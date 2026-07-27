Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Μετέτρεψε το ΠΑΣΟΚ σε κόμμα διαμαρτυρίας, αυτά είναι τα άρθρα των οποίων την αναθεώρηση δεν στήριξε
Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Μετέτρεψε το ΠΑΣΟΚ σε κόμμα διαμαρτυρίας, αυτά είναι τα άρθρα των οποίων την αναθεώρηση δεν στήριξε
«Ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα - Τελικοί κριτές θα είναι οι πολίτες» επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Σκληρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη για την στάση που κράτησε το ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
«Μετέτρεψε το ΠΑΣΟΚ σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στείρας άρνησης και οπισθοδρόμησης» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την στάση που κράτησε το ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία επί των υπό αναθεώρηση άρθρων.
Αναλυτικά η ανακοίνωσή του κ. Παύλου Μαρινάκη
«Όσο κι αν ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, η ιστορία από σήμερα θα γράφει ότι επί των ημερών του το ΠΑΣΟΚ αρκέστηκε σε ένα αμήχανο παρών ή καταψήφισε την αναθεώρηση μεταξύ άλλων:
- του άρθρου 16, δηλαδή την προστασία της γλώσσας και της σημαίας και τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα,
- του άρθρου 21 για την προσιτή στέγη και τη διαγενεακή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη,
- του άρθρου 24 για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης,
- του άρθρου 51 για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και εντός της επικράτειας,
- του άρθρου 78 για την απαγόρευση της αναδρομικής φορολογίας και τη φορολογική και επενδυτική σταθερότητα,
- του άρθρου 79 για τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία, ούτως ώστε να θωρακιστεί η πατρίδα μας από όσους έχουν σκοπό να κάνουν στο μέλλον πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές,
- του άρθρου 86 για τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής κατά τη διερεύνηση της ευθύνης των υπουργών,
- του άρθρου 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και
«Μετέτρεψε το ΠΑΣΟΚ σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στείρας άρνησης και οπισθοδρόμησης» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την στάση που κράτησε το ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία επί των υπό αναθεώρηση άρθρων.
Αναλυτικά η ανακοίνωσή του κ. Παύλου Μαρινάκη
«Όσο κι αν ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, η ιστορία από σήμερα θα γράφει ότι επί των ημερών του το ΠΑΣΟΚ αρκέστηκε σε ένα αμήχανο παρών ή καταψήφισε την αναθεώρηση μεταξύ άλλων:
- του άρθρου 16, δηλαδή την προστασία της γλώσσας και της σημαίας και τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα,
- του άρθρου 21 για την προσιτή στέγη και τη διαγενεακή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη,
- του άρθρου 24 για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης,
- του άρθρου 51 για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και εντός της επικράτειας,
- του άρθρου 78 για την απαγόρευση της αναδρομικής φορολογίας και τη φορολογική και επενδυτική σταθερότητα,
- του άρθρου 79 για τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία, ούτως ώστε να θωρακιστεί η πατρίδα μας από όσους έχουν σκοπό να κάνουν στο μέλλον πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές,
- του άρθρου 86 για τον περιορισμό του ρόλου της Βουλής κατά τη διερεύνηση της ευθύνης των υπουργών,
- του άρθρου 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και
- του άρθρου 103 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.
Η σημερινή στάση του κ. Ανδρουλάκη, σε συνέχεια πολλών προγενέστερων αποφάσεων, συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στείρας άρνησης και οπισθοδρόμησης.
Τελικοί κριτές θα είναι οι πολίτες».
Νωρίτερα, σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση για επικοινωνιακό παιχνίδι με την αναθεώρηση, φέρνοντας ως παράδειγμα το άρθρο 110 το οποίο ο κ. Ανδρουλάκης είχε ζητήσει να αναθεωρηθεί.
Η σημερινή στάση του κ. Ανδρουλάκη, σε συνέχεια πολλών προγενέστερων αποφάσεων, συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στείρας άρνησης και οπισθοδρόμησης.
Τελικοί κριτές θα είναι οι πολίτες».
Νωρίτερα, σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση για επικοινωνιακό παιχνίδι με την αναθεώρηση, φέρνοντας ως παράδειγμα το άρθρο 110 το οποίο ο κ. Ανδρουλάκης είχε ζητήσει να αναθεωρηθεί.
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