τη φωνή της Ελλάδας στον κόσμο.



Ωστόσο, η ενασχόληση πρέπει να σημαίνει και συμμετοχή. Και είναι η κυβέρνησή μας -και είμαι ιδιαίτερα περήφανος γι’ αυτό- που πρώτη έδωσε τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους και, στη συνέχεια, κατάργησε όλους τους εναπομείναντες περιορισμούς, διασφαλίζοντας ότι κάθε Έλληνας που ζει στο εξωτερικό μπορεί να ασκήσει αυτό το θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα.



Καθιερώσαμε επίσης την επιστολική ψήφο, καθιστώντας τη συμμετοχή ευκολότερη από ό,τι στο παρελθόν. Και μπορώ να σας πω ότι δεν ήταν μια εύκολη μεταρρύθμιση. Απαιτήθηκε μια πολύ δύσκολη, πολύ περίπλοκη κοινοβουλευτική μάχη και σημαντική προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη πλειοψηφία, διότι, όπως γνωρίζουν οι αγαπητοί Υπουργοί, η ψηφοφορία ήταν πραγματικά οριακή.



Επιμείναμε όμως, διότι πιστεύαμε ότι κανένας Έλληνας δεν πρέπει να στερείται του δικαιώματος να εκφράσει τη θέση του στη δημοκρατία μας, απλώς και μόνο επειδή τυχαίνει να ζει στο εξωτερικό.



Γι’ αυτό, αγαπητέ George, αγαπητέ Mike, κυρίες και κύριοι, όσοι από εσάς ζείτε στο εξωτερικό, σας παροτρύνω να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στις επερχόμενες εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Γνωρίζω ότι η επανάληψη κουράζει, αλλά συνεχώς με ρωτούν πότε θα γίνουν οι εκλογές και φυσικά απαντώ ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας.



Επομένως, κάντε τη φωνή σας να ακουστεί και όταν έρθει η ώρα να ψηφίσετε, θυμηθείτε παρακαλώ ποιος πάλεψε για να εξαλειφθούν όλα τα εμπόδια που απέτρεπαν τη συμμετοχή σας.



Θυμάμαι την γνωριμία μου με τον George και τη συγκρότηση του «The Hellenic Initiative». Ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια μιας πάρα πολύ δύσκολης περιόδου, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τους Έλληνες, σε μια εποχή που η χώρα μας αντιμετώπιζε μια βαθιά κρίση, όχι μόνο οικονομική, αλλά και βαθιά κοινωνική.



Και σε μια περίοδο που η βοήθειά σας ήταν απαραίτητη, ανταποκριθήκατε πραγματικά με την αλληλεγγύη σας. Αποδείξατε ότι η ελληνική διασπορά στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας, όχι μόνο σε στιγμές γιορτής αλλά και εν μέσω αντιξοοτήτων. Η εμπιστοσύνη σας στη χώρα μας δεν κλονίστηκε ποτέ. Γι’ αυτό, σας είμαστε βαθιά ευγνώμονες.



Πιστεύω ότι αξίζει να αναλογιστούμε την απόσταση που έχει διανύσει η Ελλάδα από τότε, από τη στιγμή που κάνατε τις πρώτες σας δωρεές, τις πρώτες σας συνεισφορές στη χώρα. Όταν συστάθηκε το «The Hellenic Initiative», αγωνιζόμασταν ακόμα για να εξασφαλίσουμε την ανάκαμψή μας, τη σταθερότητά μας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τη χώρα.



Πιστεύω ότι σήμερα μπορούμε να πούμε, με δικαιολογημένη υπερηφάνεια, ότι η θέση της Ελλάδας είναι πολύ διαφορετική. Έχει καταστεί, όπως επισημάνατε, πυλώνας σταθερότητας, πυλώνας ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια πολύ σύνθετη περιοχή, μια περιοχή που συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.



Η οικονομία μας αναπτύσσεται. Αναπτύσσεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η ανεργία έχει μειωθεί. Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, η ανεργία ήταν στο 18% και η ανεργία των νέων προσέγγιζε το 40% -δεν παρακούσατε, 40%.



Σήμερα, η ανεργία βρίσκεται στο 8%. Και για πρώτη φορά -είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό- καταφέραμε να αντιστρέψουμε το καταστροφικό brain drain που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα, και είναι πολλοί. Ο λόγος που επιστρέφουν είναι ότι βρίσκουν ευκαιρίες απασχόλησης, βρίσκουν καλές θέσεις εργασίας.



