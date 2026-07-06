Πυρά Κατρίνη κατά Φαραντούρη για τον διορισμό της συζύγου του: Στην θέση του δεν θα το έκανα για να προστατεύσω την παράταξη
Πυρά Κατρίνη κατά Φαραντούρη για τον διορισμό της συζύγου του: Στην θέση του δεν θα το έκανα για να προστατεύσω την παράταξη
«Θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και την παράταξη από μια εύκολη κριτική» είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ
Πυρά κατά του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη με αφορμή το θέμα με την απόσπαση της συζύγου του στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες εξαπέλυσε ο βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης.
Ο κ. Κατρίνης ερωτηθείς σχετικά στο ertnews για το θέμα της συζύγου Φαραντούρη απάντησε: «Καθαρές κουβέντες. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα, θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και την παράταξη από μια εύκολη κριτική» είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Υπενθυμίζεται ότι η απόσπαση της Θεοδώρας Αϊβάζογλου, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ ο ίδιος ο Ν. Φαραντούρης υποστήριξε πως «επιλέχθηκε βάσει των απολύτως αναγκαίων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών των συναρμόδιων Υπουργείων. Εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε. Δημοσιεύθηκε επίσης κανονικά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σε αντίθεση με όσα αναληθώς γράφονται».
Ο κ. Κατρίνης ερωτηθείς σχετικά στο ertnews για το θέμα της συζύγου Φαραντούρη απάντησε: «Καθαρές κουβέντες. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα, θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και την παράταξη από μια εύκολη κριτική» είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Υπενθυμίζεται ότι η απόσπαση της Θεοδώρας Αϊβάζογλου, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ ο ίδιος ο Ν. Φαραντούρης υποστήριξε πως «επιλέχθηκε βάσει των απολύτως αναγκαίων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών των συναρμόδιων Υπουργείων. Εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε. Δημοσιεύθηκε επίσης κανονικά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σε αντίθεση με όσα αναληθώς γράφονται».
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