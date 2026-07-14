Αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, παραμένει ως ανεξάρτητος στη Βουλή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐα

Αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, παραμένει ως ανεξάρτητος στη Βουλή

Ο βουλευτής Αχαΐας γνωστοποίησε την απόφασή του με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής

Αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, παραμένει ως ανεξάρτητος στη Βουλή
31 ΣΧΟΛΙΑ
Την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστή ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Μέσω επιστολής που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο κ. Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε πως παραμένει στη Βουλή ως ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας.

Συγκεκριμένα, η επιστολή του αναφέρει: «Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας».
31 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης