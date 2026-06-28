«Εγώ ζήτησα από την Τζάκρη να παραιτηθεί» λέει ο Κασσελάκης και δηλώνει ότι πλέον οι Δημοκράτες κινούνται στο φιλελεύθερο κέντρο
«Εγώ ζήτησα από την Τζάκρη να παραιτηθεί» λέει ο Κασσελάκης και δηλώνει ότι πλέον οι Δημοκράτες κινούνται στο φιλελεύθερο κέντρο
Και επίσημα επήλθε το πολιτικό διαζύγιο ανάμεσα σε Κασσελάκη και Τζάκρη - Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο πρόεδρος των Δημοκρατών είχε ζητήσει εδώ και ημέρες από την αντιπρόεδρό του να παραιτηθεί
Πολιτικό διαζύγιο πήραν ο Στέφανος Κασσελάκης και η Θεοδώρα Τζάκρη. Ο πρόεδρος των Δημοκρατών υποστηρίζει ότι εκείνος ζήτησε από την αντιπρόεδρο του κόμματος και βουλευτή να παραιτηθεί, ενώ η ίδια δηλώνει ότι εκείνη αποχώρησε.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema, ο κ. Κασσελάκης είχε ζητήσει από ημερών από την κα Τζάκρη να υποβάλει την παραίτησή της, όμως εκείνη δεν το είχε αποδεχθεί μέχρι τις 16:30 περίπου το απόγευμα της Κυριακής, οπότε και έκανε τη σχετική δήλωση. Κατόπιν αυτού ο Στ. Κασσελάκης προέβη στην δική του ανακοίνωση όπου ξεκαθαρίζει τι ακριβώς συνέβη.
Ο κ. Κασσελάκης ανακοίνωσε παράλληλα την «στροφή» του κόμματός του. «Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη».
Αφήνοντας αιχμές κατά της Θ. Τζάκρη τονίζει: «Σε αυτήν την πορεία δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης» και προσθέτει: «Είμαστε Δημοκράτες για τις ιδέες μας και όχι για την εξουσία. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε ενεργοί πολίτες με ένσημα από την εργασία, την αγορά, την επιστήμη, την κοινωνία - και είμαστε μαζί για να συνεισφέρουμε στην ριζική ανανέωση που έχει ανάγκη η χώρα μας».
Η ανάρτηση Κασσελάκη:
Σήμερα ζήτησα την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από την θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος.
Είμαι ευγνώμων για την στήριξη της Θεοδώρας από την προκριματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και έκτοτε.
Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη.
Σε αυτήν την πορεία δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης. Σε αυτήν την πορεία όλα τα μέλη και τα στελέχη των Δημοκρατών συστρατεύονται με αλτρουισμό και ρομαντισμό αλλά και με επαγγελματισμό και ρεαλισμό.
Είμαστε Δημοκράτες για τις ιδέες μας και όχι για την εξουσία. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε ενεργοί πολίτες με ένσημα από την εργασία, την αγορά, την επιστήμη, την κοινωνία - και είμαστε μαζί για να συνεισφέρουμε στην ριζική ανανέωση που έχει ανάγκη η χώρα μας.
Ευχαριστώ την Θεοδώρα που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου. Οι Δημοκράτες συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος και δεν έχω καμμία αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός θα αγκαλιάσει το μήνυμά μας».
- «Σεβόμαστε απολύτως το δικαίωμα κάθε στελέχους να διαμορφώνει τις πολιτικές του επιλογές και να ακολουθεί τη δική του πορεία. Ωστόσο, διαφωνούμε με την αποτίμηση που επιχειρείται για την πολιτική φυσιογνωμία και την πορεία των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema, ο κ. Κασσελάκης είχε ζητήσει από ημερών από την κα Τζάκρη να υποβάλει την παραίτησή της, όμως εκείνη δεν το είχε αποδεχθεί μέχρι τις 16:30 περίπου το απόγευμα της Κυριακής, οπότε και έκανε τη σχετική δήλωση. Κατόπιν αυτού ο Στ. Κασσελάκης προέβη στην δική του ανακοίνωση όπου ξεκαθαρίζει τι ακριβώς συνέβη.
Ο κ. Κασσελάκης ανακοίνωσε παράλληλα την «στροφή» του κόμματός του. «Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη».
Αφήνοντας αιχμές κατά της Θ. Τζάκρη τονίζει: «Σε αυτήν την πορεία δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης» και προσθέτει: «Είμαστε Δημοκράτες για τις ιδέες μας και όχι για την εξουσία. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε ενεργοί πολίτες με ένσημα από την εργασία, την αγορά, την επιστήμη, την κοινωνία - και είμαστε μαζί για να συνεισφέρουμε στην ριζική ανανέωση που έχει ανάγκη η χώρα μας».
