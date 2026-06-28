«Εγώ ζήτησα από την Τζάκρη να παραιτηθεί» λέει ο Κασσελάκης και δηλώνει ότι πλέον οι Δημοκράτες κινούνται στο φιλελεύθερο κέντρο

Θεοδώρα Τζάκρη: Παραιτήθηκα, σε όλα υπάρχει ένα όριο, ο Κασσελάκης νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλιση



Κασσελάκης: Είμαστε η σύγχρονη αριστερά του ανθρωπιστικού φιλελευθερισμού

«Ας μην μιλάνε για δεξιές αποκλίσεις όσοι στήριξαν μνημόνια και συγκυβέρνησαν με Σαμαρά-Βενιζέλο» λέει χαρακτηριστικά.

Είδα δημοσίευμα στο Πρώτο Θέμα που αναφέρεται σε μετατόπιση στο "φιλελεύθερο κέντρο".

Δεν κατανοώ ακριβώς ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το "προοδευτικό κέντρο" στο επίσημο όνομά μας είναι ipso facto φιλελεύθερο: δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς προσωπική ελευθερία.



Έχω βαρεθεί όμως… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) June 28, 2026

Το σχόλιο Μωραΐτη

Κλαίωωω…

Γράφει στις 17:00:

«Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, στο Φιλελεύθερο Κέντρο».

Γράφει στις 19:00 (αφού είδε ότι ξεσπάει σάλος):

«Δεν κατανοώ ακριβώς ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το Προοδευτικό Κέντρο είναι ipso facto Φιλελεύθερο».



Μην πτοείστε, παιδιά!

Δε μας… — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) June 28, 2026