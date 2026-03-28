Πέφτει ο πυρετός στο ΠΑΣΟΚ , δίπλα - δίπλα κάθισαν για πολλή ώρα στο συνέδριο Ανδρουλάκης - Δούκας

Πέτρος Παππάς, Νάντια Γιαννακοπούλου, Γιάννης Κουτσούκος, Χάρης Δούκας

Ράνια Θρασκιά, Άννα Διαμαντοπούλου, Ευαγγελία Λιακούλη

Κλείσιμο

Από δεξιά, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Νίκος Παπανδρέου, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γιάννης Μανιάτης, ο Δημήτρης Μάτζιος και ο Απόστολος Κακλαμάνης

O Νικόλας Φαραντούρης, διαγραμμένος ευρωβουλευτής που είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ επί Στέφανου Κασσελάκη και προσεγγίζει τώρα το ΠΑΣΟΚ

Τις μέρες της περιδίνησης επιχειρεί να αφήσει πίσω του το ΠΑΣΟΚ, παρότι οι αιχμές, που ανταλλάσσουν κορυφαία στελέχη ή αποστέλλουν στην ηγεσία, αφήνουν διακριτό αποτύπωμα στο Συνέδριο του Τάε Κβον Ντο.Η υιοθέτηση του «ψηφίσματος» Δούκα στην κεντρική πολιτική απόφαση με το «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία έριξε τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης για την πορεία προς την «επόμενη μέρα», απέτρεψε μια σύγκρουση της τελευταίας στιγμής, ωστόσο συνεχίζει να εξελίσσεται ένα προς το παρόν ήπιο μπρα ντε φερ για την οριστική μορφή των αλλαγών του καταστατικού. Η ψηφοφορία δεν έχει γίνει ακόμη, όμως οι καλά γνωρίζοντες σημειώνουν ότι κάποια «αγκάθια» θα ξεπεραστούν κι ότι δεν θα υπάρξουν αιφνιδιασμοί. Τόσο οι «προεδρικοί» όσο και οι άλλες πλευρές επιδιώκουν την καταγραφή ομόφωνων αποφάσεων και μια διατύπωση για τις επίμαχες αλλαγές που να μην πυροδοτεί νέες εντάσεις και αψιμαχίες και δη στον συνεδριακό χώρο. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι σε μια κίνηση ενότητας από την προεδρική πλευρά δεν αποκλείεται ο Χάρης Δούκας να συμμετάσχει στη νέα Κεντρική Επιτροπή ως αριστίνδην μέλος, με την ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων. Η Άννα Διαμαντοπούλου που δεν είναι επίσης σήμερα βουλευτής θα είναι υποψήφια για την Κεντρική Επιτροπή, κάτι που ανακοίνωσε η ίδια από το βήμα του Συνεδρίου, προσθέτοντας ότι σύντομα θα υποβάλει και την υποψηφιότητά της για υποψήφια βουλευτής στο Νότιο Τομέα της Αθήνας.Σχεδόν όλα τα κορυφαία στελέχη εκτιμούν ότι το φινάλε του Συνεδρίου θα γραφτεί χωρίς αναταράξεις, καθώς ουδείς θέλει σε αυτή τη φάση να επιμείνει στις διαφωνίες του και να δώσει την αίσθηση ότι υπονομεύει την όποια προσπάθεια, ενώ προτεραιότητα είναι να κουνηθεί η δημοσκοπική βελόνα. Στους στόχους και τις προτεραιότητες θα αναφερθεί εκ νέου ο Νίκος Ανδρουλάκης, εφόσον επιλέξει να κάνει τελικά δευτερολογία. Μέχρι στιγμής πάντως συνεχίζονται οι τοποθετήσεις στελεχών από όλη την Ελλάδα στην κεντρική «αρένα» του Τάε Κβον Ντο- στα δε τραπέζια διαλόγου στελέχη και ειδικοί αναλύουν τα ζητήματα που απασχολούν τη συγκυρία ανά τομέα αλλά και τα προτάγματα της διεύρυνσης του κόμματος.Παράταση μέχρι τις 9 ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συνεδρίου, Κώστας Σκανδαλίδης για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για την Κεντρική Επιτροπή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι συνεχίζονται τα «γράψε-σβήσε» στις λίστες των διαφορετικών τάσεων. Η προεδρική πλευρά διαπιστώνει δε, μεγάλο αριθμό ανδρών που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα, με αποτέλεσμα να επικρατεί ανησυχία για το «σπάσιμο» των γραμμών, καθώς ισχύει ποσόστωση 30% για τη συμμετοχή των γυναικών στο όργανο.