Η ανάρτηση Κασσελάκη:
Σήμερα ζήτησα την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από την θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος.
Είμαι ευγνώμων για την στήριξη της Θεοδώρας από την προκριματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και έκτοτε.
Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη.
Σε αυτήν την πορεία δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης. Σε αυτήν την πορεία όλα τα μέλη και τα στελέχη των Δημοκρατών συστρατεύονται με αλτρουισμό και ρομαντισμό αλλά και με επαγγελματισμό και ρεαλισμό.
Είμαστε Δημοκράτες για τις ιδέες μας και όχι για την εξουσία. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε ενεργοί πολίτες με ένσημα από την εργασία, την αγορά, την επιστήμη, την κοινωνία - και είμαστε μαζί για να συνεισφέρουμε στην ριζική ανανέωση που έχει ανάγκη η χώρα μας.
Ευχαριστώ την Θεοδώρα που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου. Οι Δημοκράτες συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος και δεν έχω καμμία αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός θα αγκαλιάσει το μήνυμά μας».
Δημοκράτες: Καλό δρόμο Θεοδώρα, διαφωνούμε με κάθε λογής αριστερόμετραΑπό την πλευρά του, το γραφείο τύπου του κόμματος σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τη Θεοδώρα Τζάκρη αναφέρει:
- «Σεβόμαστε απολύτως το δικαίωμα κάθε στελέχους να διαμορφώνει τις πολιτικές του επιλογές και να ακολουθεί τη δική του πορεία. Ωστόσο, διαφωνούμε με την αποτίμηση που επιχειρείται για την πολιτική φυσιογνωμία και την πορεία των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.
Και φυσικά διαφωνούμε με κάθε λογής αριστερόμετρα απ όπου κι αν προέρχονται!
-Το κόμμα μας παραμένει σταθερά προσηλωμένο στις ιδρυτικές του αρχές: τη Δημοκρατία , τη Διαφάνεια, την Κοινωνική Δικαιοσύνη , την αξιοκρατία, την υπεράσπιση των θεσμών και την προοδευτική μεταρρύθμιση της χώρας. Οι θέσεις και οι παρεμβάσεις μας κρίνονται καθημερινά από τους πολίτες και δεν επιδέχονται προσωπικές ή και αυθαίρετες ερμηνείες.
-Η πορεία μας δεν καθορίζεται από αποχωρήσεις προσώπων, αλλά από τη συλλογική βούληση χιλιάδων μελών και φίλων που παραμένουν παρόντες στον αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα.»
-Υπενθυμίζεται ότι η κα Τζάκρη παρέμεινε επί μήνες στην ηγετική θέση της Α' Αντιπροέδρου χωρίς να εκφράσει ούτε στα αρμόδια όργανα, ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ, ούτε δημόσια, τις σημερινές της ενστάσεις.
«Δεν θυμάμαι να συμφωνήσαμε ότι αυτή η κινηματική προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα που θα χωρούσε στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη και τους πρόθυμους υπηρέτες του» γράφει χαρακτηριστικά η κα Τζάκρη.
Είναι προφανές ότι αναφέρεται στην συνέντευξη που έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Στέφανο Κασσελάκη, στην διαδικτυακή εκπομπή του. Άλλωστε, λίγες ώρες νωρίτερα είχε δηλώσει (OPEN) ότι δεν ρωτήθηκε γι' αυτό και διαφωνεί.
«Σκέφτηκα πολύ πριν αποφασίσω ότι δεν μπορώ να συμπορεύομαι με τον Στέφανο Κασσελάκη, όσο κι αν θέλω να συμπορεύομαι με τα χιλιάδες μέλη και φίλους του Κινήματος που ιδρύσαμε» αναφέρει η κα Τζάκρη για να προσθέσει: «Όπως η πολιτική μου εμπειρία μου επιτρέπει και τα γεγονότα μου αποδεικνύουν έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλιση, κάτι που με υποχρεώνει άμεσα να παραιτηθώ από Αντιπρόεδρος και μέλος των «ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ» και να υπερασπιστώ την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά μου ταυτότητα».
Τέλος, δεν αποκαλύπτει το πού θα πορευτεί αν και έχουν ακουστεί εδώ και καιρό φήμες ότι οδεύει στο ΠΑΣΟΚ. Η ίδια έγραψε: «Επειδή, τέλος, πολλά θα δούμε να γίνονται και θα ακούσουμε να λέγονται καταθέτω δημόσια την δική μου αλήθεια και την δική μου στράτευση υπέρ των αιτημάτων της κοινωνίας».
