Πώς και γιατί τα «βρόντηξε» η Τζάκρη από τους Δημοκράτες: Της ζήτησα να παραιτηθεί, λέει ο Κασσελάκης, όλο το παρασκήνιο



Δημοκράτες: Καλό δρόμο, Θεοδώρα...



Νέες αιχμές Κασσελάκη

Είδα δημοσίευμα στο Πρώτο Θέμα που αναφέρεται σε μετατόπιση στο "φιλελεύθερο κέντρο".

Δεν κατανοώ ακριβώς ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το "προοδευτικό κέντρο" στο επίσημο όνομά μας είναι ipso facto φιλελεύθερο: δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς προσωπική ελευθερία.



Έχω βαρεθεί όμως… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) June 28, 2026

Την ίδια στιγμή, όμως, «οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη» σχολίασε ο κ. Κασσελάκης, αποτυπώνοντας την νέα ιδεολογική γραμμή πλεύσης του κόμματος, που δεν εφάπτεται με αυτή της παραιτηθείσας Αντιπροέδρου.Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema, ο κ. Κασσελάκης είχε ζητήσει από ημερών από την κυρία Τζάκρη να υποβάλει την παραίτησή της, όμως εκείνη δεν το είχε αποδεχθεί μέχρι τις σημερινές εξελίξεις.Την παραίτηση της κυρίας Τζάκρη σχολίασε με ανακοίνωσή του και το κόμμα των Δημοκρατών, επιλέγοντας να αποτυπώσει την ιδεολογική τους απόκλιση, ήδη από τον τίτλο. «Καλό δρόμο, Θεοδώρα, όποιος κι αν είναι αυτός... Από τα αριστερόμετρα οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ επιλέγουμε τον Αγώνα!» επιγράφεται η σχετική ανακοίνωση, με την παραίτηση της κυρίας Τζάκρη να χαρακτηρίζεται «κίνηση μονόδρομος μετά τις διαφωνίες, που ως στέλεχος του Κόμματος η βουλευτής διατύπωσε σχετικά με την λιγότερο ή περισσότερο αριστερή κατεύθυνση των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ».Την παραίτηση της Α! Αντιπροέδρου των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ , Θεοδώρας Τζάκρη ζήτησε σήμερα ο Στέφανος Κασσελακης.Κίνηση μονόδρομος μετά τις διαφωνίες, που ως στέλεχος του Κόμματος η βουλευτής διατύπωσε σχετικά με την λιγότερο ή περισσότερο αριστερή κατεύθυνση των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ.Περαιτέρω, τη θέση της παραιτηθείσας, στο κόμμα των Ευρωπαίων Δημοκρατών αναλαμβάνει ο ίδιος ο Πρόεδρος μας.🟣Οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ δεν θα θέσουν ποτέ θέμα αντοχών κανενός μέλους ή στελέχους τους.Την ευχαριστούν για την συμπόρευση και της εύχονται «Καλό δρόμο»σε επιδιώξεις που όλοι είχαμε πειστεί ότι ήταν κοινές και καλή συνέχεια στην πολιτική της διαδρομή, με όποιο κόμμα κι αν συμφώνησε να συμπορευτεί.Ο Πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης,της εμπιστεύθηκε μία από τις κορυφαίες θέσεις ευθύνης του πολιτικού μας οργανισμού, αναγνωρίζοντας την πολιτική της εμπειρία και διαδρομή. Την αποχαιρέτησε δε, δημόσια με ανάρτηση υπόδειγμαπολιτικού Πολιτισμού.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ :«Σήμερα ζήτησα την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από την θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος.Είμαι ευγνώμων για την στήριξη της Θεοδώρας από την προκριματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και έκτοτε.Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη.Σε αυτήν την πορεία δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης. Σε αυτήν την πορεία όλα τα μέλη και τα στελέχη των Δημοκρατών συστρατεύονται με αλτρουισμό, αλλά και με επαγγελματισμό και ρεαλισμό.Είμαστε Δημοκράτες για τις ιδέες μας και όχι για την εξουσία. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε ενεργοί πολίτες με ένσημα από την εργασία, την αγορά, την επιστήμη, την κοινωνία - και είμαστε μαζί για να συνεισφέρουμε στην ριζική ανανέωση που έχει ανάγκη η χώρα μας.Ευχαριστώ την Θεοδώρα που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου. Οι Δημοκράτες συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος και δεν έχω καμμία αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός θα αγκαλιάσει το μήνυμά μας.»ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-ΠΚ:Από την πλευρά του, το κόμμα που στήριξε την κα Τζάκρη μέχρι τώρα, τονίζει στη σχετική ανακοίνωση του:🟣 «Σεβόμαστε απολύτως το δικαίωμα κάθε στελέχους να διαμορφώνει τις πολιτικές του επιλογές και να ακολουθεί τη δική του πορεία. Ωστόσο, διαφωνούμε με την αποτίμηση που επιχειρείται για την πολιτική φυσιογνωμία και την πορεία των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.Και φυσικά διαφωνούμε με κάθε λογής αριστερόμετρα απ όπου κι αν προέρχονται!🟠Το κόμμα μας παραμένει σταθερά προσηλωμένο στις ιδρυτικές του αρχές: τη Δημοκρατία , τη Διαφάνεια, την Κοινωνική Δικαιοσύνη , την αξιοκρατία, την υπεράσπιση των θεσμών και την προοδευτική μεταρρύθμιση της χώρας. Οι θέσεις και οι παρεμβάσεις μας κρίνονται καθημερινά από τους πολίτες και δεν επιδέχονται προσωπικές ή και αυθαίρετες ερμηνείες.🟣Η πορεία μας δεν καθορίζεται από αποχωρήσεις προσώπων, αλλά από τη συλλογική βούληση χιλιάδων μελών και φίλων που παραμένουν παρόντες στον αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα.»🟠Υπενθυμίζεται ότι η κα Τζάκρη παρέμεινε επί μήνες στην ηγετική θέση της Α' Αντιπροέδρου χωρίς να εκφράσει ούτε στα αρμόδια όργανα, ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ, ούτε δημόσια, τις σημερινές της ενστάσεις.Κατόπιν αυτών, με νέα ανάρτησή του, ο Στέφανος Κασσελάκης επανήλθε στο θέμα της παραίτησης της κυρίας Τζάκρη με νέες αιχμές, αναφέροντας πως «ας μην μιλάνε για δεξιές αποκλίσεις όσοι στήριξαν μνημόνια και συγκυβέρνησαν με Σαμαρά-Βενιζέλο».Είδα δημοσίευμα στο Πρώτο Θέμα που αναφέρεται σε μετατόπιση στο "φιλελεύθερο κέντρο".Δεν κατανοώ ακριβώς ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το "προοδευτικό κέντρο" στο επίσημο όνομά μας είναι ipso facto φιλελεύθερο: δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς προσωπική ελευθερία.Έχω βαρεθεί όμως τις ταμπέλες, όπως είμαι σίγουρος τις έχετε βαρεθεί (σχεδόν) όλοι εσείς. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο λόγια για την Αριστερά και το Φιλελεύθερο Κέντρο.1. Τι ΔΕΝ είναι Αριστερά• Να κλείνεις τις τράπεζες και να αφήνεις κόσμο σε απόγνωση• Να αποκλείεις συνέδρους και τη δημοκρατία• Να αντιστρέφεις το Δημοψήφισμα που ο ίδιος επικίνδυνα ζήτησες• Να κάνεις μεγαλειώδεις εκδηλώσεις με κρυφά κονδύλια• Να αλλοιώνεις την λαϊκή βούληση που σε πληρώνει να κάνεις αντιπολίτευση• Να περνάς νέο μνημόνιο και να εξαϋλώνεις τη μεσαία τάξη• Να αλλάζεις τον ποινικό κώδικα τελευταία στιγμή για την οικονομική ολιγαρχία• Να κοροϊδεύεις τον κόσμο για τα μεγάλα συμφέροντα ενώ εκείνα σε στηρίζουν απροκάλυπτα• Να καπνίζεις πούρα σε θαλαμηγούς λίγες μέρες μετά τη φωτιά στο Μάτι• Να δίνεις δαχτυλίδια διαδοχής ενώ επικαλούσουν τη βάση• Να πετάς στον εξώστη συνεργάτες δεκαετιών και πολλά άλλαΌποιος πιστεύει ότι το νέο κόμμα του προκατόχου μου εκφράζει τη δική του αντίληψη για την Αριστερά, είναι απολύτως θεμιτό να το στηρίξει. Ας αφήσει, όμως, τους Δημοκράτες να ακολουθήσουν τη δική τους αυτόνομη πορεία.Οι Δημοκράτες δεν διεκδικούν την αποκλειστικότητα στον όρο «Αριστερά», ούτε επενδύουν στον λαϊκισμό ή σε εύκολες πολιτικές ταμπέλες. Επιλέγουμε να εκφράσουμε μια σύγχρονη προοδευτική πρόταση, που συνδυάζει την κοινωνική δικαιοσύνη, τη θεσμική σοβαρότητα και τον ανθρωπιστικό φιλελευθερισμό.Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν πολιτικούς που επιχειρούν να επανεμφανιστούν ως το «καινούργιο», έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Εμείς, όμως, επιλέγουμε να κοιτάμε μπροστά, να χτίζουμε κάτι πραγματικά νέο και να αφήνουμε πίσω όσα δοκιμάστηκαν και απέτυχαν.Αφήστε τους Δημοκράτες να είναι η σύγχρονη αριστερά του ανθρωπιστικού φιλελευθερισμού:• Χαμηλή και σταθερή φορολογία• Μαχαίρι στη σπατάλη• Λιτό δημόσιο στη γραφειοκρατία αλλά βαθιά κοινωνικό δημόσιο σε παιδεία, υγεία, ασφάλεια• Τελος σε επιδοματική πολιτική• Τέλος σε προκαταβολές φόρων και ΦΠΑΦΠΑ 15% με παράλληλη αυστηροποίηση φοροδιαφυγής• Ισχυροί θεσμοί και ανεξάρτητη δικαιοσύνη• Τέλος σε όλες τις ασυλίες πολιτικών• Αυτοτέλεια στην τοπική αυτοδιοίκηση• Τέλος στους εργατοπατέρες και στις συντεχνίες του συνδικαλισμού• Τέλος στους βανδαλισμούς στα πανεπιστήμιαΟμοσπονδιακή Ευρώπη με ενιαία άμυνα• Διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας• Ανθρώπινα δικαιώματα με σεβασμό σε περιβάλλον και ζώα• Αναγνώριση της "γυναικοκτονίας" και απεγκλωβισμός των γυναικών από κακοποιητές• ΣΥΝΟΡΑ πρώτα και μετά ένταξη όσων ζουν ανάμεσά μας τόσα χρόνια• Καμία υποχώρηση στο Αιγαίο• Ενεργειακή αυτάρκεια με μεγάλα κοινωνικά μερίσματα• Κάμερες σώματος σε αστυνομία και τέλος σε προνομιακές αποσπάσεις και συνοδείες VIP• Δραστική στήριξη σε παιδεία και πολιτισμό• Έσοδα από ιατρικό τουρισμό και απελευθέρωση μισθών στο ΕΣΥ• Τέλος στην πολιτική ηγεσία της πυροσβεστικής και δημιουργία ανεξάρτητης αρχής• Λαϊκη νομοθέτηση και συμμετοχή!• Ένταξη της ομογένειας και ενότητα στον ΕλληνισμόΚαι πολλά άλλα...Θέλω να εκπροσωπήσω όλους τους Έλληνες πολίτες που θέλουν να δουλέψουν, να χτίσουν, να παράγουν, να καινοτομήσουν στη χώρα τους - σε μια χώρα με τους ίδιους κανόνες για όλες και όλους.Όσοι θέλετε ταμπέλες ή λαοπλάνους, έχετε πολλές επιλογές.Εμείς οι Δηκοκράτες πάμε μπροστά. Δεν μας νοιάζει η πολιτική του παρελθόντος. Είμαστε και θα είμαστε διαφορετικοί.Ελάτε μαζί μας να φέρουμε αυτές τις τεράστιες τομές στην Ελλάδα. Η Αλλαγή δεν είναι σύνθημα - είμαστε όλοι εμείς!ΥΓ Ας μην μιλάνε για δεξιές αποκλίσεις όσοι στήριξαν μνημόνια και συγκυβέρνησαν με Σαμαρά-Βενιζέλο.