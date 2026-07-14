Βουλή: Θετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας του Σαλμά μετά από μήνυση του Γεωργιάδη

Η μήνυση του κ. Γεωργιάδη αφορούσε δηλώσεις του κ. Σαλμά σε τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ο υπουργός Υγείας δεν μπορεί να του απαντήσει «επειδή ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίνονται οι δουλειές»