Η δήλωση της Θεοδώρας Τζάκρη:
«Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουν διαμορφωθεί συνθήκες που θολώνουν την πολιτική διαδρομή, τις πολιτικές αποφάσεις και πράξεις πάρα πολλών πολιτικών προσώπων.
Στην δική μου περίπτωση ο κανόνας αυτός δεν μπορεί να ισχύσει διότι για περισσότερο από 30 χρόνια υπηρετώ ακριβώς τις ίδιες αρχές και αξίες και αντιμάχομαι οτιδήποτε ακροδεξιό, δεξιό και νεοφιλελεύθερο στην δημόσια ζωή.
Όταν διαφωνούσα ή όταν συμφωνούσα με πολιτικές επιλογές η προσωπική μου πυξίδα έδειχνε πάντα προς την κατεύθυνση του πατριωτικού σοσιαλισμού.
Αυτός είναι και ο λόγος που επί 23 χρόνια ο λαός της Πέλλας με τιμά εκλέγοντάς με κοινοβουλευτική του εκπρόσωπο.
Όταν αποφασίσαμε με τον Στέφανο Κασσελάκη, συναδέλφους βουλευτές και χιλιάδες μέλη και στελέχη από όλη την χώρα να προχωρήσουμε στην δημιουργία ενός Κινήματος που θα διασώσει την τιμή και την υπόληψη των προοδευτικών δυνάμεων από αδιέξοδες και ανήθικες κομματικές πρακτικές, δεν θυμάμαι να συμφωνήσαμε ότι αυτή η κινηματική προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα που θα χωρούσε στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη και τους πρόθυμους υπηρέτες του.
Επιχείρησα επί μακρόν να συμβάλλω εσωκομματικά ώστε να διατηρούνται η συνοχή και οι ηθικοί πολιτικοί δεσμοί μεταξύ των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας, το οποίο στην συνέχεια μετονομάστηκε με εισήγηση του προέδρου του σε «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».
Σε όλα όμως υπάρχει ένα όριο.
Υπάρχουν κόκκινες γραμμές, τις οποίες,αν συναινέσουμε να προσπεράσουμε, τότε γινόμαστε συμμέτοχοι σε μια πράξη αλλοίωσης, τόσο της ιδρυτικής μας διακήρυξης, όσο και της προσωπικής πολιτικής διαδρομής καθενός και καθεμιάς.
Σκέφτηκα πολύ πριν αποφασίσω ότι δεν μπορώ να συμπορεύομαι με τον Στέφανο Κασσελάκη, όσο κι αν θέλω να συμπορεύομαι με τα χιλιάδες μέλη και φίλους του Κινήματος που ιδρύσαμε.
Όπως η πολιτική μου εμπειρία μου επιτρέπει και τα γεγονότα μου αποδεικνύουν έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλιση, κάτι που με υποχρεώνει άμεσα να παραιτηθώ από Αντιπρόεδρος και μέλος των «ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ» και να υπερασπιστώ την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά μου ταυτότητα.
Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα στα χιλιάδες μέλη και φίλους του κόμματος, με τα οποία μοιραστήκαμε εύκολες και δύσκολες στιγμές.
Η απόφασή μου έχει να κάνει με το κοινωνικό αίτημα για πλήρη διαύγεια θέσεων και απόψεων από τα πολιτικά πρόσωπα, όπως το εκπέμπει η κοινωνία και όχι όπως το υπαγορεύουν κάθε λογής συμφέροντα.
Θα συνεχίσω να υπηρετώ με πείσμα τα δίκαια του λαού της Πέλλας και το εθνικό συμφέρον που είναι η συνολική απόρριψη του μοντέλου διακυβέρνησης Μητσοτάκη και των οποιοδήποτε καιροσκοπικών μεταλλάξεών του.
Καλώ όλες και όλους να αντιληφθούμε τι εννοούσε ο Μάνος Χατζιδάκις όταν έλεγε «όταν συνηθίζεις το τέρας αρχίζεις να του μοιάζεις» και να λάβουν καθαρή απόφαση μέσα τους ποιον αγώνα πρέπει να δώσουμε ως προοδευτικός κόσμος, μέσα από ένα μεγάλο προοδευτικό «ΕΜΕΙΣ».
Επειδή, τέλος, πολλά θα δούμε να γίνονται και θα ακούσουμε να λέγονται καταθέτω δημόσια την δική μου αλήθεια και την δική μου στράτευση υπέρ των αιτημάτων της κοινωνίας».
