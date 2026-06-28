Γεωργιάδης για Τζάκρη: Δεν την έδιωξαν επειδή αποδέχθηκα την πρόσκληση Κασσελάκη να μιλήσουμε για το ΕΣΥ, αλλά γιατί έχει συμφωνήσει να πάει στο ΠΑΣΟΚ
Γεωργιάδης για Τζάκρη: Δεν την έδιωξαν επειδή αποδέχθηκα την πρόσκληση Κασσελάκη να μιλήσουμε για το ΕΣΥ, αλλά γιατί έχει συμφωνήσει να πάει στο ΠΑΣΟΚ
Το ξέρουμε άπαντες εδώ και καιρό, είπε ο υπουργός Υγείας και σχολίασε: Τώρα, τι ακριβώς πιστεύουν ότι θα τους προσφέρει αυτή η γυρολόγος της πολιτικής, μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης το ξέρει
Την εκτίμηση ότι η Θεοδώρα Τζάκρη απομακρύνθηκε από το κόμμα Κασσελάκη, επειδή έχει συμφωνήσει να πάει στο ΠΑΣΟΚ, εξέφρασε αργά απόψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας μέσω Χ τις εξελίξεις στο κόμμα των «Δημοκρατών».
Σχολιάζοντας με χιούμορ τη δυσαρέσκεια της κυρίας Τζάκρη, που είπε ότι δεν ρωτήθηκε σχετικά, για την πρόσφατη συνέντευξη του κ. Γεωργιάδη στη διαδικτυακή εκπομπή του Κασσελάκη, ο υπουργός Υγείας έγραψε στο Χ: «Το ότι η αποδοχή της πρόσκλησης που μου απηύθυνε ο @skasselakis να πάω να συζητήσουμε για το ΕΣΥ, θα οδηγούσε τελικά στην αποπομπή της @tzakri από τους "Δημοκράτες" δεν το περίμενα».
Και συνέχισε: «Αλλά για να μιλάμε και σοβαρά δεν την έδιωξαν για αυτό, αλλά διότι έχει ήδη συμφωνήσει να πάει στο @pasok κάτι που το ξέρουμε άπαντες εδώ και καιρό. Τώρα τι ακριβώς πιστεύουν στο Πασόκ ότι θα τους προσφέρει αυτή η γυρολόγος της Πολιτικής, που έχει βρίσει το Πασόκ χειρότερα από μένα και που το εγκατέλειψε στην δυσκολότερη του στιγμή, μόνον ο @androulakisnick το ξέρει αλλά μωραίνει Κύριος….».
Σχολιάζοντας με χιούμορ τη δυσαρέσκεια της κυρίας Τζάκρη, που είπε ότι δεν ρωτήθηκε σχετικά, για την πρόσφατη συνέντευξη του κ. Γεωργιάδη στη διαδικτυακή εκπομπή του Κασσελάκη, ο υπουργός Υγείας έγραψε στο Χ: «Το ότι η αποδοχή της πρόσκλησης που μου απηύθυνε ο @skasselakis να πάω να συζητήσουμε για το ΕΣΥ, θα οδηγούσε τελικά στην αποπομπή της @tzakri από τους "Δημοκράτες" δεν το περίμενα».
Και συνέχισε: «Αλλά για να μιλάμε και σοβαρά δεν την έδιωξαν για αυτό, αλλά διότι έχει ήδη συμφωνήσει να πάει στο @pasok κάτι που το ξέρουμε άπαντες εδώ και καιρό. Τώρα τι ακριβώς πιστεύουν στο Πασόκ ότι θα τους προσφέρει αυτή η γυρολόγος της Πολιτικής, που έχει βρίσει το Πασόκ χειρότερα από μένα και που το εγκατέλειψε στην δυσκολότερη του στιγμή, μόνον ο @androulakisnick το ξέρει αλλά μωραίνει Κύριος….».
Το ότι η αποδοχή της πρόσκλησης που μου απηύθυνε ο @skasselakis να πάω να συζητήσουμε για το ΕΣΥ, θα οδηγούσε τελικά στην αποπομπή της @tzakri από τους «Δημοκράτες» δεν το περίμενα. Αλλά για να μιλάμε και σοβαρά δεν την έδιωξαν για αυτό, αλλά διότι έχει ήδη συμφωνήσει να πάει στο…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 28, 2026
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