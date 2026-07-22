«Έλα σπίτι μου για να σε αγγίξω»: 23χρονος μετανάστης έστησε καρτέρι και επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο ανήλικες στη Βρετανία

Από το σοκ γύρισε σπίτι κι έκανε εμετό, κατέθεσε στη διάρκεια της δίκης η μητέρα ενός από τα θύματα, ενώ ο δράστης - που καταδικάστηκε - όταν συνελήφθη από τους αστυνομικούς ισχυρίστηκε ότι ήταν... 15 ετών





Οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για δύο περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε κορίτσια ηλικίας 14 και 15 ετών, τα οποία σημειώθηκαν σε στάσεις λεωφορείων με διαφορά έξι εβδομάδων. Ο Μοφράντ είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, ωστόσο η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί στις 13 Αυγούστου.







Ισχυρίστηκε ότι ήταν έφηβος Παρότι ήταν 20 ετών όταν συνέβη το περιστατικό, ισχυρίστηκε ότι ήταν και ο ίδιος έφηβος. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Μάθιου Λόσον, αφού οι δύο ανήλικες του είπαν την ηλικία τους και του ζήτησαν να φύγει, εκείνος απάντησε ότι ήθελε να αγγίξει τη 15χρονη και πως «είναι εντάξει, αν κανείς δεν το μάθει».



An "asylum seeker" accused of sexually assaulting two teenage girls escaped from custody during a medical appointment, it's been revealed.



Pirouz Mofrad, 22, absconded from a health facility in Bexhill yesterday morning while on a Sexual Risk Order and was missing overnight… pic.twitter.com/P735pYPq73 — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) November 6, 2025

Στη συνέχεια της άρπαξε το χέρι, αφήνοντας σημάδια ακόμη και στο τεχνητό μαύρισμα που είχε κάνει, ενώ επιχείρησε να την αγγίξει στα οπίσθια. Η προσπάθειά του απέτυχε επειδή η κοπέλα απομακρύνθηκε εγκαίρως.



Έξι εβδομάδες αργότερα, επιτέθηκε και σε μία 14χρονη στην ίδια πόλη, επιχειρώντας να την πιάσει από τη μέση και τα οπίσθια. Η φίλη της την τράβηξε μακριά, αποτρέποντας την επίθεση.

Κλείσιμο

«Έλα σπίτι μου για να σε αγγίξω» Η 15χρονη κατέθεσε στην αστυνομία ότι ο δράστης της έλεγε επανειλημμένα: «Έλα σπίτι μου για να μπορώ να σε αγγίξω».



Παράλληλα, έκανε άσεμνες χειρονομίες προς το σώμα του, κάτι που, όπως είπε η ανήλικη, την έκανε να αισθανθεί «βρώμικη».



Η κοπέλα άρχισε να τον καταγράφει κρυφά με το κινητό της. Στο βίντεο ακούγεται η ίδια και η φίλη της να του λένε ότι είναι ανήλικες και ότι είναι παράνομο να τις προσεγγίζει. Εκείνος απάντησε ότι «ο νόμος πρέπει να φύγει», προσθέτοντας ότι ήταν «κι αυτός έφηβος».



Η 15χρονη κατέθεσε ακόμη ότι, όταν σταμάτησε να τον καταγράφει, εκείνος της είπε πως «είναι εντάξει να κρατήσουν μυστική την επαφή τους, αρκεί να μην το μάθει κανείς», πριν επιχειρήσει ξανά να την αγγίξει στα οπίσθια.



