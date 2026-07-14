Μητσοτάκης για τα 34 χρόνια από τη δολοφονία Αξαρλιάν: «Η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία»
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Μητσοτάκης για τα 34 χρόνια από τη δολοφονία Αξαρλιάν: «Η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία»

«Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι... Δεν σας φοβόμαστε», τόνισε ο πρωθυπουργός

Μητσοτάκης για τα 34 χρόνια από τη δολοφονία Αξαρλιάν: «Η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία»
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Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη «17 Νοέμβρη» έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα  απέναντι στην τρομοκρατία, τονίζοντας ότι «η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία».

Ακολουθεί η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε!».



Δένδιας: Διατηρούμε τη μνήμη του και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας

Συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ημέρα που ο Θάνος Αξαρλιάν έπεσε νεκρός, στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, από τη δολοφονική επίθεση της «17 Νοέμβρη» με ρουκέτα. Διατηρούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας.

Αυτό ανέφερε με σημερινή του ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
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Γεωργιάδης: Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Χ έγραψε: «Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ! Ένας αθώος που σκοτώθηκε για να πάνε οι τρομοκράτες διακοπές και να μην χάσουν το καράβι!»

Βορίδης: Τιμούμε τη μνήμη του

«Συμπληρώνονται σήμερα 34 χρόνια από τη δολοφονική επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» με θύμα τον Θάνο Αξαρλιάν. Τιμούμε τη μνήμη του, καθώς και τη μνήμη όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας» έγραψε ο Μάκης Βορίδης.

Θεοδωρικάκος: Η μνήμη του υπενθυμίζει το χρέος όλων

«Σαν σήμερα πριν από 34 χρόνια ο Θάνος Αξαρλιάν, ένας νέος άνθρωπος μόλις 20 ετών, δολοφονήθηκε στο κέντρο της Αθήνας από τους άνανδρους τρομοκράτες της 17Ν» γράφει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και τονίζει: «Την ώρα που κάποιοι επιχειρούν να επαναφέρουν δολοφονικές πρακτικές από σκοτεινές σελίδες του παρελθόντος, η μνήμη του υπενθυμίζει το χρέος όλων στη δέσμευση ποτέ ξανά. Αθάνατος!»


Μπακογιάννης: «Ένας άνθρωπος πέθανε επειδή κάποιοι δεν ήθελαν να χαλάσουν τα σχέδιά τους»

Ανάρτηση στα social media έκανε ο Κώστας Μπακογιάννης με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, η τυφλή τρομοκρατική βία δολοφόνησε τον Θάνο Αξαρλιάν. Ηταν μόλις 20 χρονών.

Για τη δολοφονία του, ο συγκατηγορούμενος του Δημήτρη Κουφοντίνα, Βασίλης Τζωρτζάτος, κατέθεσε ότι ο Κουφοντίνας είπε:

«Δεν γινόταν να αναβληθεί πάλι η ενέργεια, με πιέζει η γυναίκα μου να φύγουμε διακοπές».

Σε μία μόνο φράση συμπυκνώνεται όλη η διαστροφή της τρομοκρατίας. Το μίσος και ο φανατισμός εκμηδενίζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ένας ακόμα άνθρωπος πέθανε επειδή κάποιοι δεν ήθελαν να χαλάσουν τα σχέδιά τους.

34 χρόνια μετά, δεν ξεχνάμε. Και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να παλεύουμε για να ξεριζώσουμε οριστικά το κακό της βίας».

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