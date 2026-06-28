Τζάκρη: Δεν ρωτήθηκα για τη συνέντευξη Άδωνι στον Κασσελάκη, δεν συμφωνώ - Γεωργιάδης: Μη χάσει το ΠΑΣΟΚ τέτοιο κελεπούρι

Η βουλευτής δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με τη συνέντευξη του υπουργού Υγείας στον Στέφανο Κασσελάκη, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά μέσω ανάρτησης και να σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο τα σενάρια επιστροφής της στο ΠΑΣΟΚ