Με νεότερη ανάρτησή του, ο Στέφανος Κασσελάκης επιχειρεί να εξηγήσει τι θεωρεί ότι «ΔΕΝ είναι Αριστερά» και πώς ορίζει εκείνος το φιλελεύθερο κέντρο, στο οποίο αναφέρθηκε και στην πρώτη ανάρτηση, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ζήτησε από τη Θεοδώρα Τζάκρη να παραιτηθεί, ενώ επιτίθεται εκ νέου τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στην παραιτηθείσα κυρία Τζάκρη.
«Ας μην μιλάνε για δεξιές αποκλίσεις όσοι στήριξαν μνημόνια και συγκυβέρνησαν με Σαμαρά-Βενιζέλο» λέει χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
Είδα δημοσίευμα στο Πρώτο Θέμα που αναφέρεται σε μετατόπιση στο "φιλελεύθερο κέντρο".
Δεν κατανοώ ακριβώς ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το "προοδευτικό κέντρο" στο επίσημο όνομά μας είναι ipso facto φιλελεύθερο: δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς προσωπική ελευθερία.
Έχω βαρεθεί όμως τις ταμπέλες, όπως είμαι σίγουρος τις έχετε βαρεθεί (σχεδόν) όλοι εσείς. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο λόγια για την Αριστερά και το Φιλελεύθερο Κέντρο.
1. Τι ΔΕΝ είναι Αριστερά
• Να κλείνεις τις τράπεζες και να αφήνεις κόσμο σε απόγνωση
• Να αποκλείεις συνέδρους και τη δημοκρατία
• Να αντιστρέφεις το Δημοψήφισμα που ο ίδιος επικίνδυνα ζήτησες
• Να κάνεις μεγαλειώδεις εκδηλώσεις με κρυφά κονδύλια
• Να αλλοιώνεις την λαϊκή βούληση που σε πληρώνει να κάνεις αντιπολίτευση
• Να περνάς νέο μνημόνιο και να εξαϋλώνεις τη μεσαία τάξη
• Να αλλάζεις τον ποινικό κώδικα τελευταία στιγμή για την οικονομική ολιγαρχία
• Να κοροϊδεύεις τον κόσμο για τα μεγάλα συμφέροντα ενώ εκείνα σε στηρίζουν απροκάλυπτα
• Να καπνίζεις πούρα σε θαλαμηγούς λίγες μέρες μετά τη φωτιά στο Μάτι
• Να δίνεις δαχτυλίδια διαδοχής ενώ επικαλούσουν τη βάση
• Να πετάς στον εξώστη συνεργάτες δεκαετιών και πολλά άλλα
Όποιος πιστεύει ότι το νέο κόμμα του προκατόχου μου εκφράζει τη δική του αντίληψη για την Αριστερά, είναι απολύτως θεμιτό να το στηρίξει. Ας αφήσει, όμως, τους Δημοκράτες να ακολουθήσουν τη δική τους αυτόνομη πορεία.
Οι Δημοκράτες δεν διεκδικούν την αποκλειστικότητα στον όρο «Αριστερά», ούτε επενδύουν στον λαϊκισμό ή σε εύκολες πολιτικές ταμπέλες. Επιλέγουμε να εκφράσουμε μια σύγχρονη προοδευτική πρόταση, που συνδυάζει την κοινωνική δικαιοσύνη, τη θεσμική σοβαρότητα και τον ανθρωπιστικό φιλελευθερισμό.
Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν πολιτικούς που επιχειρούν να επανεμφανιστούν ως το «καινούργιο», έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Εμείς, όμως, επιλέγουμε να κοιτάμε μπροστά, να χτίζουμε κάτι πραγματικά νέο και να αφήνουμε πίσω όσα δοκιμάστηκαν και απέτυχαν.
