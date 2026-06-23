Κασσελάκης: Προσφορά στη Δημοκρατία η συζήτηση μου με τον Γεωργιάδη, με μεγάλη μου χαρά να έρθει στην εκπομπή μου ο Τσίπρας
Κασσελάκης: Προσφορά στη Δημοκρατία η συζήτηση μου με τον Γεωργιάδη, με μεγάλη μου χαρά να έρθει στην εκπομπή μου ο Τσίπρας
«Αναγκαία η καθιέρωση του όρου γυναικοκτονία» σημείωσε ο πρόεδρος των Δημοκρατών
Για την ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση που είχε με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη χθες βράδυ μίλησε ο πρόεδρος των «Δημοκρατών», Στέφανος Κασσελάκης σε σημερινή συνέντευξή του.
«Από σπόντα έγινε αυτή η συζήτηση. Από μια συνέντευξη που είχα δώσει με τον Τάιλερ, όπου αναφέρθηκε σε ζητήματα υγείας. Μετά το είδε αυτό ο κ. Γεωργιάδης και είπε: με χαρά θα δεχτώ [...]. Έχω βιώσει από πρώτο χέρι πολύ μεγάλη τοξικότητα όσο έχω πολιτευτεί. Κανείς δεν έχει συγκρουστεί όπως εγώ έχω συγκρουστεί με τη ΝΔ», είπε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» για την συγκεκριμένη πρωτουβουλία.
«Το ρεζουμέ για όλη την πρόσκληση, τη συζήτηση, είναι ότι το να είσαι τοξικός και μόνο καταγγελτικός είναι το πιο εύκολο. Εμείς θέλουμε το νέο μας κόμμα να είναι ένα κόμμα λύσεων. Πρέπει να σταματήσουν οι φαντασιώσεις ότι καθένας που μιλάει με κάποιον από άλλο χώρο φλερτάρει με τον χώρο αυτό. Εάν θέλει να έρθει ο κ. Τσίπρας, να έρθει στο Direct, στην εκπομπή στο YouTube, με μεγάλη χαρά. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα», πρόσθεσε.
«Το να έχεις έναν τέτοιο διάλογο είναι μια προσφορά στη Δημοκρατία. Θα κριθούμε όλοι στις επόμενες εκλογές. Θέλουμε οι Δημοκράτες να είναι λύσεων για τομών για την ελληνική κοινωνία. Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε όλους όσους θέλουν να δουλέψουν, να εργαστούν, να χτίσουν, να καινοτομήσουν, να παράγουν στη χώρα τους», συνέχισε.
«Η καθιέρωση του όρου είναι ένα αναγκαίο, αλλά τελευταίο βήμα, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα που μπορούν να γίνουν χθες. Όπως είναι να υπάρχει ένα σωστό οικογενειακό δίκαιο, εξειδικευμένα οικογενειακά δικαστήρια. Δεν μπορούν να περνάνε τα χρόνια και τα παιδάκια, τα οποία έχουν μείνει ορφανά από γυναικοκτονίες, να μην έχουν ένα καθεστώς επισφάλειας», σημείωσε.
Και κατέληξε: «Μία γυναικοκτονία δεν είναι απλά μία ανθρωποκτονία. Είναι μία ανθρωποκτονία που γίνεται επειδή ο άντρας θεωρεί τη γυναίκα αντικείμενό του. Γιατί τη θεωρεί αντικείμενό του; Διότι στην κοινωνία στην οποία έχουμε ζήσει τόσες δεκαετίες, η γυναίκα είναι στο σπίτι, κάνει τις δουλειές, δεν έχει οικονομική ανεξαρτησία, και ο άντρας έρχεται και παριστάνει ότι είναι το αφεντικό και καταλήγουμε σε αυτές τις περιπτώσεις [...]. Όταν μία καταγγελία γίνεται, πρέπει να κινείται αυτεπάγγελτα και η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη. Και καταλαβαίνετε ότι το να μην γίνεται αυτό, πρέπει να έχει και ποινικό αντίκτυπο σε όσους δημόσιους λειτουργούς δεν κινούνται».
«Από σπόντα έγινε αυτή η συζήτηση. Από μια συνέντευξη που είχα δώσει με τον Τάιλερ, όπου αναφέρθηκε σε ζητήματα υγείας. Μετά το είδε αυτό ο κ. Γεωργιάδης και είπε: με χαρά θα δεχτώ [...]. Έχω βιώσει από πρώτο χέρι πολύ μεγάλη τοξικότητα όσο έχω πολιτευτεί. Κανείς δεν έχει συγκρουστεί όπως εγώ έχω συγκρουστεί με τη ΝΔ», είπε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» για την συγκεκριμένη πρωτουβουλία.
«Το ρεζουμέ για όλη την πρόσκληση, τη συζήτηση, είναι ότι το να είσαι τοξικός και μόνο καταγγελτικός είναι το πιο εύκολο. Εμείς θέλουμε το νέο μας κόμμα να είναι ένα κόμμα λύσεων. Πρέπει να σταματήσουν οι φαντασιώσεις ότι καθένας που μιλάει με κάποιον από άλλο χώρο φλερτάρει με τον χώρο αυτό. Εάν θέλει να έρθει ο κ. Τσίπρας, να έρθει στο Direct, στην εκπομπή στο YouTube, με μεγάλη χαρά. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα», πρόσθεσε.
«Το να έχεις έναν τέτοιο διάλογο είναι μια προσφορά στη Δημοκρατία. Θα κριθούμε όλοι στις επόμενες εκλογές. Θέλουμε οι Δημοκράτες να είναι λύσεων για τομών για την ελληνική κοινωνία. Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε όλους όσους θέλουν να δουλέψουν, να εργαστούν, να χτίσουν, να καινοτομήσουν, να παράγουν στη χώρα τους», συνέχισε.
«Αναγκαία η καθιέρωση του όρου γυναικοκτονία»Τέλος, ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε στις γυναικοκτονίες, τονίζοντας πως διαφέρει από την απλή ανθρωποκτονία, εξηγώντας ότι προέρχεται από την κοινωνική αντίληψη της γυναίκας ως αντικειμένου.
«Η καθιέρωση του όρου είναι ένα αναγκαίο, αλλά τελευταίο βήμα, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα που μπορούν να γίνουν χθες. Όπως είναι να υπάρχει ένα σωστό οικογενειακό δίκαιο, εξειδικευμένα οικογενειακά δικαστήρια. Δεν μπορούν να περνάνε τα χρόνια και τα παιδάκια, τα οποία έχουν μείνει ορφανά από γυναικοκτονίες, να μην έχουν ένα καθεστώς επισφάλειας», σημείωσε.
Και κατέληξε: «Μία γυναικοκτονία δεν είναι απλά μία ανθρωποκτονία. Είναι μία ανθρωποκτονία που γίνεται επειδή ο άντρας θεωρεί τη γυναίκα αντικείμενό του. Γιατί τη θεωρεί αντικείμενό του; Διότι στην κοινωνία στην οποία έχουμε ζήσει τόσες δεκαετίες, η γυναίκα είναι στο σπίτι, κάνει τις δουλειές, δεν έχει οικονομική ανεξαρτησία, και ο άντρας έρχεται και παριστάνει ότι είναι το αφεντικό και καταλήγουμε σε αυτές τις περιπτώσεις [...]. Όταν μία καταγγελία γίνεται, πρέπει να κινείται αυτεπάγγελτα και η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη. Και καταλαβαίνετε ότι το να μην γίνεται αυτό, πρέπει να έχει και ποινικό αντίκτυπο σε όσους δημόσιους λειτουργούς δεν κινούνται».
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