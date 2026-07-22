Το χρηματικό πλαφόν στις αναιρέσεις κυριάρχησε στην συνάντηση των δικηγόρων με τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Δέσμευση των δύο μερών για μια καλή συνεργασία - Η συντονιστική εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεση της στο πλαφόν, καθώς θεωρεί ότι περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών

Ελλάδος με την νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου ήταν η δέσμευση των δύο μερών για μια καλή συνεργασία, αλλά και το χρηματικό πλαφόν για την δυνατότητα άσκησης αναιρέσεων.



Η συντονιστική επιτροπή των δικηγόρων υπό τον πρόεδρο της Ανδρέα Κουτσόλαμπρο επισκέφθηκε εθιμοτυπικά τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Λυμπερόπουλο και τον εισαγγελέα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου Ευάγγελο Μπακέλα.







Ο κ. Κουτσόλαμπρος κατά την συνάντηση στο γραφείο του προέδρου του Αρείου Πάγου, επισήμανε την αναγκαιότητα να υπάρξουν κοινές επιστημονικές δράσεις, με ημερίδες, σεμινάρια, κ.λπ., δικαστών και δικηγόρων, με τον κ. Λυμπερόπουλο να επισημαίνει ότι οι δύο κλάδοι είναι στην ίδια όχθη του ποταμού, παρ΄ ότι υπάρχουν δυσκολίες και ανάφερε ότι θα υπάρξει μια πολύ καλή συνεργασία.



Ωστόσο, η δικηγορική πλευρά εξέφρασε την διαφορετική προσέγγιση που έχει στο θέμα του πλαφόν (χρηματικό όριο) για την άσκηση αναίρεσης στις πολιτικές υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, που προτίθεται να προβεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά από σχετική απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.







Συγκεκριμένα, το αρχικό άρθρο 51 του νομοσχεδίου ανέφερε:



«Προσβολή αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων με αναίρεση - Τροποποίηση άρθρων 552 και 560 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας



1. Στο άρθρο 552 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182), περί των προσβαλλόμενων με αναίρεση αποφάσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η υφιστάμενη μόνη παράγραφος αριθμείται ως παρ. 1, β) προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 552 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 552



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Το ποσό της παρούσας μπορεί να αναπροσαρμόζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου».



Η συντονιστική εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεση της στο πλαφόν, καθώς θεωρεί ότι περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών, την στιγμή μάλιστα που ο



Οι δικηγόροι επισήμαναν ότι η αναίρεση αποτελεί θεσμικό μηχανισμό ελέγχου της ορθής εφαρμογής του δικαίου, της διασφάλισης της ενότητας της νομολογίας και της εμπέδωσης της ασφάλειας δικαίου και κατά συνέπεια, η σοβαρότητα ενός νομικού σφάλματος και η ανάγκη ενιαίας ερμηνείας του νόμου δεν μπορεί συναρτάται από οποιοδήποτε χρηματικό όριο ούτε να εξαρτάται ο αναιρετικός έλεγχος από την κρίση του ίδιου του δικαστηρίου που πρόκειται να υπαχθεί σε αυτόν.



Κυρίαρχο στοιχείο της πρώτης επίσκεψης της συντονιστική επιτροπής των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με την νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου ήταν η δέσμευση των δύο μερών για μια καλή συνεργασία, αλλά και το χρηματικό πλαφόν για την δυνατότητα άσκησης αναιρέσεων.Η συντονιστική επιτροπή των δικηγόρων υπό τον πρόεδρο της Ανδρέα Κουτσόλαμπρο επισκέφθηκε εθιμοτυπικά τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Λυμπερόπουλο και τον εισαγγελέα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου Ευάγγελο Μπακέλα.Οι συναντήσεις ξεπέρασαν τα όρια του εθιμοτυπικού χαρακτήρα, καθώς τέθηκαν στο τραπέζι επίκαιρα και ζέοντα θέματα που απασχολούν τους δύο κλάδους.Ο κ. Κουτσόλαμπρος κατά την συνάντηση στο γραφείο του προέδρου του Αρείου Πάγου, επισήμανε την αναγκαιότητα να υπάρξουν κοινές επιστημονικές δράσεις, με ημερίδες, σεμινάρια, κ.λπ., δικαστών και δικηγόρων, με τον κ. Λυμπερόπουλο να επισημαίνει ότι οι δύο κλάδοι είναι στην ίδια όχθη του ποταμού, παρ΄ ότι υπάρχουν δυσκολίες και ανάφερε ότι θα υπάρξει μια πολύ καλή συνεργασία.Ωστόσο, η δικηγορική πλευρά εξέφρασε την διαφορετική προσέγγιση που έχει στο θέμα του πλαφόν (χρηματικό όριο) για την άσκηση αναίρεσης στις πολιτικές υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, που προτίθεται να προβεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά από σχετική απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.Να σημειωθεί ότι από την αρχική διατύπωση της επίμαχης διάταξης του νομοσχεδίου για το πλαφόν στις αναιρέσεις, εξαιρέθηκαν οι εργατικές υποθέσεις, ενώ προστέθηκε η δυνατότητα εξέτασης από το τριμελές συμβούλιο της κατ΄ εξαίρεση άσκησης αίτησης αναίρεσης σε σοβαρές υποθέσεις ή σε υποθέσεις που υπάρχει αντίθετη νομολογία του Αρείου Πάγου.«Προσβολή αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων με αναίρεση - Τροποποίηση άρθρων 552 και 560 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας1. Στο άρθρο 552 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182), περί των προσβαλλόμενων με αναίρεση αποφάσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η υφιστάμενη μόνη παράγραφος αριθμείται ως παρ. 1, β) προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 552 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 5521. Με αναίρεση μπορούν να προσβληθούν οι αποφάσεις των μονομελών και των πολυμελών πρωτοδικείων, καθώς και των εφετείων. 2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναίρεσης, όταν το ποσό που επιδικάζεται για τη διαφορά που άγεται ενώπιον του Αρείου Πάγου είναι κατώτερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, αν πρόκειται για εργατικές διαφορές, εκτός εάν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.Το ποσό της παρούσας μπορεί να αναπροσαρμόζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου».Η συντονιστική εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεση της στο πλαφόν, καθώς θεωρεί ότι περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών, την στιγμή μάλιστα που ο Άρειος Πάγος είναι το τελευταίο καταφύγιο προστασίας των πολιτών.Οι δικηγόροι επισήμαναν ότι η αναίρεση αποτελεί θεσμικό μηχανισμό ελέγχου της ορθής εφαρμογής του δικαίου, της διασφάλισης της ενότητας της νομολογίας και της εμπέδωσης της ασφάλειας δικαίου και κατά συνέπεια, η σοβαρότητα ενός νομικού σφάλματος και η ανάγκη ενιαίας ερμηνείας του νόμου δεν μπορεί συναρτάται από οποιοδήποτε χρηματικό όριο ούτε να εξαρτάται ο αναιρετικός έλεγχος από την κρίση του ίδιου του δικαστηρίου που πρόκειται να υπαχθεί σε αυτόν.

Από την πλευρά του ο κ. Λυμπερόπουλος ανέλυσε διεξοδικά το θέμα του πλαφόν στις αναιρέσεις και επισήμανε ότι αφορά μικρό αριθμό υποθέσεων και ότι θα συσταθεί μόνιμη τριμελής ειδική επιτροπή από αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και δύο αρεοπαγίτες για όσους καταλαμβάνονται από το πλαφόν και παρ΄ όλα αυτά θέλουν να προχωρήσει η διαδικασία. Η επιτροπή αυτή θα κρίνει τους λόγους που προβάλλονται για την συνέχιση της διαδικασίας.



Ακόμη, κατά τη συνάντηση τέθηκε θέμα για τις αρνητικές συμπεριφορές ορισμένων νέων δικαστών στα Πρωτοδικεία, όπως και για τις κακές συμπεριφορές κάποιων δικηγόρων, εντός των δικαστηρίων.



Ο κ. Λυμπερόπουλος επισήμανε ότι τα προβλήματα μεταξύ δικηγόρων και δικαστών πρέπει να λύνονται και όχι να αναδεικνύονται μέσω ανακοινώσεων. Επίσης, τέθηκε το θέμα της λειτουργίας του θεσμού της επιθεώρησης των δικαστών.



Από την πλευρά του ο κ. Μπακέλας εξέφρασε την βούλησή του για μια καλή συνεργασία με τον δικηγορικό κόσμο. Κατά την διάρκεια της συνάντησης έγινε εκτενείς αναφορά σε υπηρεσιακά θέματα που απασχολούν τον εισαγγελικό κλάδο.