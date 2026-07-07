Επιμένει η εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις Σγουρού για μετεκλογική συνεργασία με ΝΔ, νέο μέτωπο με τον Φαραντούρη

Οι δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ αν το ΠΑΣΟΚ βρεθεί τρίτο στις εκλογές και οι αντιδράσεις για την απόσπαση της συζύγου του Νικόλα Φαραντούρη προκαλούν τριγμούς σε μια περίοδο χαμηλών δημοσκοπικών επιδόσεων