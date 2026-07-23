Η διπλή ζωή του Άλαν Γκριρ: Αστυνομικός βίαζε γυναίκες στη Σκωτία επί 14 χρόνια και κανείς δεν τον υποψιαζόταν

Μια καταγγελία το 2025 αποκάλυψε τη δράση του 47χρονου, που αυτοκτόνησε ενώ βρισκόταν υπό ποινική έρευνα - Εάν βρισκόταν ακόμη στη ζωή, θα αντιμετώπιζε ακόμη και κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, λόγω της ακραίας βίας που χρησιμοποιούσε

κατά συρροήν βιαστής και δράστης βίαιων σεξουαλικών επιθέσεων, όπως αποκάλυψε μια από τις μεγαλύτερες έρευνες για διαφθορά στην ιστορία της αστυνομίας της χώρας.



Ο αστυνομικός Άλαν Γκριρ, ο οποίος αυτοκτόνησε τον περασμένο Μάιο σε ηλικία 47 ετών, φέρεται να επιτέθηκε σε τουλάχιστον εννέα γυναίκες. Μάλιστα, σύμφωνα με το



Γλασκώβης και κατήγγειλε ότι είχε πέσει θύμα



Σύμφωνα με την καταγγελία της, το 2012 είχε καλέσει την αστυνομία για να αναφέρει ένα περιστατικό στο σπίτι της. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, κατέγραψαν την κατάθεσή της και αποχώρησαν. Λίγες ώρες αργότερα, όμως, ένας από τους δύο αστυνομικούς επέστρεψε μόνος του, την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη και τη βίασε μέσα στο σπίτι της.



Η καταγγελία ενεργοποίησε την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Police Scotland, η οποία κατάφερε να ταυτοποιήσει τον ύποπτο και να ανακαλύψει ότι, τις εβδομάδες μετά την επίθεση, παρακολουθούσε επανειλημμένα, χωρίς υπηρεσιακό λόγο, τον φάκελο της γυναίκας στο πληροφοριακό σύστημα της αστυνομίας, ακόμη και όταν βρισκόταν σε άδεια. Τα ηλεκτρονικά αυτά ίχνη επέτρεψαν στους αστυνομικούς να αποκαλύψουν σιγά σιγά τη δράστη του Άλαν Γκριρ.



Τα άλλα θύματα, η έφοδος στο σπίτι και οι χιλιάδες εικόνες

Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη οκτώ γυναίκες που είχαν πέσει θύματα του αστυνομικού, εκ των οποίων οι πέντε ήταν σεξεργάτριες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Γκριρ χρησιμοποιούσε συστηματικά υπηρεσίες εκατοντάδων εκδιδόμενων γυναικών σε όλη τη διάρκεια της αστυνομικής του καριέρας, ενώ αρκετές από αυτές υπέστησαν εξαιρετικά βίαιες επιθέσεις.



Η αστυνομία αναφέρει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν ο δράστης βρισκόταν ακόμη στη ζωή, θα αντιμετώπιζε ακόμη και κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, λόγω της ακραίας βίας που χρησιμοποίησε.



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Στις 24 Απριλίου πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστική επιχείρηση στο σπίτι του. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επτά κινητά τηλέφωνα και έναν φορητό υπολογιστή, ενώ ο Γκριρ συνελήφθη ως ύποπτος για τον βιασμό του 2012, τέθηκε σε διαθεσιμότητα και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.



Κατά την εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών εντοπίστηκαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία αποκάλυψαν την έκταση της εγκληματικής του δράσης. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι έχουν εξετάσει μόνο μέρος του υλικού και εκτιμούν ότι ενδέχεται να προκύψουν και άλλα θύματα.



Αυτοκτόνησε ενώ η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη

Ένας αστυνομικός στη Σκωτία ζούσε επί τουλάχιστον 14 χρόνια μια διπλή ζωή ωςκαι δράστης βίαιων σεξουαλικών επιθέσεων, όπως αποκάλυψε μια από τις μεγαλύτερες έρευνες για διαφθορά στην ιστορία της αστυνομίας της χώρας.Ο αστυνομικός, ο οποίος αυτοκτόνησε τον περασμένο Μάιο σε ηλικία 47 ετών, φέρεται να επιτέθηκε σε τουλάχιστον εννέα γυναίκες. Μάλιστα, σύμφωνα με το BBC , οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα θύματα ενδέχεται να είναι ακόμη περισσότερα, καθώς συνεχίζεται η ανάλυση του υλικού που κατασχέθηκε από τις ηλεκτρονικές του συσκευές.Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν, στα τέλη του 2025, μια γυναίκα περίπου 40 ετών προσήλθε σε αστυνομικό τμήμα τηςκαι κατήγγειλε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από αστυνομικό το 2012.Σύμφωνα με την καταγγελία της, το 2012 είχε καλέσει την αστυνομία για να αναφέρει ένα περιστατικό στο σπίτι της. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, κατέγραψαν την κατάθεσή της και αποχώρησαν. Λίγες ώρες αργότερα, όμως, ένας από τους δύο αστυνομικούς επέστρεψε μόνος του, την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη και τη βίασε μέσα στο σπίτι της.Η καταγγελία ενεργοποίησε τηνη οποία κατάφερε να ταυτοποιήσει τον ύποπτο και να ανακαλύψει ότι, τις εβδομάδες μετά την επίθεση, παρακολουθούσε επανειλημμένα, χωρίς υπηρεσιακό λόγο, τον φάκελο της γυναίκας στο πληροφοριακό σύστημα της αστυνομίας, ακόμη και όταν βρισκόταν σε άδεια. Τα ηλεκτρονικά αυτά ίχνη επέτρεψαν στους αστυνομικούς να αποκαλύψουν σιγά σιγά τη δράστη του Άλαν Γκριρ.Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη οκτώ γυναίκες που είχαν πέσει θύματα του αστυνομικού, εκ των οποίων οι πέντε ήταν. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Γκριρ χρησιμοποιούσε συστηματικά υπηρεσίες εκατοντάδων εκδιδόμενων γυναικών σε όλη τη διάρκεια της αστυνομικής του καριέρας, ενώ αρκετές από αυτές υπέστησαν εξαιρετικά βίαιες επιθέσεις.Η αστυνομία αναφέρει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν ο δράστης βρισκόταν ακόμη στη ζωή, θα αντιμετώπιζε ακόμη και κατηγορίες για, λόγω της ακραίας βίας που χρησιμοποίησε.Επιπλέον, εντοπίστηκαν δύο γυναίκες αστυνομικοί, τις οποίες είχε φωτογραφίσει κρυφά και χωρίς τη συγκατάθεσή τους κατά τη διάρκεια εκπαιδεύσεων.Στις 24 Απριλίου πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστική επιχείρηση στο σπίτι του. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επτά κινητά τηλέφωνα και έναν φορητό υπολογιστή, ενώ ο Γκριρ συνελήφθη ως ύποπτος για τον βιασμό του 2012, τέθηκε σε διαθεσιμότητα και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.Κατά την εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών εντοπίστηκαν, τα οποία αποκάλυψαν την έκταση της εγκληματικής του δράσης. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι έχουν εξετάσει μόνο μέρος του υλικού και εκτιμούν ότι ενδέχεται να προκύψουν και άλλα θύματα.

Στις 5 Μαΐου οι αστυνομικές Αρχές ενημέρωσαν την οικογένειά του για την εξέλιξη της έρευνας και έλαβαν μέτρα προστασίας. Την επόμενη ημέρα ο 47χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του.



Σύμφωνα με ανώτατους αξιωματικούς της Police Scotland, τόσο οι συνάδελφοί του όσο και η οικογένειά του αγνοούσαν πλήρως τη διπλή ζωή που ζούσε.



Η υποδιοικήτρια της Police Scotland, Λιν Ράτκλιφ, χαρακτήρισε τα ευρήματα της έρευνας «πραγματικά σοκαριστικά», τονίζοντας ότι ο αστυνομικός καταχράστηκε την εξουσία που του είχε δοθεί και εκμεταλλεύτηκε γυναίκες που είχε γνωρίσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.



Παράλληλα, κάλεσε όποια γυναίκα πιστεύει ότι υπήρξε θύμα του Άλαν Γκριρ να επικοινωνήσει με τις Αρχές, διαβεβαιώνοντας ότι κάθε καταγγελία θα διερευνηθεί και ότι θα παρασχεθεί η απαραίτητη υποστήριξη στα θύματα.