Αφήστε τους Δημοκράτες να είναι η σύγχρονη αριστερά του ανθρωπιστικού φιλελευθερισμού:
• Χαμηλή και σταθερή φορολογία
• Μαχαίρι στη σπατάλη
• Λιτό δημόσιο στη γραφειοκρατία αλλά βαθιά κοινωνικό δημόσιο σε παιδεία, υγεία, ασφάλεια
• Τελος σε επιδοματική πολιτική
• Τέλος σε προκαταβολές φόρων και ΦΠΑ
ΦΠΑ 15% με παράλληλη αυστηροποίηση φοροδιαφυγής
• Ισχυροί θεσμοί και ανεξάρτητη δικαιοσύνη
• Τέλος σε όλες τις ασυλίες πολιτικών
• Αυτοτέλεια στην τοπική αυτοδιοίκηση
• Τέλος στους εργατοπατέρες και στις συντεχνίες του συνδικαλισμού
• Τέλος στους βανδαλισμούς στα πανεπιστήμια
Ομοσπονδιακή Ευρώπη με ενιαία άμυνα
• Διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας
• Ανθρώπινα δικαιώματα με σεβασμό σε περιβάλλον και ζώα
• Αναγνώριση της "γυναικοκτονίας" και απεγκλωβισμός των γυναικών από κακοποιητές
• ΣΥΝΟΡΑ πρώτα και μετά ένταξη όσων ζουν ανάμεσά μας τόσα χρόνια
• Καμία υποχώρηση στο Αιγαίο
• Ενεργειακή αυτάρκεια με μεγάλα κοινωνικά μερίσματα
• Κάμερες σώματος σε αστυνομία και τέλος σε προνομιακές αποσπάσεις και συνοδείες VIP
• Δραστική στήριξη σε παιδεία και πολιτισμό
• Έσοδα από ιατρικό τουρισμό και απελευθέρωση μισθών στο ΕΣΥ
• Τέλος στην πολιτική ηγεσία της πυροσβεστικής και δημιουργία ανεξάρτητης αρχής
• Λαϊκη νομοθέτηση και συμμετοχή!
• Ένταξη της ομογένειας και ενότητα στον Ελληνισμό
Και πολλά άλλα...
Θέλω να εκπροσωπήσω όλους τους Έλληνες πολίτες που θέλουν να δουλέψουν, να χτίσουν, να παράγουν, να καινοτομήσουν στη χώρα τους - σε μια χώρα με τους ίδιους κανόνες για όλες και όλους.
Όσοι θέλετε ταμπέλες ή λαοπλάνους, έχετε πολλές επιλογές.
Εμείς οι Δηκοκράτες πάμε μπροστά. Δεν μας νοιάζει η πολιτική του παρελθόντος. Είμαστε και θα είμαστε διαφορετικοί.
Ελάτε μαζί μας να φέρουμε αυτές τις τεράστιες τομές στην Ελλάδα. Η Αλλαγή δεν είναι σύνθημα - είμαστε όλοι εμείς!
ΥΓ Ας μην μιλάνε για δεξιές αποκλίσεις όσοι στήριξαν μνημόνια και συγκυβέρνησαν με Σαμαρά-Βενιζέλο.
-Το κόμμα μας παραμένει σταθερά προσηλωμένο στις ιδρυτικές του αρχές: τη Δημοκρατία , τη Διαφάνεια, την Κοινωνική Δικαιοσύνη , την αξιοκρατία, την υπεράσπιση των θεσμών και την προοδευτική μεταρρύθμιση της χώρας. Οι θέσεις και οι παρεμβάσεις μας κρίνονται καθημερινά από τους πολίτες και δεν επιδέχονται προσωπικές ή και αυθαίρετες ερμηνείες.
-Η πορεία μας δεν καθορίζεται από αποχωρήσεις προσώπων, αλλά από τη συλλογική βούληση χιλιάδων μελών και φίλων που παραμένουν παρόντες στον αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα.»
-Υπενθυμίζεται ότι η κα Τζάκρη παρέμεινε επί μήνες στην ηγετική θέση της Α' Αντιπροέδρου χωρίς να εκφράσει ούτε στα αρμόδια όργανα, ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ, ούτε δημόσια, τις σημερινές της ενστάσεις.
Θεοδώρα Τζάκρη: Παραιτήθηκα, σε όλα υπάρχει ένα όριο, ο Κασσελάκης νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλισηΛίγο νωρίτερα, η κα Τζάκρη ανακοίνωσε την παραίτησή της από το κόμμα «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» του Στέφανου Κασσελάκη, διατυπώνοντας αιχμές για «δεξιά απόκλιση».
«Δεν θυμάμαι να συμφωνήσαμε ότι αυτή η κινηματική προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα που θα χωρούσε στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη και τους πρόθυμους υπηρέτες του» γράφει χαρακτηριστικά η κα Τζάκρη.
Είναι προφανές ότι αναφέρεται στην συνέντευξη που έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Στέφανο Κασσελάκη, στην διαδικτυακή εκπομπή του. Άλλωστε, λίγες ώρες νωρίτερα είχε δηλώσει (OPEN) ότι δεν ρωτήθηκε γι' αυτό και διαφωνεί.
«Σκέφτηκα πολύ πριν αποφασίσω ότι δεν μπορώ να συμπορεύομαι με τον Στέφανο Κασσελάκη, όσο κι αν θέλω να συμπορεύομαι με τα χιλιάδες μέλη και φίλους του Κινήματος που ιδρύσαμε» αναφέρει η κα Τζάκρη για να προσθέσει: «Όπως η πολιτική μου εμπειρία μου επιτρέπει και τα γεγονότα μου αποδεικνύουν έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλιση, κάτι που με υποχρεώνει άμεσα να παραιτηθώ από Αντιπρόεδρος και μέλος των «ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ» και να υπερασπιστώ την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά μου ταυτότητα».
Τέλος, δεν αποκαλύπτει το πού θα πορευτεί αν και έχουν ακουστεί εδώ και καιρό φήμες ότι οδεύει στο ΠΑΣΟΚ. Η ίδια έγραψε: «Επειδή, τέλος, πολλά θα δούμε να γίνονται και θα ακούσουμε να λέγονται καταθέτω δημόσια την δική μου αλήθεια και την δική μου στράτευση υπέρ των αιτημάτων της κοινωνίας».
Η δήλωση της Θεοδώρας Τζάκρη:
«Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουν διαμορφωθεί συνθήκες που θολώνουν την πολιτική διαδρομή, τις πολιτικές αποφάσεις και πράξεις πάρα πολλών πολιτικών προσώπων.
Στην δική μου περίπτωση ο κανόνας αυτός δεν μπορεί να ισχύσει διότι για περισσότερο από 30 χρόνια υπηρετώ ακριβώς τις ίδιες αρχές και αξίες και αντιμάχομαι οτιδήποτε ακροδεξιό, δεξιό και νεοφιλελεύθερο στην δημόσια ζωή.
Όταν διαφωνούσα ή όταν συμφωνούσα με πολιτικές επιλογές η προσωπική μου πυξίδα έδειχνε πάντα προς την κατεύθυνση του πατριωτικού σοσιαλισμού.
Αυτός είναι και ο λόγος που επί 23 χρόνια ο λαός της Πέλλας με τιμά εκλέγοντάς με κοινοβουλευτική του εκπρόσωπο.
Όταν αποφασίσαμε με τον Στέφανο Κασσελάκη, συναδέλφους βουλευτές και χιλιάδες μέλη και στελέχη από όλη την χώρα να προχωρήσουμε στην δημιουργία ενός Κινήματος που θα διασώσει την τιμή και την υπόληψη των προοδευτικών δυνάμεων από αδιέξοδες και ανήθικες κομματικές πρακτικές, δεν θυμάμαι να συμφωνήσαμε ότι αυτή η κινηματική προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα που θα χωρούσε στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη και τους πρόθυμους υπηρέτες του.
Επιχείρησα επί μακρόν να συμβάλλω εσωκομματικά ώστε να διατηρούνται η συνοχή και οι ηθικοί πολιτικοί δεσμοί μεταξύ των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας, το οποίο στην συνέχεια μετονομάστηκε με εισήγηση του προέδρου του σε «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».
Σε όλα όμως υπάρχει ένα όριο.
Υπάρχουν κόκκινες γραμμές, τις οποίες,αν συναινέσουμε να προσπεράσουμε, τότε γινόμαστε συμμέτοχοι σε μια πράξη αλλοίωσης, τόσο της ιδρυτικής μας διακήρυξης, όσο και της προσωπικής πολιτικής διαδρομής καθενός και καθεμιάς.
Σκέφτηκα πολύ πριν αποφασίσω ότι δεν μπορώ να συμπορεύομαι με τον Στέφανο Κασσελάκη, όσο κι αν θέλω να συμπορεύομαι με τα χιλιάδες μέλη και φίλους του Κινήματος που ιδρύσαμε.
Όπως η πολιτική μου εμπειρία μου επιτρέπει και τα γεγονότα μου αποδεικνύουν έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλιση, κάτι που με υποχρεώνει άμεσα να παραιτηθώ από Αντιπρόεδρος και μέλος των «ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ» και να υπερασπιστώ την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά μου ταυτότητα.
Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα στα χιλιάδες μέλη και φίλους του κόμματος, με τα οποία μοιραστήκαμε εύκολες και δύσκολες στιγμές.
Η απόφασή μου έχει να κάνει με το κοινωνικό αίτημα για πλήρη διαύγεια θέσεων και απόψεων από τα πολιτικά πρόσωπα, όπως το εκπέμπει η κοινωνία και όχι όπως το υπαγορεύουν κάθε λογής συμφέροντα.
