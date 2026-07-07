Επιμένει η εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις Σγουρού για μετεκλογική συνεργασία με ΝΔ, νέο μέτωπο με τον Φαραντούρη
Επιμένει η εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις Σγουρού για μετεκλογική συνεργασία με ΝΔ, νέο μέτωπο με τον Φαραντούρη
Οι δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ αν το ΠΑΣΟΚ βρεθεί τρίτο στις εκλογές και οι αντιδράσεις για την απόσπαση της συζύγου του Νικόλα Φαραντούρη προκαλούν τριγμούς σε μια περίοδο χαμηλών δημοσκοπικών επιδόσεων
Στα ζητήματα που προκαλούν αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ, όπως είναι οι μετεκλογικές συνεργασίες και η «επόμενη μέρα», επανέρχεται η συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος, «αμφισβητώντας» ακόμη και κεντρικές αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου.
Την ίδια ώρα το θέμα της απόσπασης της συζύγου του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νικόλα Φαραντούρη στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες με την έγκριση επιδόματος αλλοδαπής, το οποίο, όπως προβλέπεται, αγγίζει τα 245.700 για περίοδο ελάχιστα παραπάνω από τα δύο έτη, παραπέμπει στις αντιδράσεις στελεχών του κόμματος. «Καθαρές κουβέντες. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα, θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και την παράταξη από μια εύκολη κριτική» είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Κατρίνης, εκφράζοντας την άποψη και άλλων στελεχών, που «βλέπουν» το ΠΑΣΟΚ να «εγκλωβίζεται» σε «γεγονότα» που θα μπορούσε να είχε αποφύγει στην εξειαρετικά κρίσιμη περίοδο.
Η δήλωση ωστόσο που άναψε χθες «φωτιές» στη Χαριλάου Τρικούπη ήταν του Γιάννη Σγουρού ο οποίος υποστήριξε ότι εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει στην τρίτη θέση στις εκλογές, τότε «οι καμπάνες θα χτυπήσουν για όλους – και για την ηγεσία». Ο πρώην περιφερειάρχης και πλέον υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Αθήνας άνοιξε εκ νέου με τη δήλωσή του τον «φάκελο» των μετεκλογικών εξελίξεων, καθώς δεν απέκλεισε το σενάριο της κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, παρά το καθαρό «όχι» που αποφασίστηκε στο Συνέδριο μετά και από εισήγηση του Χάρη Δούκα. Ο Γιάννης Σγουρός μιλώντας στο OPEN αναφέρθηκε στην «πολυσυλλεκτικότητα» του ΠΑΣΟΚ- μια δυνατότητα που διέθετε, καταφέρνοντας να εκφράζει και την κεντροδεξιά και την κεντροαριστερή τάση με τα στελέχη και τις πολιτικές του. Μέσω αυτής της επισήμανσης αμφισβητεί επί της ουσίας την απόφαση Συνεδρίου και υποστηρίζει ότι αν το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο στις κάλπες, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, τότε αυτό το «δόγμα» μπορεί να «προσπεραστεί ενδεχομένως με ένα έκτακτο συνέδριο που μπορεί να οργανωθεί με την επίκληση «εθνικών λόγων» ή της «οικονομικής κατάστασης της χώρας». Ο κ. Σγουρός τόνισε εξάλλου ότι το κρίσιμο είναι η κυβερνησιμότητα της χώρας.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι παρότι ο κ. Σγουρός τάσσεται υπέρ του στόχου για την πρωτιά στις εκλογές («νίκη έστω με μία ψήφο») δεν αποφεύγει να μιλήσει για τον έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό του κόμματος από τις χαμηλές πτήσεις του ΠΑΣΟΚ στα γκάλοπ. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζουν «προσωπικές» τις απόψεις του Γιάννη Σγουρού και παραπέμπουν για τα περαιτέρω στις αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου σχετικά με τις μετεκλογικές εξελίξεις. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι το εκλογικό «αποτύπωμα» του κόμματος θα δείξει τον δρόμο των μετεκλογικών κινήσεων στο πολιτικό σκηνικό, που θα διαμορφωθεί από την επομένη της εθνικής κάλπης του πρώτου γύρου.
Το σίγουρο είναι ότι το χαμηλό βαρομετρικό στα γκάλοπ επηρεάζει το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ, σε μια φάση που προσπαθεί να αποτρέψει εκροές δυνάμεων, τόσο προς τη Νέα Δημοκρατία, όσο και προς το κόμμα Τσίπρα. Έτσι η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να «προσπεράσει» γρήγορα ζητήματα που φέρνουν αντιδράσεις λόγω των «εντυπώσεων» που προκαλούν. Ο Νικόλας Φαραντούρης ανέλαβε μάλιστα να δώσει άμεσα συγκεκριμένες απαντήσεις για το ζήτημα της απόσπασης της συζύγου του στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην ΕΕ στις Βρυξέλλες. Με νεότερη ανάρτηση που έκανε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι όσοι «χτυπούν» τη σύζυγό του έχουν ως στόχο τον ίδιο. «Στηρίζω απολύτως τη σύζυγό μου.Κάποιοι προσπαθούν να με χτυπήσουν χτυπώντας τη σύζυγό μου. Ματαιοπονούν. Η σύζυγός μου δεν είναι ''η κυρία του κυρίου''. Είναι μια αυτοτελής προσωπικότητα, επιστήμονας και εργαζόμενη μητέρα τριών παιδιών, με 22 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, σπουδές, μεταπτυχιακά και σπάνια επαγγελματική διαδρομή», υπογραμμίζει ο κ. Φαραντούρης και προσθέτει ότι η σύζυγός του Θεοδώρα Αιβάζογλου: «Ανταποκρίθηκε σε υπηρεσιακή πρόσκληση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, με νόμιμα, αξιοκρατικά και υπηρεσιακά κριτήρια. Η απόσπασή της δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. Καμία ευνοϊκή μεταχείριση δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή, όπως όμως και καμία δυσμενής. Ούτε θα ανεχθούμε να στοχοποιούνται άνθρωποι που έχουν αυτοτελή επιστημονική και επαγγελματική πορεία, επειδή κάποιος θέλει να πλήξει έναν πολιτικό αντίπαλο».
Την ίδια ώρα το θέμα της απόσπασης της συζύγου του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νικόλα Φαραντούρη στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες με την έγκριση επιδόματος αλλοδαπής, το οποίο, όπως προβλέπεται, αγγίζει τα 245.700 για περίοδο ελάχιστα παραπάνω από τα δύο έτη, παραπέμπει στις αντιδράσεις στελεχών του κόμματος. «Καθαρές κουβέντες. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα, θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και την παράταξη από μια εύκολη κριτική» είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Κατρίνης, εκφράζοντας την άποψη και άλλων στελεχών, που «βλέπουν» το ΠΑΣΟΚ να «εγκλωβίζεται» σε «γεγονότα» που θα μπορούσε να είχε αποφύγει στην εξειαρετικά κρίσιμη περίοδο.
Η δήλωση ωστόσο που άναψε χθες «φωτιές» στη Χαριλάου Τρικούπη ήταν του Γιάννη Σγουρού ο οποίος υποστήριξε ότι εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει στην τρίτη θέση στις εκλογές, τότε «οι καμπάνες θα χτυπήσουν για όλους – και για την ηγεσία». Ο πρώην περιφερειάρχης και πλέον υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Αθήνας άνοιξε εκ νέου με τη δήλωσή του τον «φάκελο» των μετεκλογικών εξελίξεων, καθώς δεν απέκλεισε το σενάριο της κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, παρά το καθαρό «όχι» που αποφασίστηκε στο Συνέδριο μετά και από εισήγηση του Χάρη Δούκα. Ο Γιάννης Σγουρός μιλώντας στο OPEN αναφέρθηκε στην «πολυσυλλεκτικότητα» του ΠΑΣΟΚ- μια δυνατότητα που διέθετε, καταφέρνοντας να εκφράζει και την κεντροδεξιά και την κεντροαριστερή τάση με τα στελέχη και τις πολιτικές του. Μέσω αυτής της επισήμανσης αμφισβητεί επί της ουσίας την απόφαση Συνεδρίου και υποστηρίζει ότι αν το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο στις κάλπες, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, τότε αυτό το «δόγμα» μπορεί να «προσπεραστεί ενδεχομένως με ένα έκτακτο συνέδριο που μπορεί να οργανωθεί με την επίκληση «εθνικών λόγων» ή της «οικονομικής κατάστασης της χώρας». Ο κ. Σγουρός τόνισε εξάλλου ότι το κρίσιμο είναι η κυβερνησιμότητα της χώρας.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι παρότι ο κ. Σγουρός τάσσεται υπέρ του στόχου για την πρωτιά στις εκλογές («νίκη έστω με μία ψήφο») δεν αποφεύγει να μιλήσει για τον έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό του κόμματος από τις χαμηλές πτήσεις του ΠΑΣΟΚ στα γκάλοπ. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζουν «προσωπικές» τις απόψεις του Γιάννη Σγουρού και παραπέμπουν για τα περαιτέρω στις αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου σχετικά με τις μετεκλογικές εξελίξεις. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι το εκλογικό «αποτύπωμα» του κόμματος θα δείξει τον δρόμο των μετεκλογικών κινήσεων στο πολιτικό σκηνικό, που θα διαμορφωθεί από την επομένη της εθνικής κάλπης του πρώτου γύρου.