Έχουν επίσης εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη πορεία της χώρας. Διότι, ξέρετε, δεν είναι εύκολη απόφαση να πάρεις την οικογένειά σου και να μετακομίσεις σε μια άλλη χώρα. Θυμάμαι πολύ καλά όταν πήρα αυτή την απόφαση το 1997. Μόλις είχαμε αποκτήσει την πρώτη μας κόρη και αποφάσισα να μετακομίσω από το Λονδίνο στην Ελλάδα, επειδή πίστευα τότε ότι η Ελλάδα είχε ένα καλό, ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι νέοι Έλληνες επιστρέφουν και πάλι στην Ελλάδα.



Η ευρωστία των δημόσιων οικονομικών μας έχει αποκατασταθεί. Αν εξετάσει κανείς τη μείωση του χρέους μας ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Πρόκειται για τη ταχύτερη μείωση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ που έχει σημειώσει οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΟΣΑ. Έχουμε αποκαταστήσει πραγματικά τη μακροοικονομική σταθερότητα.



Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια χώρα που, επί πολλές δεκαετίες, αγωνιζόταν να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρέος. Επομένως, για πρώτη φορά, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα στην Ελλάδα. Και οι αγορές μας έχουν επιβραβεύσει.



Σας ζητώ απλώς να κάνετε μια σύγκριση μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Το λέω αυτό επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο μόλις ανέδειξε τον έβδομο Πρωθυπουργό του σε διάστημα δέκα ετών. Πρόκειται για χώρα του G7, αλλά βρίσκεται υπό πίεση από τις αγορές, καθώς οι αγορές είναι αμείλικτες σε θέματα δημοσιονομικής βιωσιμότητας.



Έχουμε ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών ως προς την οικονομία μας. Πετυχαίνουμε σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, μειώνουμε το χρέος μας και διοχετεύουμε αυτά τα κεφάλαια για να βοηθήσουμε την κοινωνία, ιδίως όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.



Αν εξετάσει κανείς τις ξένες επενδύσεις, βλέπουμε ότι καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ότι οι ξένοι επενδυτές βλέπουν μια χώρα με σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό σε πολλούς τομείς. Αν εξετάσει κανείς τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, έχει αλλάξει ριζικά τη σχέση μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και κράτους, καθιστώντας τη δημόσια διοίκηση πιο αποτελεσματική, πιο διαφανή και πιο ευέλικτη.



Θυμάμαι ότι κατά τη διάρκεια των πολύ δύσκολων ετών της πανδημίας συνομιλούσα με Αμερικανούς φίλους μου και θυμάμαι ότι είχαν αυτές τις μικρές κάρτες ως πιστοποιητικά εμβολιασμού, ενώ στη δική μας περίπτωση όλα ήταν ψηφιακά και όλοι έμειναν πολύ έκπληκτοι: πώς κατάφερε τελικά η Ελλάδα να το κάνει αυτό; Πώς καταφέραμε τελικά να ξεπεράσουμε, ξέρετε, άλλες χώρες όσον αφορά τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό; Κι όμως, αυτό όντως συνέβη.



Η Ελλάδα, λοιπόν, «ανθίζει» και πάλι. Δεν διατείνομαι ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Ενώπιόν μας βρίσκονται πολλές δυσκολίες. Δεν υπάρχει όμως η παραμικρή αμφιβολία ότι η χώρα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από μερικά χρόνια.



Το πιο σημαντικό, πιστεύω, είναι ότι έχουμε έχουμε διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος. Και επειδή η Ελλάδα έχει αλλάξει, νομίζω ότι έχουν ανοίξει νέοι ορίζοντες για συνεργασίες. Καθώς προχωράμε μπροστά και στρέφουμε το βλέμμα μας στο μέλλον, θα ήθελα να ενθαρρύνω την «The Hellenic Initiative» να συνεχίζει να χτίζει πάνω στην πολύτιμη παρακαταθήκη της, διερευνώντας νέους τρόπους συνεργασίας με την Ελλάδα.



Μαζί πιστεύω ότι μπορούμε να επενδύσουμε στο σημαντικότερο κεφάλαιο που διαθέτει αυτή η χώρα, αναφέρομαι στον ελληνικό λαό. Είχα την ευκαιρία να ρίξω μια ματιά σε αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο και είναι πράγματι αξιοσημείωτο ότι έχετε υποστηρίξει σκοπούς που δεν είναι απαραίτητα πολύ γνωστοί, οργανώσεις στη βάση της κοινωνίας που προσπαθούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων.



Και εξακολουθούν να υπάρχουν, παρά την πρόοδο που έχουμε σημειώσει, σημαντικές ανάγκες στη χώρα μας. Πάντα ήμουν ένθερμος υποστηρικτής, αγαπητέ George, των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και πιστεύω ότι είναι καθήκον, όχι μόνο της ελληνικής διασποράς, αλλά και των εύπορων Ελλήνων, να συνεισφέρουν στη χώρα τους.



