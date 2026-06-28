Ο Μωραΐτης τρολάρει τον Κασσελάκη για το «Φιλελεύθερο Κέντρο»: Δεν μας νοιάζει αρχηγέ, βάψε μας και όλους μπλε!
Ο Μωραΐτης τρολάρει τον Κασσελάκη για το «Φιλελεύθερο Κέντρο»: Δεν μας νοιάζει αρχηγέ, βάψε μας και όλους μπλε!
Ο γνωστός στιχουργός έκανε ανάρτηση στο Χ, σχολιάζοντας τον ιδεολογικό προσανατολισμό των «Δημοκρατών»
Με ειρωνικό τρόπο σχολίασε ο γνωστός στιχουργός Νίκος Μωραΐτης τις αναφορές του προέδρου των Δημοκρατών, Στέφανου Κασσελάκη, περί «Φιλελεύθερου Κέντρου», αφήνοντας αιχμές για αλλαγή πολιτικού στίγματος και προσπάθεια αναδίπλωσης μετά τις αντιδράσεις.
Σε ανάρτησή του, ο κ. Μωραΐτης αντιπαραβάλλει δύο διαδοχικές τοποθετήσεις του κ. Κασσελάκη, σημειώνοντας ότι αρχικά έκανε λόγο για μετάβαση των «Δημοκρατών» σε «μία νέα φάση, στο Φιλελεύθερο Κέντρο», ενώ λίγο αργότερα υποστήριξε πως «το Προοδευτικό Κέντρο είναι ipso facto Φιλελεύθερο».
«Κλαίωωω…», γράφει χαρακτηριστικά ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και του Στέφανου Κασσελάκη συνοδεύοντας την ανάρτησή του με σαρκαστικά σχόλια για τον ιδεολογικό προσανατολισμό των «Δημοκρατών», όπως «Βάψε μας και όλους μπλε!» και «Θα ντυθώ και φιλελέ».
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
Κλαίωωω…
Γράφει στις 17:00:
«Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, στο Φιλελεύθερο Κέντρο».
Γράφει στις 19:00 (αφού είδε ότι ξεσπάει σάλος):
«Δεν κατανοώ ακριβώς ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το Προοδευτικό Κέντρο είναι ipso facto Φιλελεύθερο».
Μην πτοείστε, παιδιά!
Δε μας νοιάζει, αρχηγέ!
Βάψε μας και όλους μπλε!
Σε ανάρτησή του, ο κ. Μωραΐτης αντιπαραβάλλει δύο διαδοχικές τοποθετήσεις του κ. Κασσελάκη, σημειώνοντας ότι αρχικά έκανε λόγο για μετάβαση των «Δημοκρατών» σε «μία νέα φάση, στο Φιλελεύθερο Κέντρο», ενώ λίγο αργότερα υποστήριξε πως «το Προοδευτικό Κέντρο είναι ipso facto Φιλελεύθερο».
«Κλαίωωω…», γράφει χαρακτηριστικά ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και του Στέφανου Κασσελάκη συνοδεύοντας την ανάρτησή του με σαρκαστικά σχόλια για τον ιδεολογικό προσανατολισμό των «Δημοκρατών», όπως «Βάψε μας και όλους μπλε!» και «Θα ντυθώ και φιλελέ».
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
Κλαίωωω…
Γράφει στις 17:00:
«Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, στο Φιλελεύθερο Κέντρο».
Γράφει στις 19:00 (αφού είδε ότι ξεσπάει σάλος):
«Δεν κατανοώ ακριβώς ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το Προοδευτικό Κέντρο είναι ipso facto Φιλελεύθερο».
Μην πτοείστε, παιδιά!
Δε μας νοιάζει, αρχηγέ!
Βάψε μας και όλους μπλε!
Άντε να καούνε τα νταούλια να χαρούν τα νταλαούρια!
Θα ντυθώ και φιλελέ
για το χατήρι σου φελλέ
για το χατήρι σου φελλέ
αχ, θα ντυθώ και φιλελέ
Δείτε την ανάρτησή του
Θα ντυθώ και φιλελέ
για το χατήρι σου φελλέ
για το χατήρι σου φελλέ
αχ, θα ντυθώ και φιλελέ
Δείτε την ανάρτησή του
Κλαίωωω…— Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) June 28, 2026
Γράφει στις 17:00:
«Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, στο Φιλελεύθερο Κέντρο».
Γράφει στις 19:00 (αφού είδε ότι ξεσπάει σάλος):
«Δεν κατανοώ ακριβώς ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το Προοδευτικό Κέντρο είναι ipso facto Φιλελεύθερο».
Μην πτοείστε, παιδιά!
Δε μας…
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