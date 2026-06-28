Γεωργιάδης για Τζάκρη: Δεν την έδιωξαν επειδή αποδέχθηκα την πρόσκληση Κασσελάκη να μιλήσουμε για το ΕΣΥ, αλλά γιατί έχει συμφωνήσει να πάει στο ΠΑΣΟΚ

Το ότι η αποδοχή της πρόσκλησης που μου απηύθυνε ο @skasselakis να πάω να συζητήσουμε για το ΕΣΥ, θα οδηγούσε τελικά στην αποπομπή της @tzakri από τους «Δημοκράτες» δεν το περίμενα. Αλλά για να μιλάμε και σοβαρά δεν την έδιωξαν για αυτό, αλλά διότι έχει ήδη συμφωνήσει να πάει στο…