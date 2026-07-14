Με Κυρανάκη η πρώτη συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ

Τα εκλεγμένα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, μαζί με τα 17 μέλη της ΟΝΝΕΔ που εξελέγησαν από το Συνέδριό της, κλήθηκαν να επιλέξουν τομείς πολιτικής