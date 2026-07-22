Αλεξάνδρα Σδούκου για ΠΑΣΟΚ: Επτά δισεκατομμύρια υποσχέσεις, μηδενική υπευθυνότητα

Ο λογαριασμός από τις υποσχέσεις που δίνει το ΠΑΣΟΚ φτάνει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ - Είναι ώρα να σταματήσει να κρύβεται, να σταματήσει να πετάει την μπάλα στην εξέδρα και να μας απαντήσει από πού θα βρει τα λεφτά, είπε η εκπρόσωπος της ΝΔ