Ένοχος για δύο σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος ανήλικων κοριτσιών, 15 και 14 χρονών αντίστοιχα, κρίθηκε από το Κακουργιοδικείο του Σαουθάμπτον ο 23χρονος Ιρανός μετανάστης , Πιρούζ Μοφράντ, με τις λεπτομέρειες από τις δύο επιθέσεις που ακούστηκαν στο δικαστήριο να είναι ανατριχιαστικές. «Έλα σπίτι μου για να σε αγγίξω», έλεγε επίμονα στο 15χρονο θύμα του πριν τις επιτεθεί για να ικανοποιήσεις τις άρρωστες ορέξεις του.Οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για δύο περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε κορίτσια ηλικίας 14 και 15 ετών, τα οποία σημειώθηκαν σε στάσεις λεωφορείων με διαφορά έξι εβδομάδων. Ο Μοφράντ είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, ωστόσο η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί στις 13 Αυγούστου.Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο 23χρονος, ο οποίος εισήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 και διέμενε σε ξενοδοχείο του Σάρεϊ που χρησιμοποιούνταν για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο, προσέγγισε μία 15χρονη και τη φίλη της σε στάση λεωφορείου.Παρότι ήταν 20 ετών όταν συνέβη το περιστατικό, ισχυρίστηκε ότι ήταν και ο ίδιος έφηβος. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Μάθιου Λόσον, αφού οι δύο ανήλικες του είπαν την ηλικία τους και του ζήτησαν να φύγει, εκείνος απάντησε ότι ήθελε να αγγίξει τη 15χρονη και πως «είναι εντάξει, αν κανείς δεν το μάθει».Στη συνέχεια της άρπαξε το χέρι, αφήνοντας σημάδια ακόμη και στο τεχνητό μαύρισμα που είχε κάνει, ενώ επιχείρησε να την αγγίξει στα οπίσθια. Η προσπάθειά του απέτυχε επειδή η κοπέλα απομακρύνθηκε εγκαίρως.Έξι εβδομάδες αργότερα, επιτέθηκε και σε μία 14χρονη στην ίδια πόλη, επιχειρώντας να την πιάσει από τη μέση και τα οπίσθια. Η φίλη της την τράβηξε μακριά, αποτρέποντας την επίθεση.Η 15χρονη κατέθεσε στην αστυνομία ότι ο δράστης της έλεγε επανειλημμένα: «Έλα σπίτι μου για να μπορώ να σε αγγίξω».Παράλληλα, έκανε άσεμνες χειρονομίες προς το σώμα του, κάτι που, όπως είπε η ανήλικη, την έκανε να αισθανθεί «βρώμικη».Η κοπέλα άρχισε να τον καταγράφει κρυφά με το κινητό της. Στο βίντεο ακούγεται η ίδια και η φίλη της να του λένε ότι είναι ανήλικες και ότι είναι παράνομο να τις προσεγγίζει. Εκείνος απάντησε ότι «ο νόμος πρέπει να φύγει», προσθέτοντας ότι ήταν «κι αυτός έφηβος».Η 15χρονη κατέθεσε ακόμη ότι, όταν σταμάτησε να τον καταγράφει, εκείνος της είπε πως «είναι εντάξει να κρατήσουν μυστική την επαφή τους, αρκεί να μην το μάθει κανείς», πριν επιχειρήσει ξανά να την αγγίξει στα οπίσθια.

Όταν η ανήλικη είπε ότι θα καλέσει την αστυνομία, ο 23χρονος διέφυγε τρέχοντας. Όπως ανέφερε, η παρενόχληση διήρκεσε περίπου 20 έως 25 λεπτά.



«Ήταν πανικόβλητη» Η 15χρονη επέστρεψε στο σπίτι σε κατάσταση σοκ και η μητέρα της κάλεσε αμέσως την αστυνομία.



Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η μητέρα περιέγραψε την κόρη της ως «ταραγμένη» και «πανικόβλητη», ενώ αποκάλυψε ότι αργότερα το ίδιο βράδυ έκανε εμετό από το άγχος και τον φόβο. Όπως είπε, η ανήλικη φοβόταν ακόμη και να βγει ξανά μόνη της από το σπίτι.



Τα ψέματα στους αστυνομικούς Μετά τη σύλληψή του, ο Μοφράντ είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν... 15 ετών και μαθητής, παρά το γεγονός ότι η ημερομηνία γέννησης που είχε δηλώσει αποδείκνυε πως ήταν 20 ετών, ενώ στη συνέχεια αρνήθηκε ότι βρισκόταν στα σημεία των επιθέσεων.



Την εποχή που διαπράχθηκε το αδίκημα, ο Μοφράντ διέμενε σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Σάρεϊ, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο.



Ο εισαγγελέας δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο δράστης επιχείρησε να αγγίξει τα οπίσθια μιας 15χρονης κοπέλας ενώ βρίσκονταν σε στάση λεωφορείου, και η ενέργειά του αποτράπηκε μόνο επειδή εκείνη απομακρύνθηκε.



Στο δεύτερο περιστατικό, το οποίο συνέβη έξι εβδομάδες αργότερα, προσπάθησε να αρπάξει μια 14χρονη από τη μέση ή τα οπίσθια. Σταμάτησε αφού η φίλη του θύματος την τράβηξε μακριά, βγάζοντάς την από την εμβέλειά του.



Η περιγραφή της 15χρονης για όσα έγιναν Στο δικαστήριο προβλήθηκε βιντεοσκοπημένη κατάθεση, στην οποία η 15χρονη περιέγραφε στην αστυνομία τι της είχε συμβεί.