Θα συνεχίσω να υπηρετώ με πείσμα τα δίκαια του λαού της Πέλλας και το εθνικό συμφέρον που είναι η συνολική απόρριψη του μοντέλου διακυβέρνησης Μητσοτάκη και των οποιοδήποτε καιροσκοπικών μεταλλάξεών του.
Καλώ όλες και όλους να αντιληφθούμε τι εννοούσε ο Μάνος Χατζιδάκις όταν έλεγε «όταν συνηθίζεις το τέρας αρχίζεις να του μοιάζεις» και να λάβουν καθαρή απόφαση μέσα τους ποιον αγώνα πρέπει να δώσουμε ως προοδευτικός κόσμος, μέσα από ένα μεγάλο προοδευτικό «ΕΜΕΙΣ».
Επειδή, τέλος, πολλά θα δούμε να γίνονται και θα ακούσουμε να λέγονται καταθέτω δημόσια την δική μου αλήθεια και την δική μου στράτευση υπέρ των αιτημάτων της κοινωνίας».
Κασσελάκης: Είμαστε η σύγχρονη αριστερά του ανθρωπιστικού φιλελευθερισμού
Με νεότερη ανάρτησή του, ο Στέφανος Κασσελάκης επιχειρεί να εξηγήσει τι θεωρεί ότι «ΔΕΝ είναι Αριστερά» και πώς ορίζει εκείνος το φιλελεύθερο κέντρο, στο οποίο αναφέρθηκε και στην πρώτη ανάρτηση, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ζήτησε από τη Θεοδώρα Τζάκρη να παραιτηθεί, ενώ επιτίθεται εκ νέου τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στην παραιτηθείσα κυρία Τζάκρη.
«Ας μην μιλάνε για δεξιές αποκλίσεις όσοι στήριξαν μνημόνια και συγκυβέρνησαν με Σαμαρά-Βενιζέλο» λέει χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
Είδα δημοσίευμα στο Πρώτο Θέμα που αναφέρεται σε μετατόπιση στο "φιλελεύθερο κέντρο".
Δεν κατανοώ ακριβώς ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το "προοδευτικό κέντρο" στο επίσημο όνομά μας είναι ipso facto φιλελεύθερο: δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς προσωπική ελευθερία.
Έχω βαρεθεί όμως τις ταμπέλες, όπως είμαι σίγουρος τις έχετε βαρεθεί (σχεδόν) όλοι εσείς. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο λόγια για την Αριστερά και το Φιλελεύθερο Κέντρο.
1. Τι ΔΕΝ είναι Αριστερά
• Να κλείνεις τις τράπεζες και να αφήνεις κόσμο σε απόγνωση
• Να αποκλείεις συνέδρους και τη δημοκρατία
• Να αντιστρέφεις το Δημοψήφισμα που ο ίδιος επικίνδυνα ζήτησες
• Να κάνεις μεγαλειώδεις εκδηλώσεις με κρυφά κονδύλια
• Να αλλοιώνεις την λαϊκή βούληση που σε πληρώνει να κάνεις αντιπολίτευση
• Να περνάς νέο μνημόνιο και να εξαϋλώνεις τη μεσαία τάξη
• Να αλλάζεις τον ποινικό κώδικα τελευταία στιγμή για την οικονομική ολιγαρχία
• Να κοροϊδεύεις τον κόσμο για τα μεγάλα συμφέροντα ενώ εκείνα σε στηρίζουν απροκάλυπτα
• Να καπνίζεις πούρα σε θαλαμηγούς λίγες μέρες μετά τη φωτιά στο Μάτι
• Να δίνεις δαχτυλίδια διαδοχής ενώ επικαλούσουν τη βάση
• Να πετάς στον εξώστη συνεργάτες δεκαετιών και πολλά άλλα
Όποιος πιστεύει ότι το νέο κόμμα του προκατόχου μου εκφράζει τη δική του αντίληψη για την Αριστερά, είναι απολύτως θεμιτό να το στηρίξει. Ας αφήσει, όμως, τους Δημοκράτες να ακολουθήσουν τη δική τους αυτόνομη πορεία.
Οι Δημοκράτες δεν διεκδικούν την αποκλειστικότητα στον όρο «Αριστερά», ούτε επενδύουν στον λαϊκισμό ή σε εύκολες πολιτικές ταμπέλες. Επιλέγουμε να εκφράσουμε μια σύγχρονη προοδευτική πρόταση, που συνδυάζει την κοινωνική δικαιοσύνη, τη θεσμική σοβαρότητα και τον ανθρωπιστικό φιλελευθερισμό.
Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν πολιτικούς που επιχειρούν να επανεμφανιστούν ως το «καινούργιο», έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Εμείς, όμως, επιλέγουμε να κοιτάμε μπροστά, να χτίζουμε κάτι πραγματικά νέο και να αφήνουμε πίσω όσα δοκιμάστηκαν και απέτυχαν.
Αφήστε τους Δημοκράτες να είναι η σύγχρονη αριστερά του ανθρωπιστικού φιλελευθερισμού:
• Χαμηλή και σταθερή φορολογία
• Μαχαίρι στη σπατάλη
• Λιτό δημόσιο στη γραφειοκρατία αλλά βαθιά κοινωνικό δημόσιο σε παιδεία, υγεία, ασφάλεια
• Τελος σε επιδοματική πολιτική
• Τέλος σε προκαταβολές φόρων και ΦΠΑ
ΦΠΑ 15% με παράλληλη αυστηροποίηση φοροδιαφυγής
• Ισχυροί θεσμοί και ανεξάρτητη δικαιοσύνη
• Τέλος σε όλες τις ασυλίες πολιτικών
• Αυτοτέλεια στην τοπική αυτοδιοίκηση
• Τέλος στους εργατοπατέρες και στις συντεχνίες του συνδικαλισμού
• Τέλος στους βανδαλισμούς στα πανεπιστήμια
Ομοσπονδιακή Ευρώπη με ενιαία άμυνα
• Διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας
• Ανθρώπινα δικαιώματα με σεβασμό σε περιβάλλον και ζώα
• Αναγνώριση της "γυναικοκτονίας" και απεγκλωβισμός των γυναικών από κακοποιητές
• ΣΥΝΟΡΑ πρώτα και μετά ένταξη όσων ζουν ανάμεσά μας τόσα χρόνια
• Καμία υποχώρηση στο Αιγαίο
• Ενεργειακή αυτάρκεια με μεγάλα κοινωνικά μερίσματα
• Κάμερες σώματος σε αστυνομία και τέλος σε προνομιακές αποσπάσεις και συνοδείες VIP
• Δραστική στήριξη σε παιδεία και πολιτισμό
• Έσοδα από ιατρικό τουρισμό και απελευθέρωση μισθών στο ΕΣΥ
• Τέλος στην πολιτική ηγεσία της πυροσβεστικής και δημιουργία ανεξάρτητης αρχής
• Λαϊκη νομοθέτηση και συμμετοχή!
• Ένταξη της ομογένειας και ενότητα στον Ελληνισμό
Και πολλά άλλα...
Θέλω να εκπροσωπήσω όλους τους Έλληνες πολίτες που θέλουν να δουλέψουν, να χτίσουν, να παράγουν, να καινοτομήσουν στη χώρα τους - σε μια χώρα με τους ίδιους κανόνες για όλες και όλους.
Όσοι θέλετε ταμπέλες ή λαοπλάνους, έχετε πολλές επιλογές.
Εμείς οι Δηκοκράτες πάμε μπροστά. Δεν μας νοιάζει η πολιτική του παρελθόντος. Είμαστε και θα είμαστε διαφορετικοί.
Ελάτε μαζί μας να φέρουμε αυτές τις τεράστιες τομές στην Ελλάδα. Η Αλλαγή δεν είναι σύνθημα - είμαστε όλοι εμείς!
ΥΓ Ας μην μιλάνε για δεξιές αποκλίσεις όσοι στήριξαν μνημόνια και συγκυβέρνησαν με Σαμαρά-Βενιζέλο.
Είδα δημοσίευμα στο Πρώτο Θέμα που αναφέρεται σε μετατόπιση στο "φιλελεύθερο κέντρο".— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) June 28, 2026
Δεν κατανοώ ακριβώς ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το "προοδευτικό κέντρο" στο επίσημο όνομά μας είναι ipso facto φιλελεύθερο: δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς προσωπική ελευθερία.
Έχω βαρεθεί όμως…
Το σχόλιο ΜωραΐτηΜε... χιουμοριστική διάθεση σχολίασε τη νέα ανάρτηση Κασσελάκη ο γνωστός στιχουργός Νίκος Μωραΐτης. «Δε μας νοιάζει αρχηγέ, βάψε μας και όλους μπλε» έγραψε χαρακτηριστικά.
Κλαίωωω…— Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) June 28, 2026
Γράφει στις 17:00:
«Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, στο Φιλελεύθερο Κέντρο».
Γράφει στις 19:00 (αφού είδε ότι ξεσπάει σάλος):
«Δεν κατανοώ ακριβώς ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το Προοδευτικό Κέντρο είναι ipso facto Φιλελεύθερο».
Μην πτοείστε, παιδιά!
Δε μας…
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