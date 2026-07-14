Βουλή: Θετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας του Σαλμά μετά από μήνυση του Γεωργιάδη
Βουλή: Θετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας του Σαλμά μετά από μήνυση του Γεωργιάδη
Η μήνυση του κ. Γεωργιάδη αφορούσε δηλώσεις του κ. Σαλμά σε τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ο υπουργός Υγείας δεν μπορεί να του απαντήσει «επειδή ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίνονται οι δουλειές»
«Πράσινο φως» άναψε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Αδωνις Γεωργιάδης.
Η μήνυση του κ. Γεωργιάδη αφορούσε δηλώσεις του κ. Σαλμά σε τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ο υπουργός Υγείας δεν μπορεί να του απαντήσει «επειδή ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίνονται οι δουλειές».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Σαλμάς υποστήριξε στα μέλη της Επιτροπής ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, καθώς δεν αναφέρθηκε σε γεγονότα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, όταν ρωτήθηκε από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνο Χήτα τι ζητά από τα μέλη της επιτροπής, τους κάλεσε να πράξουν «ό,τι λέει ο Κανονισμός της Βουλής, το Σύνταγμα και η συνείδησή» τους.
«Ναι» στην άρση της ασυλίας του κ. Σαλμά ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, «όχι» ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ, ενώ «παρών» δήλωσαν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ. Η τελική απόφαση για την άρση της ασυλίας του κ. Σαλμά αναμένεται να ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο κ. Σαλμάς είπε «μείνετε συντονισμένοι» και σχολίασε ότι και ο κ. Γεωργιάδης τον χαρακτήρισε στο παρελθόν «εκπρόσωπο εταιρείας», χωρίς όμως ο ίδιος να τον έχει μηνύσει γι' αυτό.
Η μήνυση του κ. Γεωργιάδη αφορούσε δηλώσεις του κ. Σαλμά σε τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ο υπουργός Υγείας δεν μπορεί να του απαντήσει «επειδή ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίνονται οι δουλειές».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Σαλμάς υποστήριξε στα μέλη της Επιτροπής ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, καθώς δεν αναφέρθηκε σε γεγονότα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, όταν ρωτήθηκε από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνο Χήτα τι ζητά από τα μέλη της επιτροπής, τους κάλεσε να πράξουν «ό,τι λέει ο Κανονισμός της Βουλής, το Σύνταγμα και η συνείδησή» τους.
«Ναι» στην άρση της ασυλίας του κ. Σαλμά ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, «όχι» ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ, ενώ «παρών» δήλωσαν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ. Η τελική απόφαση για την άρση της ασυλίας του κ. Σαλμά αναμένεται να ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο κ. Σαλμάς είπε «μείνετε συντονισμένοι» και σχολίασε ότι και ο κ. Γεωργιάδης τον χαρακτήρισε στο παρελθόν «εκπρόσωπο εταιρείας», χωρίς όμως ο ίδιος να τον έχει μηνύσει γι' αυτό.
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