Με συνέπεια στις αξίες της κοινωνικής ευθύνης, η bwin συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο
Αυτή είναι η μεγαλύτερη πανοραμική οθόνη
Αυτή είναι η μεγαλύτερη πανοραμική οθόνη
Η νέα κοινοπραξία Chery-JLR ανεβάζει τον πήχη στην τεχνολογία των εσωτερικών, εξοπλίζοντας το Freelander 8 με πανοραμική οθόνη 46,3 ιντσών και ανάλυση 8K.
UPD:
Οι μεγάλες πανοραμικές οθόνες εξελίσσονται σε μία από τις σημαντικότερες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας και κυρίως της κινεζικής αγοράς. Η BMW σύστησε στη νέα iX3 το Panoramic Vision, μια επιφάνεια προβολής πλάτους 43 ιντσών που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό στο κάτω μέρος του παρμπρίζ. Αντίστοιχη φιλοσοφία ακολουθεί και το Xiaomi YU7, το οποίο όμως χρησιμοποιεί πραγματική OLED οθόνη αντί για σύστημα προβολής.
Πλέον όμως η Chery-JLR πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα με το νέο Freelander 8. Το μοντέλο διαθέτει την αποκαλούμενη Panoramic Intelligent Display, μια ενιαία οθόνη πλάτους 46,3 ιντσών τοποθετημένη στο ταμπλό, πιο κοντά στους επιβάτες, θυμίζοντας τη διάταξη MBUX Hyperscreen της Mercedes-Benz, αλλά με διαφορετική φιλοσοφία λειτουργίας.
Η οθόνη διαθέτει ανάλυση 8K, προσφέροντας τετραπλάσια ευκρίνεια σε σχέση με τις αντίστοιχες οθόνες 4K, ενώ η μέγιστη φωτεινότητά της φτάνει τα 1.000 nits, εξασφαλίζοντας υψηλή ευκρίνεια ακόμη και σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας.
Το Freelander 8 αποτελεί προϊόν συνεργασίας των Chery-JLR με τις Huawei, CATL και Qualcomm. Το σύστημα πολυμέσων βασίζεται στον επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8397 αυτοκινητιστικών εφαρμογών, ο οποίος έχει δωδεκαπλάσια υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε σύγκριση με τον προηγούμενο Snapdragon 8295.
Το Freelander 8 χρησιμοποιεί σύστημα ηλεκτρικής κίνησης με range extender. Η μπαταρία χωρητικότητας 60 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 221 χιλιόμετρα, ενώ όταν αυτή εξαντληθεί αναλαμβάνει ένας υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων ισχύος 154 ίππων, ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας και δεν μεταδίδει την κίνηση στους τροχούς.
Χάρη στην ηλεκτρική αρχιτεκτονική των 800 Volt η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 15 λεπτά σε κατάλληλο ταχυφορτιστή.
Πλέον όμως η Chery-JLR πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα με το νέο Freelander 8. Το μοντέλο διαθέτει την αποκαλούμενη Panoramic Intelligent Display, μια ενιαία οθόνη πλάτους 46,3 ιντσών τοποθετημένη στο ταμπλό, πιο κοντά στους επιβάτες, θυμίζοντας τη διάταξη MBUX Hyperscreen της Mercedes-Benz, αλλά με διαφορετική φιλοσοφία λειτουργίας.
Η οθόνη διαθέτει ανάλυση 8K, προσφέροντας τετραπλάσια ευκρίνεια σε σχέση με τις αντίστοιχες οθόνες 4K, ενώ η μέγιστη φωτεινότητά της φτάνει τα 1.000 nits, εξασφαλίζοντας υψηλή ευκρίνεια ακόμη και σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας.
Το Freelander 8 αποτελεί προϊόν συνεργασίας των Chery-JLR με τις Huawei, CATL και Qualcomm. Το σύστημα πολυμέσων βασίζεται στον επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8397 αυτοκινητιστικών εφαρμογών, ο οποίος έχει δωδεκαπλάσια υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε σύγκριση με τον προηγούμενο Snapdragon 8295.
Το Freelander 8 χρησιμοποιεί σύστημα ηλεκτρικής κίνησης με range extender. Η μπαταρία χωρητικότητας 60 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 221 χιλιόμετρα, ενώ όταν αυτή εξαντληθεί αναλαμβάνει ένας υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων ισχύος 154 ίππων, ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας και δεν μεταδίδει την κίνηση στους τροχούς.
Χάρη στην ηλεκτρική αρχιτεκτονική των 800 Volt η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 15 λεπτά σε κατάλληλο ταχυφορτιστή.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα