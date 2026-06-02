Η Γαλλία έζησε την πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ «από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1900»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γαλλία Καύσωνας

Η Γαλλία έζησε την πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ «από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1900»

Η χώρα αντιμετώπισε ένα πρώιμο και έντονο κύμα καύσωα με πρωτόγνωρες για την εποχή θερμοκρασίες

Η Γαλλία έζησε την πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ «από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1900»
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η Γαλλία μόλις έζησε την πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ «από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1900», ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία στην εποχική έκθεσή της για το κλίμα, η οποία καλύπτει τους μήνες από Μάρτιο έως Μάιο.

«Με μέση θερμοκρασία 13,8° Κελσίου, αυτή η άνοιξη του 2026 είναι η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ (μεγάλη μεταβολή +1,7 βαθμό Κελσίου, ξεπερνώντας τις θερμοκρασίες του 2011 (+1,5°C) και του 2020 (+1,3°C)», τόνισε η Météo-France , καθώς η χώρα μόλις αντιμετώπισε ένα πρώιμο και έντονο κύμα καύσωνα, με πρωτόγνωρες για την εποχή θερμοκρασίες, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης