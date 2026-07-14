Αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, παραμένει ως ανεξάρτητος στη Βουλή
Αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, παραμένει ως ανεξάρτητος στη Βουλή
Ο βουλευτής Αχαΐας γνωστοποίησε την απόφασή του με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής
Την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστή ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.
Μέσω επιστολής που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο κ. Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε πως παραμένει στη Βουλή ως ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας.
Συγκεκριμένα, η επιστολή του αναφέρει: «Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας».
Μέσω επιστολής που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο κ. Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε πως παραμένει στη Βουλή ως ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας.
Συγκεκριμένα, η επιστολή του αναφέρει: «Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας».
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