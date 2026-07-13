Αυτή είναι η μεγαλύτερη πανοραμική οθόνη

Οι μεγάλες πανοραμικές οθόνες εξελίσσονται σε

και κυρίως της κινεζικής αγοράς. Η

σύστησε στη νέα

το Panoramic Vision, μια

που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό στο κάτω μέρος του παρμπρίζ. Αντίστοιχη φιλοσοφία