Το θύμα ανέφερε ότι έκανε αγορές με μια φίλη της και περίμεναν σε στάση λεωφορείου νωρίς το βράδυ, όταν ο Μοφράντ τις πλησίασε.



Ο εισαγγελέας δήλωσε: «Άρχισε να κοιτάζει επίμονα τα κορίτσια και να τους απευθύνει ανάρμοστα λόγια. Του είπαν την ηλικία τους και του ζήτησαν να φύγει, αλλά εκείνος, αντίθετα, της είπε ότι ήθελε να την αγγίξει και ότι δεν πείραζε αν δεν το μάθαινε κανείς. Στη συνέχεια την άρπαξε από το χέρι, αλλά η φίλη της κατάφερε να την τραβήξει μακριά».



Το θύμα είπε στην αστυνομία: «Έλεγε "έλα μαζί μου, έλα σπίτι μου για να μπορέσω να σε αγγίξω"». Μάλιστα, ανέφερε ότι την άρπαξε από το χέρι, αφήνοντας σημάδια στο τεχνητό μαύρισμα (fake tan) που είχε.



«Έκανε κινήσεις μιμούμενος την επαφή του σώματός μου με το δικό του, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ», είπε.



«Ένιωσα βρώμικη» Η κοπέλα έδειξε πώς εκείνος έκανε χειρονομίες προς τον καβάλο και το στήθος του, και δήλωσε ότι αυτό την έκανε να νιώθει «βρώμικη».



Το θύμα άρχισε τότε να καταγράφει κρυφά τον Μοφράντ και στο βίντεο φαίνονται τα κορίτσια να του λένε την ηλικία τους και να υποστηρίζουν ότι ήταν παράνομο να τους μιλάει. Τους είπε ότι ο νόμος «θα έπρεπε να καταργηθεί», προσθέτοντας ότι υπήρξε «και ο ίδιος έφηβος».



Η 15χρονη κατέθεσε στην αστυνομία ότι την ώρα που δεν τον βιντεοσκοπούσε εκείνος προσπάθησε να της πιάσει τα οπίσθια.



Μετά από αυτό, το κορίτσι είπε ότι άρχισε να κλαίει και η μητέρα της κάλεσε την αστυνομία.



Η ίδια δήλωσε: «Ήρθε το λεωφορείο και είπα ότι επρόκειτο να καλέσω την αστυνομία. Την ώρα που το έλεγα, με άκουσε να δηλώνω ότι θα καλούσα την αστυνομία εναντίον του· τότε έτρεξε απέναντι στον δρόμο και εξαφανίστηκε».



Ανέφερε ότι το περιστατικό διήρκεσε από 20 έως 25 λεπτά, ενώ η μητέρα της κάλεσε την αστυνομία όταν εκείνη επέστρεψε στο σπίτι.



Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η μητέρα της ανέφερε ότι η κόρη της ήταν «αναστατωμένη» και σε κατάσταση «πανικού» όταν επέστρεψε στο σπίτι, ενώ το ίδιο βράδυ ένιωθε τόσο μεγάλο άγχος που έκανε εμετό.



Από το σοκ φοβόταν να βγει έξω Η κοπέλα εξομολογήθηκε επίσης στη μητέρα της πόσο πολύ φοβόταν να ξαναβγεί έξω.



Αναφορικά με όσα δήλωσε ο Μοφράντ στην αστυνομία, ο εισαγγελέας είπε: «Ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ήταν 15 ετών και ότι πήγαινε σχολείο. Όταν η αστυνομία του επισήμανε ότι τους είχε ήδη δώσει την ημερομηνία γέννησής του, τότε υποστήριξε ότι το 15χρονο θύμα ήταν άνω των 18 ετών».



Στη συνέχεια, αρνήθηκε ότι βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος, ισχυριζόμενος ότι ίσως κάποιος άλλος να χρησιμοποιούσε το όνομά του.



Αφού του έδειξαν το βιντεοσκοπημένο υλικό που είχε τραβήξει μία από τις κοπέλες, δήλωσε στην αστυνομία ότι «από τότε που ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν από δύο χρόνια, αντιμετώπιζε προβλήματα μνήμης».



Αργότερα, ο Μοφράντ παραδέχτηκε ότι βρισκόταν στα σημεία όπου έλαβαν χώρα και τα δύο περιστατικά, αλλά αρνήθηκε ότι επιχείρησε να αγγίξει τις κοπέλες με οποιονδήποτε τρόπο.



Η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 13 Αυγούστου 2026.