Αν απλώς κοιτάξουμε γύρω μας, στην Αθήνα, υπάρχουν πάρα πολλά κτήρια που μας θυμίζουν τα κληροδοτήματα των Ελλήνων ευεργετών, των σπουδαίων φιλανθρώπων που διέθεσαν σημαντικό μέρος της περιουσίας τους για να στηρίξουν τη χώρα. Και πιστεύω ότι, όταν αυτή η συνεργασία δομηθεί σωστά, όλοι μας ωφελούμαστε.



Όπως έχω πει, βρισκόμαστε σε μια εποχή τεράστιων αλλαγών, οπότε μπορούμε να ενισχύσουμε τις ευκαιρίες απασχόλησης, να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα, να συνεχίσουμε να συνδέουμε ταλαντούχους νέους με επαγγελματικές ευκαιρίες που θα τους εμπνεύσουν να χτίσουν το μέλλον τους στην Ελλάδα.



Σε μια εποχή βαθιών, κολοσσιαίων, άνευ προηγουμένου μετασχηματισμών, σε μια εποχή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή… Να πω ότι η σημερινή είναι μια αρκετά ζεστή μέρα, είναι η πρώτη πολύ ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Είμαστε ευτυχείς που σήμερα δεν είχαμε κάποια σημαντική πυρκαγιά, αλλά μπορώ να σας πω ότι, για έναν Πρωθυπουργό η αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αποτελεί μια συνεχή, αδιάκοπη πηγή άγχους.



Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να προσαρμοστούμε σε αυτή, καθώς και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη βαθιά γεωπολιτική αναδιάταξη που λαμβάνει χώρα στην ευρύτερη περιοχή μας, καθώς και πολέμους που δεν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ούτε πριν από έξι μήνες. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης, μια τεχνολογία που αλλάζει τα δεδομένα.



Η δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αξιοποιηθεί για την παροχή καλύτερων δημόσιων υπηρεσιών -το κάνουμε αυτό, ως κυβέρνηση, με πολύ συστηματικό τρόπο. Ταυτόχρονα, όμως, οι προκλήσεις που εγείρει η τεχνητή νοημοσύνη όσον αφορά την αγορά εργασίας, την απώλεια θέσεων εργασίας, είναι απλά πολύ μεγάλες για να τις αγνοήσουμε.



Για εμάς, αυτό δεν αποτελεί απλώς εθνική ατζέντα. Πρόκειται για ευρωπαϊκή ατζέντα. Και χαίρομαι που η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας στην Ευρώπη μάς επιτρέπει πλέον να διαδραματίζουμε πολύ πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής πολιτικής.



Καθώς, λοιπόν, στρέφουμε το βλέμμα μας στο μέλλον και αφήνουμε πίσω μας τα πολύ δύσκολα χρόνια της κρίσης, ας επικεντρωθούμε, πάνω απ' όλα, στη στήριξη των Ελλήνων που πραγματικά προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά στη ζωή των συμπολιτών τους.



Όπου κι αν πάω σε όλη τη χώρα -και ταξιδεύω πολύ, αύριο θα μεταβώ στην Καλαμπάκα, στα Μετέωρα, και θα έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος που θα οδηγήσει στον τελευταίο αυτοκινητόδρομο που αποτελούσε εκκρεμότητα στην ηπειρωτική Ελλάδα, ο οποίος συνδέει τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία. Είναι το τελευταίο μεγάλο έργο υποδομής, από πλευράς αυτοκινητοδρόμων, που έπρεπε να ολοκληρώσουμε στην ηπειρωτική χώρα. Όπου κι αν πάω, όμως, συναντώ εξαιρετικά ταλαντούχους Έλληνες που προσπαθούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά στη ζωή άλλων Ελλήνων. Και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε να ψάχνετε εντατικά για να βρείτε αυτούς τους ανθρώπους και να τους υποστηρίξετε.



Υπάρχουν ακόμα πολλές ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί στην Ελλάδα, και η συνεισφορά σας μπορεί πραγματικά να κάνει διαφορά. Καθώς διάβαζα αυτή τη λίστα, κατάλαβα ότι δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Είναι θέμα αναγνώρισης. Αφορά την αξιοπρέπεια που διακρίνουμε σε όσους προσπαθούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά.



Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας, ως κυβέρνηση. Οι κοινωνίες έχουν αλλάξει. Αν δεν κινητοποιήσουμε ολόκληρη την κοινωνία και αν δεν βρίσκεται στο πλευρό μας όσον αφορά τις μεγάλες αλλαγές που πραγματοποιούμε, δεν θα πετύχουμε.



