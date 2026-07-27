Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Μετέτρεψε το ΠΑΣΟΚ σε κόμμα διαμαρτυρίας, αυτά είναι τα άρθρα των οποίων την αναθεώρηση δεν στήριξε

- του άρθρου 103 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.Η σημερινή στάση του κ. Ανδρουλάκη, σε συνέχεια πολλών προγενέστερων αποφάσεων, συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στείρας άρνησης και οπισθοδρόμησης.Τελικοί κριτές θα είναι οι πολίτες».Νωρίτερα, σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση για επικοινωνιακό παιχνίδι με την αναθεώρηση, φέρνοντας ως παράδειγμα το άρθρο 110 το οποίο ο κ. Ανδρουλάκης είχε ζητήσει να αναθεωρηθεί.