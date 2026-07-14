Βουλή: Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας

Απούσα ήταν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, όπου επρόκειτο να κατατεθεί αίτημα άρσης ασυλίας εις βάρος της, επικαλούμενη μεταξύ άλλων προγραμματισμένη συμμετοχή στη Διάσκεψη των Προέδρων, της οποίας είναι μέλος. Δεν παρέστη ωστόσο ούτε εκεί.Η Επιτροπή, πάντως, εισηγήθηκε την άρση της ασυλίας της για τη μήνυση περί συκοφαντικής δυσφήμισης που της έχει καταθέσει ο επιχειρηματίας από τον Βόλο, Αχιλλέας Νταβέλης, με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.«Όχι» ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ «παρών» δήλωσε η Ελληνική Λύση. Η υπόθεση οδηγείται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα αποφασίσει τελικά για την άρση της ασυλίας.Στην ίδια επιστολή προς την Επιτροπή, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ για την αναβολή της συνεδρίασης της περασμένης Πέμπτης, ούτε της έχουν χορηγηθεί πρακτικά ώστε να ασκήσει τα δικαιώματά της, και κάλεσε τους βουλευτές της επιτροπής «να απόσχουν από κάθε διαδικασία».Η υπόθεση είχε αρχικά προγραμματιστεί να συζητηθεί την περασμένη Πέμπτη, ωστόσο αναβλήθηκε μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση κατά την οποία η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε την παρέμβαση της Άμεσης Δράσης, ζητώντας ακόμη και τη σύλληψη βουλευτών της ΝΔ, τους οποίους κατηγόρησε για απόπειρα εκβίασης εις βάρος της, σε συνεργασία, όπως υποστήριξε, με τη Μαρία Συρεγγέλα, η οποία έχει καταθέσει αναφορά εναντίον της.