Ας κοιτάξουμε, λοιπόν, τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη βάση της κοινωνίας στην Ελλάδα. Στο μέλλον, όμως, ας επικεντρωθούμε και στη σύνδεση της εκπληκτικής διασποράς με την Ελλάδα όσον αφορά το ταλέντο, την επιστροφή στην Ελλάδα, ακόμα και όταν πρόκειται να εξηγήσουμε σε ξένους επενδυτές ότι αυτή είναι μια εξαιρετική περιοχή για επενδύσεις. Όχι μόνο επειδή διαθέτει έμφυτα συγκριτικά πλεονεκτήματα -φυσικά θέλετε να επενδύσετε στον ελληνικό τουρισμό όταν υπάρχει τέτοια φυσική ομορφιά- αλλά επειδή οι άνθρωποί μας είναι τόσο καλά καταρτισμένοι και τόσο υψηλού μορφωτικού επιπέδου που, τελικά, αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο της χώρας μας.



Ας συνεχίσουμε, λοιπόν, να χτίζουμε αυτές τις γέφυρες, ιδιαίτερα ανάμεσα στην ελληνική διασπορά και την πατρίδα, γιατί χρειαζόμαστε τη στήριξή σας. Πριν από μερικές εβδομάδες επισκέφθηκα τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και είχα την ευκαιρία να συναντήσω έναν επιφανή καθηγητή από το MIT, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα και αφιέρωσε τον χρόνο του στην εκπαίδευση των αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού σε προηγμένες τεχνολογίες για τακτικές «σμηνών» με μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα.



Αυτό είναι το είδος της τεχνογνωσίας που έχουμε ανάγκη. Δεν πρόκειται μόνο για τα χρήματα. Δεν πρόκειται μόνο για τα κεφάλαια. Έχει να κάνει με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτει κανείς.



Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι παντού επικρατεί απίστευτη πόλωση στην πολιτική. Πιστεύω ότι αυτό είναι εμφανές στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη -ίσως στην Αυστραλία τα πράγματα να είναι ελαφρώς καλύτερα.



Μερικές φορές νομίζω ότι ακόμη και εμείς, ως Έλληνες, χάνουμε την καθαρή οπτική. Δεν βλέπουμε τη συνολική εικόνα. Απλώς οχυρωνόμαστε στα «χαρακώματα» των κομμάτων μας και το μόνο που μας απασχολεί είναι να επιτεθούμε στους αντιπάλους μας.



Καταλαβαίνω ότι η πολιτική είναι ένα σκληρό παιχνίδι και το αποδέχομαι αυτό. Όμως, σε κάποιο σημείο πρέπει να καταλάβουμε τι είναι καλό για τη χώρα.



Το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει σήμερα τις καλύτερες Ένοπλες Δυνάμεις που είχε ποτέ, μπορώ να το εγγυηθώ αυτό και να το πω με μεγάλη βεβαιότητα, είναι κάτι για το οποίο όλοι οι Έλληνες πρέπει να είναι υπερήφανοι. Το γεγονός ότι, ας το θυμηθούμε, η Ελλάδα κατάφερε να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό ζήτημα με αποτελεσματικό αλλά και ανθρώπινο τρόπο είναι κάτι που τελικά ωφελεί τους Έλληνες και την Ελλάδα, ανεξάρτητα από το κόμμα που ψηφίζουν.



Πιστεύω, λοιπόν, ότι η ελληνική διασπορά έχει την ευκαιρία να δει τη μεγάλη εικόνα, να παραμείνει υπεράνω των μικροπολιτικών αντιπαραθέσεων και να συμβάλει στο καλό της χώρας.



Οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Αυτή είναι η φύση της δημοκρατίας. Όμως το αν η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, αν θα βρίσκεται στη πλευρά των νικητών όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη -γιατί θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό-, αν θα συνεχίσουμε να αποτελούμε πυλώνα γεωπολιτικής σταθερότητας σε έναν ταραχώδη κόσμο, είναι κάτι που αναπόφευκτα θα μας επηρεάσει όλους.



Θα ήθελα λοιπόν να σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε να προσφέρετε στη χώρα. Και επιτρέψτε μου να εκμεταλλευτώ και πάλι αυτή την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ για τη φιλία σας.



Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη φιλία σας. Σας ευχαριστώ κυρίως για τη γενναιοδωρία σας και πάνω απ’ όλα σας ευχαριστώ που συνεχίζετε να κρατάτε την Ελλάδα όχι μόνο στις αναμνήσεις σας αλλά και στις καρδιές σας!



Σας εύχομαι ένα ευχάριστο βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ.





Ηλέκτρα Δελαβόγια 22.07.2026, 21:43