Ο Μωραΐτης τρολάρει τον Κασσελάκη για το «Φιλελεύθερο Κέντρο»: Δεν μας νοιάζει αρχηγέ, βάψε μας και όλους μπλε!

Κλαίωωω…

Γράφει στις 17:00:

«Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, στο Φιλελεύθερο Κέντρο».

Γράφει στις 19:00 (αφού είδε ότι ξεσπάει σάλος):

«Δεν κατανοώ ακριβώς ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το Προοδευτικό Κέντρο είναι ipso facto Φιλελεύθερο».



Μην πτοείστε, παιδιά!

Δε μας… — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) June 28, 2026

Άντε να καούνε τα νταούλια να χαρούν τα νταλαούρια!Θα ντυθώ και φιλελέγια το χατήρι σου φελλέγια το χατήρι σου φελλέαχ, θα ντυθώ και φιλελέΔείτε την ανάρτησή του