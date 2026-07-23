Τα βρεγμένα χαρτονομίσματα πρόδωσαν τους δράστες που έκλεψαν 12.000 ευρώ από 83χρονο στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
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Τα βρεγμένα χαρτονομίσματα πρόδωσαν τους δράστες που έκλεψαν 12.000 ευρώ από 83χρονο στην Κρήτη

Οι έρευνες της Αστυνομίας που ακολούθησαν οδήγησαν στην ταυτοποίηση ενός ζευγαριού Ρομά, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση

Τα βρεγμένα χαρτονομίσματα πρόδωσαν τους δράστες που έκλεψαν 12.000 ευρώ από 83χρονο στην Κρήτη
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Ένα ασυνήθιστο στοιχείο αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξιχνίαση της κλοπής σε βάρος ενός 83χρονου στα Καμίνια Ηρακλείου. Τα χαρτονομίσματα που είχαν αφαιρεθεί από το σπίτι του ηλικιωμένου ήταν βρεγμένα και κολλημένα μεταξύ τους, γεγονός που οδήγησε τελικά στον εντοπισμό των φερόμενων δραστών.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 83χρονος, άγνωστοι εισέβαλαν στην κατοικία του στις 15 Ιουλίου και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που, όπως υποστήριξε, κυμαινόταν μεταξύ 10.000 και 12.000 ευρώ. Ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι τα χρήματα έλειπαν τρεις ημέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου, όταν διαπίστωσε την κλοπή.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι έρευνες της Αστυνομίας που ακολούθησαν οδήγησαν στην ταυτοποίηση ενός ζευγαριού Ρομά, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Η εξέλιξη που έφερε την εξιχνίαση της κλοπής ήταν η προσπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα.

Όπως διαπιστώθηκε, τα χαρτονομίσματα είχαν υποστεί φθορές από την υγρασία και οι δύο φερόμενοι ως δράστες επιχείρησαν να τα αντικαταστήσουν με νέα σε τραπεζικό κατάστημα. Η πρώτη τους προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε και έτσι επέστρεψαν στην τράπεζα για δεύτερη φορά.

Στο μεταξύ, όμως, οι αστυνομικές αρχές είχαν ήδη ταυτοποιήσει τα στοιχεία τους. Έτσι, κατά τη δεύτερη παρουσία τους στο τραπεζικό κατάστημα, οι δύο φερόμενοι ως δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκε το χρηματικό ποσό, το οποίο αποδόθηκε στον 83χρονο.

Η υπόθεση ερευνήθηκε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες συνεχίζουν να εξετάζουν όλες τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε η κλοπή.
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