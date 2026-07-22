Τραγωδία στη λίμνη Κόμο: Πνίγηκε 9χρονη που είχε πάει για διακοπές με την οικογένειά της, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Λίμνη Κόμο Κοριτσάκι Πνιγμός

Τραγωδία στη λίμνη Κόμο: Πνίγηκε 9χρονη που είχε πάει για διακοπές με την οικογένειά της, δείτε βίντεο

Οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού από τις Αρχές της Ιταλίας, ωστόσο αργά το βράδυ ανασύρθηκε η σορός του πιαδιού

Τραγωδία στη λίμνη Κόμο: Πνίγηκε 9χρονη που είχε πάει για διακοπές με την οικογένειά της, δείτε βίντεο
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) στην περιοχή των «Giardini a lago» μπροστά από τον Ναό του Βόλτα, καθώς χάθηκαν τα ίχνη μιας 9χρονης, η οποία βούτηξε στη λίμνη Κόμο και δεν αναδύθηκε ποτέ. Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας δύτες κατάφεραν να εντοπίσουν τη σορό του παιδιού και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της corriereadraitico, η 9χρονη Arwa Rfali εξαφανίστηκε στις 15:00. Φέρεται να κολυμπούσε με κάποια ξαδέρφια της στη λίμνη, όταν ξαφνικά παρασύρθηκε από το ρεύμα.

Βρισκόταν λίγα μέτρα από την ακτή, που κάθε χρόνο προσελκύει εκατοντάδες ξένους λουόμενους, παρά την απαγόρευση που επισημαίνεται από πολύγλωσσες πινακίδες. Ούτε τα ξαδέλφια της που έπαιζαν μαζί της στο νερό ούτε οι ενήλικες που στέκονταν στην ακτή πρόσεξαν εγκαίρως τι είχε συμβεί. Ο βυθός, σε εκείνο το σημείο, έχει ομαλή κλίση για μερικά μέτρα, ωστόσο στη συνέχεια βαθαίνει απότομα. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που, σύμφωνα με την εφημερίδα «Corriere della Sera», έχουν καταγραφεί πνιγμοί στο παρελθόν.

Οι γονείς του κοριτσιού ειδοποίησαν τις ιταλικές Αρχές για την εξαφάνιση της κόρης τους και αμέσως οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού. Στις έρευνες για τον εντοπισμό της Arwa συμμετείχαν σκάφη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, δύτες και δύο ελικόπτερα, ενώ στην περιοχή είχαν σπεύσει και ασθενοφόρα. Η επιχείρηση κράτησε πολλές ώρες και ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, όταν και ανασύρθηκε η σορός. Οι γονείς σε κατάσταση σοκ, συνοδεύτηκαν στο αστυνομικό τμήμα.

Πριν από μερικές ημέρες η μικρή Arwa είχε φτάσει στην Ιταλία από το Μαρόκο μαζί με τους γονείς της για διακοπές σε συγγενείς, οι οποίοι κατοικούν εδώ και χρόνια στην επαρχία της Μόντσα. Εκεί η οικογένεια είχε συναντήσει θείους και ξαδέλφια πριν μετακινηθεί προς τη λίμνη.

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