Το σίγουρο είναι ότι το χαμηλό βαρομετρικό στα γκάλοπ επηρεάζει το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ, σε μια φάση που προσπαθεί να αποτρέψει εκροές δυνάμεων, τόσο προς τη Νέα Δημοκρατία, όσο και προς το κόμμα Τσίπρα. Έτσι η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να «προσπεράσει» γρήγορα ζητήματα που φέρνουν αντιδράσεις λόγω των «εντυπώσεων» που προκαλούν. Ο Νικόλας Φαραντούρης ανέλαβε μάλιστα να δώσει άμεσα συγκεκριμένες απαντήσεις για το ζήτημα της απόσπασης της συζύγου του στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην ΕΕ στις Βρυξέλλες. Με νεότερη ανάρτηση που έκανε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι όσοι «χτυπούν» τη σύζυγό του έχουν ως στόχο τον ίδιο. «Στηρίζω απολύτως τη σύζυγό μου.Κάποιοι προσπαθούν να με χτυπήσουν χτυπώντας τη σύζυγό μου. Ματαιοπονούν. Η σύζυγός μου δεν είναι ''η κυρία του κυρίου''. Είναι μια αυτοτελής προσωπικότητα, επιστήμονας και εργαζόμενη μητέρα τριών παιδιών, με 22 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, σπουδές, μεταπτυχιακά και σπάνια επαγγελματική διαδρομή», υπογραμμίζει ο κ. Φαραντούρης και προσθέτει ότι η σύζυγός του Θεοδώρα Αιβάζογλου: «Ανταποκρίθηκε σε υπηρεσιακή πρόσκληση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, με νόμιμα, αξιοκρατικά και υπηρεσιακά κριτήρια. Η απόσπασή της δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. Καμία ευνοϊκή μεταχείριση δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή, όπως όμως και καμία δυσμενής. Ούτε θα ανεχθούμε να στοχοποιούνται άνθρωποι που έχουν αυτοτελή επιστημονική και επαγγελματική πορεία, επειδή κάποιος θέλει να πλήξει έναν πολιτικό αντίπαλο».
Η διεύρυνση ΣκανδαλίδηΣτόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να επιμένει εφεξής προγραμματικά, δηλαδή να αναδείξει τις προτάσεις του για όλους τους κρίσιμους τομείς. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ «ανεβάζει» το θέμα της ακρίβειας και θα έχει την Παρασκευή, εκτός απροόπτου ένα μπρα ντε φερ στη βουλή με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά από την κατάθεση σχετικής ερώτησης. Αύριο ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Εμπορικού Επιμελητηρίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ την Πέμπτη στην Τεχνόπολη θα συνομιλήσει με συνταξιούχους για τα ζητήματα που τους απασχολούν στην Τεχνόπολη. Χθες εν τω μεταξύ ο επικεφαλής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης ανακοίνωσε τα επόμενα βήματα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, όπου το ΠΑΣΟΚ καλείται να δώσει σκληρή μάχη για να προσεγγίσει τους εκλογικούς στόχους, ειδικά μετά από την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Σκανδαλίδης ανακοίνωσε μια λίστα ονομάτων στελεχών που μπαίνουν στη μάχη. Μεταξύ άλλων είναι η πρώην ευρωβουλευτής Χρυσούλα Παλιαδέλη, πρώην βουλευτές και αυτοδιοικητικοί, όπως οι κ.κ. Κώστας Παπαδόπουλος Γρηγόρης Χατζησάββας, Δημήτρης Σερβετάς κα. Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στην προσχώρηση ή την επιστροφή νυν βουλευτών, όπως της Θεοδώρας Τζάκρη, Νίνας Κασιμάτη, Ευάγγελου Αποστολάκη και άλλων. Οι σχετικές ανακοινώσεις δεν αποκλείεται να γίνουν σύντομα, σε συνδυασμό και με την παρουσίαση των ψηφοδελτίων.
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